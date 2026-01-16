Idiokracija u punom zamahu: Nobelova nagrada moneta je za podmićivanje diktatora Trumpa

Predsjednik uprave Applea darovao mu je plaketu od 24-karatnog zlata s njegovim imenom. Katar mu je darovao 400 milijuna dolara vrijedan putnički zrakoplov. Švicarski političari darovali su mu zlatni Rolex i zlatnu polugu. Elon Musk darovao mu je pobjedu na izborima.

A sad, opozicijska liderica iz Venezuele Maria Corina Machado darovala mu je Nobelovu nagradu kako bi od predsjednika koji je nedavno napao njezinu zemlju, ubio 80 građana Venezuele, oteo njezina predsjednika, kao i milijune barela nafte (od čega je zaradu spremiio na svoj račun u katarskoj banci), dobila blagoslov da preuzme vlast.

Donald Trump rado prima darove, ali ovaj reciklirani poklon za njega ima posebno značenje, makar dolazio iz druge ruke. Poput one slavne Kishonove bombonijere, koja je kružila kao dar dok se nije vratila izvornom vlasniku.

Nobel, malo korišten

Nobelova nagrada za mir (!) postala je moneta za podmićivanje nesigurnih, egocentričnih, dementnih diktatora, za predsjednika koji je napao upravo zemlju iz koje dobiva nagradu, a primio je tu nagradu (iz druge ruke, očuvanu, malo korištenu) u vrijeme kad prijeti vojnom akcijom protiv europskih saveznika i NATO članica na Grenlandu.

Tako je idiokracija, tragična koliko i komična vladavina Donalda Trumpa u "kolijevci demokracije" koju intenzivno pretvara u "lijes demokracije", dobila novi zamah i poprimila distopijsku dimenziju. Liderica oporbe u Venezueli bila je spremna odreći se svoje Nobelove nagrade za mir kako bi dobila politički blagoslov od agresora na njezinu državu.

FIFA nagrada za mir

To je za Trumpa, osim novca, najvažniji plijen za kojim je godinama naricao i naširoko demonstrirao zavist zbog činjenice da je tu nagradu - iz prve ruke - dobio Barack Obama. Diktator koji svoju vladu sve više bazira na nacističkim simbolima, sloganima i postavkama, koji se hvali da je zaustavio osam ratova, premda je istodobno bombardirao osam zemalja, izvršio invaziju na Venezuelu i prijeti invazijom na Grenland, primio je bez imalo srama najveće svjetsko priznanje priznanje u obliku besramnog mita.

Svakako će se dobro uklopiti u njegov zlatom optočeni Ovalni ured i kičastu dvoranu za bal. I naravno, uz njegovu FIFA nagradu za mir čiji je makar izvorni dobitnik.

Oporbenjakinja iz Venezuele, inače tvrda desničarka povezana s Izraelom i američkim tajnim službama, zaigrala je na kartu koja je dosad mnogima donijela korist: kupila je naklonost američkog diktatora koji je prije samo deset dana izjavio kako Machado ne može biti predsjednica jer, eto, "nema povjerenje naroda Venezuele".

Stoga se ona pobrinula da dobije povjerenje osobe koja je napala Venezuelu i proglasila se na društvenim mrežama "predsjednikom Venezuele".

Američka tragedija

Ono što se događa u Trumpovoj Americi nije samo tragedija za tu zemlju koja će tek doživjeti ono najgore, nego i zastrašujuće upozorenje za cijeli svijet koji promatra kako se najveća svjetska sila nalazi u rukama neuračunljivog i otvoreno korumpiranog diktatora, onoga tko prima švercanu nagradu za mir dok prijeti ratovima i otvara prostor za nove ratove i imperijalna osvajanja.

Trump vodi ratove protiv vlastitih građana, protiv drugih država, protiv saveznika, čak i protiv zemalja od kojih sad prima nagradu za mir.

Sve oko Trumpa je laž: na lažima bazira svoju vladavinu, prima lažne nagrade za mir, na lažima je dobivao izbore, lažima ubija demokraciju...

Samo je Trumpova korupcija stvarna, opipljiva i konstantna.