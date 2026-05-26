Bivša supruga Zorana Mamića na suđenju: Odbila je svjedočiti o tome kako su došli do novca

Saslušanjem novih svjedoka na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje Zdravku i Zoranu Mamiću te Damiru Vrbanoviću za izvlačenje novca iz Dinama.

Jedna od svjedokinja bila je i Ana Šikić, bivša supruga Zorana Mamića, koja je već saslušavana pred sudom u Osijeku tijekom prvog sudskog postupka protiv braće Mamić. Sudac ju je upozorio da je u statusu 'treće osobe' i da nije dužna svjedočiti o stjecanju imovinske koristi, koju je privilegiju ona i odlučila iskoristiti. Naime, upravo je stoga ona bila 'zanimljiv' svjedok obzirom da je na nju Zoran prebacio dio novca koji je stekao u obavljenim transferima i kupio joj Range Rover. Ta joj je imovina oduzeta zbog postupka. No, o okolnostima stjecanja toga novca nije željela svjedočiti.

Potom je kao svjedok pozvan predsjednik komisije za ovjeru i registraciju igrača u HNS-u Josip Uroić govorio je uobičajenoj, ali i neuobičajenoj praksi ovjeravanja ugovora igrača od strane organizacije koju zastupa. Rekao je kako su prema propisima ugovori s igračima morali biti na propisanom obrascu, ali koji je sadržavao odredbu o mogućnosti potpisivanja aneksa ugovora oko podjele transfernog obeštećenja.

"U okviru svog posla nisam dobivao anekse ugovora koji su se odnosili na podjelu transfernog obeštećenja. Za njih sam saznao iz medija prateći ovo suđenje. Aneksi su se događali jer klubovi nisu imali novca realizirati međusobna realna potraživanja pa su nalazili načine na koje bi se sve strane u lancu mogle naplatiti. Po zakonu se u tom lancu naplate ne mogu naći predsjednici klubova i nadzornih odbora, ali je u 'sjeni' uvijek bilo i tih osoba. Uostalom, transferna obeštećenja mogla su se dogovoriti i usmenim putem zbog čega je to bilo teško 'pratiti'" kazao je svjedok Uroić dodajući kako su transferi bili specifični svaki po sebi i da nema dva istra transfera.

"Posao podjele transfernog obeštećenja događa se nakon raskida ugovora, a klubovi se dogovaraju na koji način i kojim tempom će se transfer isplatiti. Aneks o podjeli obeštećenja ne može se potpisati ako je ugovor o igranju raskinut. Ne sjećam se situacije da bi arbitražni sud tražio od mene ugovore i anekse koji bi bili predmet spora oko transfernog obeštećenja, na što su igači imali pravo prilikom raskida ugovora, ako im je klub ostao dužan" dodao je.

Potom je svjedočila Kristina Buconjić, direktorica direkcije privatnog bankarstva Erste banke u kojoj su Zoran i Zdravko Mamić imali svoje račune i obavljali transakcije u sektoru privatnog bankarstva kao fizičke osobe. Ona je trebala svjedočiti o konkretnom transferu 25 milijuna s Dinamovog računa na račun Dejana Lovrena, a potom s računa Lovrena na Mamićev račun, no malo je o tome znala.

"Ne sjećam se danas detalja vezanih za pojedine transakcije Mamića. Ne sjećam se transakcije u kojoj je Dinamo prebacio veći iznos Dejanu Lovrenu, a potom da je novac završio na računu Zorana Mamića. Kao direktorica nisam bila obvezna potpisati takav dokument jer imamo ovlaštene osobe za to, a tu je transakciju radila kolegica. U slučaju realizacije transfera u velikom iznosu, više od 20 milijuna kuna, vlasnik računa je morao biti prisutan da se obavi takva transakcija" rekla je direktorica banke dodajući kako je Dejan Lovren bio klijent Erste banke.