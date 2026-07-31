Oštar istup šefa Olimpijskog odbora u razgovoru za 24sata: 'Dolazim uvesti red u sport...'

Josip Varvodić je napetim izborima pobijedio Dragana Primorca i postao nasljednik Zlatka Mateše na čelu Hrvatskog olimpijskog odbora, krovne institucije hrvatskog sporta, koji je opterećen aferama. Ovaj 41-godišnji kardiokirurg dobio je podršku najvećih sportskih saveza, ali i Kluba olimpijaca. Dolazi iz sportske obitelji, predsjednik je Plivačkog saveza i dopredsjednik europske federacije vodenih sportova. Oženjen je i otac dva sina koji su već u sportu.

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Pokretanje videa... VIDEO Tko je Josip Varvodić i što je obećao u sportu: Nosi odijela po mjeri i u HOO dolazi s metlom... | Video: 24sata/pixsell

U nastupnom intervjuu za 24sata otvoreno progovara što nije dobro u sustavu sporta, koje promjene u financiranju uvodi, zašto miče glavnog tajnika kojemu mandat traje još dvije godine, je li mu na izborima pomoglo što je član HDZ-a, ali i hoće li mali sportovi dobivati manje novca, za što ga je prozivao protukandidat. Varvodić je HOO preuzeo u trenutku kad im je proračun 64,5 milijuna eura, nakon afera i nagle ostavke Mateše. Mandat ima sljedeće dvije godine do redovnih izbora.

Na izbornoj skupštini je dobio 81 glas, dok je njegov protukandidat dobio 68 glasova, tako da će morati pomiriti suprotstavljene struje u kampanji, koja je za javnost izgledala uglađeno, ali su u pozadini trajali lobiranja, dezinformacije i diskreditacija među kandidatima.

U javnom glasovanju većinu je imao Primorac, a onda ste u tajnom glasovanju pobijedili. Kako ste izveli taj preokret?

Mislim da nisam izveo preokret. Preokret su izveli ljudi koji su glasali po svojoj savjesti. Na predstavljanju kandidature pred Skupštinom govorio sam manje od minute. Nisam želio nikoga impresionirati velikim riječima. Želio sam biti jasan i autentičan. Tako namjeravam voditi i Hrvatski olimpijski odbor - mirno, odgovorno i bez velikih predstava. Kampanju nisam gradio ni pritiscima ni podjelama. Obišao sam gotovo sve članice, razgovarao s ljudima o konkretnim problemima i više slušao nego govorio. Želio sam HOO koji će biti partner hrvatskom sportu, a ne institucija koja je sama sebi svrha. Javno glasovanje pokazuje raspoloženje u dvorani. Tajno glasovanje pokazuje što ljudi doista misle. Upravo je tu bila razlika.

Zagreb: Josip Varvodić, kandidat za predsjednika HOO-a | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

U kampanji ste bili vrlo odmjereni. Koja će biti nova pravila transparentnosti, kontrole i kriterija raspodjele novca savezima?

Ne dolazim voditi hajku. Dolazim uspostaviti red. HOO mora ponovno postati institucija kojoj se vjeruje. Povjerenje se ne traži. Ono se zaslužuje svakom odlukom. U prvih sto dana napravit ćemo cjelovitu analizu poslovnih procesa, pravilnika i modela financiranja. Pregledat ćemo programe, uspostaviti stručne radne skupine i pokrenuti smjernice dobrog upravljanja. Uvest ćemo jasnije unutarnje kontrole, veću odgovornost i pravila koja će vrijediti jednako za sve.

Želim da svaki savez zna po kojim kriterijima ostvaruje svoja prava, kako se donose odluke i kako se raspoređuju sredstva. Transparentnost nije samo objava dokumenata na internetskoj stranici. Transparentnost znači jasna pravila i odgovornost za svaku odluku. U HOO-u više neće biti nedodirljivih. Funkcija više neće biti privilegij, nego odgovornost. Ne želim mijenjati ljude da bih zaštitio sustav. Želim promijeniti sustav tako da više nikad ne ovisi o pojedincima.

Ostajete li kod ideje oformljavanja fonda u koji bi svi sponzori uplaćivali novac, a HOO ih dijelio?

Cilj nije stvaranje samo novoga fonda, nego osiguravanje stabilnog i većeg financiranja za hrvatski sport. Sport ne smije ovisiti samo o jednom izvoru, zbog čega moramo razviti transparentna partnerstva s gospodarstvom koja će koristiti svim savezima.

24sata Zagreb: Josip Varvodić, kandidat za predsjednika HOO-a | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Odluke moramo donositi zajedno i graditi rješenja koja su održiva dugoročno, a ne samo za jedan mandat. Na kraju je nevažno kako se model zove, već je jedino bitno da hrvatskom sportu donese prave prilike za razvoj.

Tko će biti glavni tajnik i hoćete li imati slobodne ruke u imenovanju ljudi i odlučivanju ili će najveći savezi krojiti vašu politiku?

Glavni tajnik mora biti prije svega profesionalac. Osoba s dokazanim integritetom, iskustvom u upravljanju složenim sustavima i sposobnošću provesti promjene koje smo obećali. To će biti čovjek koji zna voditi sustav, donositi odgovorne odluke i odgovarati za rezultate. Hrvatskom olimpijskom odboru treba operativac koji će biti u službi hrvatskog sporta, a ne bilo čijih interesa.

Hoće li manji sportovi ostati s manje sredstava kao što je tvrdio vaš protukandidat?

Ne postoje veliki i mali sportovi. Postoje hrvatski sportovi. Veliki savezi nose važan dio sustava i međunarodnih obveza, a upravo su manji i individualni sportovi Hrvatskoj donijeli brojne olimpijske medalje i svjetske uspjehe. Zato ćemo imati potpredsjednika zaduženog za individualne i neolimpijske sportove koji će sudjelovati u definiranju kriterija. Kriteriji će biti jasni, mjerljivi i javni, sastavljeni u suradnji sa savezima. Kad su pravila jasna, nema mjesta ni za privilegije ni za nepravdu.

Zagreb: Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić obratio se medijima | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Zašto sadašnjega glavnog tajnika Sinišu Krajača?

Ovo nije pitanje jedne osobe. Ovo je pitanje povjerenja u Hrvatski olimpijski odbor. Posljednjih godina povjerenje u Hrvatski olimpijski odbor ozbiljno je narušeno. Ljudi koji su simbol tog razdoblja ne mogu istodobno predstavljati i novi početak. Pošteni i vrijedni ljudi koji rade u HOO-u nemaju razloga za zabrinutost.

Upravo na njima želim graditi novi Hrvatski olimpijski odbor. Ali isto tako želim da bude potpuno jasno: vrijeme u kojemu su pojedinci bili važniji od institucije je završilo. HOO mora biti jači od bilo kojeg pojedinca. Neću donositi odluke na temelju medijskih napisa, ali neću ignorirati činjenice koje su utvrdile nadležne institucije.

Koliko vam je pomoglo što ste član HDZ-a i jeste li imali tihu podršku stranke?

Ovo nisu bili stranački izbori. Ovo su bili izbori hrvatskog sporta. Razgovarao sam sa sportašima, trenerima i predstavnicima saveza različitih uvjerenja jer sport mora povezivati, a ne dijeliti ljude. Povjerenje nisam tražio na temelju bilo čije političke pripadnosti, nego na temelju programa i razgovora koje sam vodio tijekom kampanje.

Zagreb: Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Na kraju su odlučivali isključivo članovi Hrvatskog olimpijskog odbora. Njihovo povjerenje jedino me obvezuje. Od danas sam predsjednik svih članica Hrvatskog olimpijskog odbora i jednako ću zastupati interese svakog sporta i svakog saveza.