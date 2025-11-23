Obavijesti

TUŽNE VIJESTI

Bivšem britanskom premijeru Cameronu dijagnosticirali rak

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: STEFAN WERMUTH

Uvijek se nadaš najboljem. Napraviš magnetsku rezonancu i vidiš nekoliko crnih mrlja. Misliš: 'Ah, to je vjerojatno u redu', rekao je bivši premijer

David Cameron, bivši britanski premijer, otkrio je da mu je dijagnosticiran rak prostate, piše Mirror. Bivši premijer (59) rekao je da je bolest otkrio nakon što ga je supruga Samantha potaknula da se testira.

Cameron  je rekao za The Times da je par poslušao intervju s Nickom Jonesom, osnivačem carstva Soho House, u kojem je Jones govorio o testiranju specifičnog antigena prostate (PSA) 2022. godine. Samantha je potaknula Camerona da o tome pita svog liječnika opće prakse tijekom rutinskog zdravstvenog pregleda. Rezultati PSA testa, koji provjerava proteine povezane s rakom prostate, bili su visoki.

- Uvijek se nadaš najboljem. Napraviš magnetsku rezonancu i vidiš nekoliko crnih mrlja. Misliš: 'Ah, to je vjerojatno u redu.' Ali kada stignu rezultati biopsije i kažu ti da imaš rak prostate? Uvijek se užasavaš tih riječi. A onda doslovno, dok izlaze iz liječnikovih usta, misliš: 'O, ne, on će to reći. On će to reći. O Bože' - rekao je.

