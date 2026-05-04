Majka Dejana Lovrena na sudu: 'Ne sjećam se detalja, nemojte da i ja dobijem optužnicu..'

Nakon što je Ustavni sud RH ukinuo pravomoćnu presudu kojom je Damir Vrbanović, bivši Dinamov direktor, osuđen na tri godine zatvora zbog sudjelovanja u izvlačenju više od stotinu milijuna kuna iz kluba, prihvaćena je njegova ustavna tužba u kojoj on navodi da proces koji je vođen protiv njega nije bio pravedan.

Naime, njemu je suđeno kada i braći Mamić, u vrijeme kada su njih dvojica podmićivali suce osječkog suda kako bi bili oslobođeni krivnje. Vrbanović je tvrdio kako u tom podmićivanju nije sudjelovao, a i protiv sudaca koji su ga osudili je podignut kazneni postupak zbog primanja mita, pa se dogodilo da se suđenje protiv Vrbanovića mora ponoviti. Iako je Ustavni sud zatražio da se proces ponovi na nekom drugom sudu, a ne osječkom, ipak je odlučeno da se Vrbanovićev postupak pripoji postojećem kojem se također vodi protiv njega i Mamića u Osijeku, već deset godina, u aferi Dinamo 2.

Tako je danas saslušan svjedok Ivan Smolek koji je u to vrijeme, 2011. godine, radio u Erste banci kao samostalni financijski zastupnik.

"Klijent nam je bio i Dinamo kojime smo osiguravali kratkoročna financiranja. To smo radili i drugim sportskim klijentima. Iz Dinama sam najčešće kontaktirao sa Zdravkom Mamićem i gospođom Mezak. Na temelju ugovora o realiziranim transferima smo dogovarali financiranja. Novac se isplaćivao na račun Dinama i klub je vraćao pozajmice. Na jednom ili dva sastanka bio je i Damir Vrbanović" kazao je Smolek.

Tužitelj USKOK-a pokazao je svjedoku nalog za plaćanje 25 milijuna kuna na račun Dejana Lovrena i upitao ga je da li mu je nalog poznat.

"Nije mi poznat ovaj nalog, ne provodim takve naloge. Klijent ovakve naloge može zatražiti u bilo kojoj poslovnici banke i on će biti realiziran" dodao je Smolek.

Potom je svjedočila još jedna djelatnica Erste banke, Gordana Mihaljević koja je rekla kako je Zdravko Mamić bio njen klijent do prije 10-15 godina. S njime je održavala poslovne sastanke kao asistent privatnog bankarstva.

"Dejan Lovren je došao u banku radi prebacivanja novca sa svog računa na neki drugi račun. Ne sjećam se ni iznosa ni vrste transakcije. Jedino tada sam radila s njime. Damira Vrbanovića uopće ne poznajem i nisam ga nikada vidjela u banci" kazala je svjedokinja kojoj je USKOK pokazao dva bankovna dokumenta koji nose njen potpis.

"Otvorila sam žiro-račun na ime Dejana Lovrena. Iz dokumenata je vidljivo da je Lovren sa svog žiro-računa prebacivao novac na tekući račun Zorana Mamića koji je tada bio klijent banke" rekla je bankarica.

Da li se u Dinamu manipuliralo ugovorima svjedočio je Darko Cvitković, tadašnji tajnik zagrebačkog nogometnog saveza koji je bio zadužen za ugovore sklopljene između klubova i igrača.

"Moja je uloga bila utvrditi činjenice ugovora, dogovoreni iznos i ispravnost potpisa. U nekim ugovorima koje sam ovjeravao bila su navedena transferna obeštećenja. Moguće je bilo kada su klub i igrač dogovorili podjelu transfernog obeštećenja nekim drugim ugovorom kojega mi nismo dogovarali. U tom slučaju to je bila njihova stvar i mi o tome nismo ništa znali. Ukoliko dođe do raskida ugovora, to smo isto trebali ovjeriti. Ako je igrač maloljetan, a potpisuje se ugovor o profesionalnom ugovoru, ugovor, osim igrača, moraju potpisati oba roditelja" rekao je svjedok, a tužitelj mu je pokazao ugovor sklopljen između Dinama i Dejana Lovrena iz 2007. godine na kojemu stoji njegov potpis.

"Tu sam ja pogriješio. Ovjerio sam ugovor iako je Lovrenu nedostajalo mjesec dana do 18-tog rođendana. Na tom ugovoru nema potpisa njegovih roditelja. No, nitko se na ugovor nije žalio i on je u cijelosti konzumiran, sa svim pravima" kazao je svjedok.

Nije znao odgovoriti na pitanje da li je moguće u postupku arbitraže isticati ugovore koji nisu verificirani od strane nadležnog sportskog saveza.

"Ako se raskida ugovor sklopljen s igračem, da li se raskidaju i aneksi koji su sklopljeni uz njega" upitao ga je tužitelj, ali svjedok to nije znao.

"Aneksi ne moraju biti dostavljeni savezu. Znalo se da u nogometnom svijetu kolaju aneksi kojima klubovi uređuju odnose s igračima" rekao je, no tužitelj ga je upozorio da je u istrazi rekao drugačije, da su ti aneksi po zakonu morali biti doneseni u savez na ovjeru.

Problem s ovjeravanjem ugovora i aneksa ugovora trebalo bi 'rasvijetliti' obzirom da USKOK tereti Damira Vrbanovića da je, u dogovoru s braćom Mamić, pristao na 'lažiranje' aneksa ugovora sklopljenog između Dinama i Dejana Lovrena kako bi se došlo do 24,5 milijuna kuna.

Naime, nakon što je Zoran Mamić u više navrata uzimao pozajmice od Dinama koje nije mogao vraćati, USKOK smatra da su Vrbanović i Zdravko Mamić dogovorili sklopiti aneks ugovoru s Lovrenom po kojemu igraču pripada 50 posto transfernog obeštećenja, iako to prvotno u ugovoru nije stajalo.

USKOK smatra da je taj aneks antidatiran, odnosno da nije potpisan u siječnju 2007. godine kako piše na njemu, nego se to dogodilo 2010. godine, odnosno godinu dana nakon što je Lovren prešao u Lyon. Na temelju tog aneksa Dinamo je Lovrenu isplatio 25,5 milijuna kuna, koje je potom igrač prebacio na račun Zorana Mamića u Erste banci. Nakon toga je Zoran Mamić novac uplatio Dinamu, na ime povrata pozajmica.

Kako je Dinamo 2010. godine dobio novac od transfera Lyona, ali ga i potrošio, nije bilo sredstava da se isplati Lovrena pa je Zdravko Mamić, pokazala je kasnije istraga, 2011. godine digao kredit u Erste banci u ime Dinama.

Radilo se o iznosu od 32,5 milijuna kuna. Od tog je novca isplaćeno 25,5 milijuna Lovrenu na račun koji je on vratio.

Tim je zapravo odrađeno nezakonito poslovanje kojime je Dinamo oštećen za 35 milijuna kuna, lažiran ugovor s igračem i 'opran' novac koji su braća Mamić trošili s računa Dinama.

Kada je Dejan Lovren pričao o tome u istrazi je rekao da je aneks ugovora potpisao 2-3 mjeseca prije nego je otišao u Lyon 2009. godine, da bi na sudu rekao kako je aneks potpisao 2007. godine, što je pobudilo dodatnu sumnju u istinitost toga iskaza.

USKOK mu je predočio zapisnik o raskidu ugovora s NK Dinamom iz 2010. godine u kojemu je potvrdio da nema potraživanja prema Dinamu. Odgovorio je da se u istrazi zabunio, zbog čega je kasnije dobio tužbu odvjetništva za lažno svjedočenje, ali je ona odbačena.

Stoga je na sudu u Osijeku danas svjedočila Silva Lovren, Dejanova majka.

Osijek: Na Županijskom sudu nastavljeno je suđenje braći Mamić i ostalima | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

"Nismo imali menadžera u vrijeme kada je Dejan potpisivao prvi profesionalni ugovor s Dinamom. Sve smo dogovarali sa Zdravkom Mamićem. Bilo je govora o transfernoj podjeli jer smo suprug i ja to tražili. To je i potpisano, na 50 posto. Dejan je dobio novac za obeštećenje i mislim da ga je posudio Zoranu Mamiću. Potpisali smo jedan ili dva aneksa, ali ne znam više kada. Dejan mi je rekao da dam nalog za isplatu novca koji je dobio od Dinama Zoranu Mamiću jer on tada nije bio u Hrvatskoj. Imala sam punomoć na taj račun" rekla je Silva Lovren dodajući kako se ne sjeća detalja svega i da ne bi voljela da zbog toga i ona dobije tužbu.

O istim okolnostima svjedočio je i Saša Lovren, Dejanov otac.

"Čuo sam da će Dejan dobiti 50 posto transfera ako ode u inozemstvo. Nisam bio na tom dogovoru. Mi smo bili zadovoljni što će on igrati za Dinamo" rekao je.