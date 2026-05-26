Obavijesti

News

Komentari 5
SUĐENJE MAMIĆIMA

Bivša supruga Zorana Mamića na suđenju: Odbila je svjedočiti o tome kako su došli do novca

Piše Danijela Mikola,
Čitanje članka: 2 min
Bivša supruga Zorana Mamića na suđenju: Odbila je svjedočiti o tome kako su došli do novca
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Predsjednik komisije za ovjeru i registraciju igrača u HNS-u svjedočio je o raznim mogućnostima kojima su se klubovi i igrači mogli naplatiti od nekog transfera, pa tako i Lovrenovog.

Saslušanjem novih svjedoka na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje Zdravku i Zoranu Mamiću te Damiru Vrbanoviću za izvlačenje novca iz Dinama. 

Jedna od svjedokinja bila je i Ana Šikić, bivša supruga Zorana Mamića, koja je već saslušavana pred sudom u Osijeku tijekom prvog sudskog postupka protiv braće Mamić. Sudac ju je upozorio da je u statusu 'treće osobe' i da nije dužna svjedočiti o stjecanju imovinske koristi, koju je privilegiju ona i odlučila iskoristiti. Naime, upravo je stoga ona bila 'zanimljiv' svjedok obzirom da je na nju Zoran prebacio dio novca koji je stekao u obavljenim transferima i kupio joj Range Rover. Ta joj je imovina oduzeta zbog postupka. No, o okolnostima stjecanja toga novca nije željela svjedočiti.

Potom je kao svjedok pozvan predsjednik komisije za ovjeru i registraciju igrača u HNS-u Josip Uroić govorio je uobičajenoj, ali i neuobičajenoj praksi ovjeravanja ugovora igrača od strane organizacije koju zastupa. Rekao je kako su prema propisima ugovori s igračima morali biti na propisanom obrascu, ali koji je sadržavao odredbu o mogućnosti potpisivanja aneksa ugovora oko podjele transfernog obeštećenja.

SUĐENJE 'MAMIĆEVIM SUCIMA' Treći pokušaj odgode suđenja: Bivši sudac Vekić traži izuzeće sudskog vijeća i šefa suda
Treći pokušaj odgode suđenja: Bivši sudac Vekić traži izuzeće sudskog vijeća i šefa suda

"U okviru svog posla nisam dobivao anekse ugovora koji su se odnosili na podjelu transfernog obeštećenja. Za njih sam saznao iz medija prateći ovo suđenje. Aneksi su se događali jer klubovi nisu imali novca realizirati međusobna realna potraživanja pa su nalazili načine na koje bi se sve strane  u lancu mogle naplatiti. Po zakonu se u tom lancu naplate ne mogu naći predsjednici klubova i nadzornih odbora, ali je u 'sjeni' uvijek bilo i tih osoba. Uostalom, transferna obeštećenja mogla su se dogovoriti i usmenim putem zbog čega je to bilo teško 'pratiti'" kazao je svjedok Uroić dodajući kako su transferi bili specifični svaki po sebi i da nema dva istra transfera.

"Posao podjele transfernog obeštećenja događa se nakon raskida ugovora, a klubovi se dogovaraju na koji način i kojim tempom će se transfer isplatiti. Aneks o podjeli obeštećenja ne može se potpisati ako je ugovor o igranju raskinut. Ne sjećam se situacije da bi arbitražni sud tražio od mene ugovore i anekse koji bi bili predmet spora  oko transfernog obeštećenja, na što su igači imali pravo prilikom raskida ugovora, ako im je klub ostao dužan" dodao je.

SUĐENJE DAMIRU VRBANOVIĆU Majka Dejana Lovrena na sudu: 'Ne sjećam se detalja, nemojte da i ja dobijem optužnicu..'
Majka Dejana Lovrena na sudu: 'Ne sjećam se detalja, nemojte da i ja dobijem optužnicu..'

Potom je svjedočila Kristina Buconjić, direktorica direkcije privatnog bankarstva Erste banke u kojoj su Zoran i Zdravko Mamić imali svoje račune i obavljali transakcije u sektoru privatnog bankarstva kao fizičke osobe. Ona je trebala svjedočiti o konkretnom transferu 25 milijuna s Dinamovog računa na račun Dejana Lovrena, a potom s računa Lovrena na Mamićev račun, no malo je o tome znala.

"Ne sjećam se danas detalja vezanih za pojedine transakcije Mamića. Ne sjećam se transakcije u kojoj je Dinamo prebacio veći iznos Dejanu Lovrenu, a potom da je novac završio na računu Zorana Mamića. Kao direktorica nisam bila obvezna potpisati takav dokument jer imamo ovlaštene osobe za to, a tu je transakciju radila kolegica. U slučaju realizacije transfera u velikom iznosu, više od 20 milijuna kuna, vlasnik računa je morao biti prisutan da se obavi takva transakcija" rekla je direktorica banke dodajući kako je Dejan Lovren bio klijent Erste banke.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Amerika opet napala Iran! Ajatolah: Nema povratka
IZ MINUTE U MINUTU

Amerika opet napala Iran! Ajatolah: Nema povratka

87. DAN RATA Nakon skoro dva mjeseca prekida vatre, SAD je bombardirao iranske lansere raketa na jugu zemlje i brodove Revolucionarne garde.. Amerikanci su napade opisali kao samoobranu i optužili Iran za postavljanje mina u Hormuz
Afera Hipodrom: Saznali smo koju basnoslovnu cifru će morati vratiti Kostanjević u nagodbi
PRIZNAO KRIVNJU

Afera Hipodrom: Saznali smo koju basnoslovnu cifru će morati vratiti Kostanjević u nagodbi

Tomislav Tomašević je čitavo vrijeme vjerovao u Kostanjevićevu nevinost i poručivao da ga zanima koje to dokaze ima Uskok da je primio mito. Sada je Kostanjević sve priznao, a Grad je zasad izgubio veliki dio novca
SKANDAL Šef vatrogasaca tri sata čekao hitnu na Visu, krv je iskašljavao: Nije bilo prijevoza!
TKO JE ZAKAZAO?

SKANDAL Šef vatrogasaca tri sata čekao hitnu na Visu, krv je iskašljavao: Nije bilo prijevoza!

Znate što mi najviše smeta? Što je moj kolega pomogao tolikim ljudima i imao na stotine intervencija. A sad kad je njemu trebalo, sustav je zakazao, rekao je njegov kolega

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026