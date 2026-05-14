'JESU LI SIGURNI?'

Obitelj britanskog para koji je osuđenog za špijunažu u Iranu izgubila svaki kontakt s njima

Piše HINA
Foto: X/@MCNnews

Lindsay i Craig Foreman osuđeni su na 10 godina zatvora u Iranu, a njihova obitelj strahuje za njihovu sigurnost nakon što su im navodno ukinuti telefonski pozivi iz zatvora Evin.

Obitelj britanskog para osuđenog u Iranu na 10 godina zatvora zbog optužbi za špijunažu priopćila je da je izgubila svaki kontakt s njima te da strahuje za njihovu sigurnost. Lindsay i Craig Foreman, 53-godišnjaci iz East Sussexa, uhićeni su u siječnju 2025. tijekom putovanja motociklom oko svijeta dok su prolazili kroz Iran. Par se nalazi u zloglasnom zatvoru Evin u Teheranu, a optužbe za špijunažu odbacuju. Njihova obitelj strahuje da su iranske vlasti paru ukinule telefonske pozive, njihov jedini kontakt s vanjskim svijetom, kao odmazdu zbog javnih istupa o njihovu pritvoru.

"Ne znamo jesu li moja majka i Craig sigurni", rekao je njihov sin Joe Bennett, dodajući da se s majkom nije čuo više od tjedan dana.

Prema navodima skupine koja se zalaže za njihovo oslobađanje, telefonski pristup ukinut im je nakon medijskog intervjua u kojem su rekli da se osjećaju "napušteno" te da se mogućnosti za njihovo oslobađanje smanjuju.

Britansko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je presudu "potpuno neprihvatljivom i neopravdanom", ističući da je dobrobit para prioritet za vladu.

London ujedno savjetuje svojim državljanima da ne putuju u Iran, upozoravajući na "rizik od uhićenja, ispitivanja ili pritvaranja" britanskih i britansko-iranskih državljana.

Lindsay Foreman izjavila je ranije za ITV News da su se tijekom američkih i izraelskih napada na Iran u blizini zatvora čuli projektili i dronovi te da su zatvorenici paničarili.

"Kada se zgrade tresu, nemamo kamo pobjeći", rekla je, upozorivši da zatvorski objekti nemaju odgovarajuće sigurnosne izlaze.

