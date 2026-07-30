Bivši direktor u HOO-u Šegota ide van: Ispitali sve svjedoke, tu su i poruke sa Sinišom Krajačem

Svi svjedoci koji bi nešto mogli znati o tome kako je i koliko novca od Vedrana Pavleka primio Damir Šegota su ispitani. Pa sukladno tome, njemu je istražni zatvor uhićen i tijekom četvrtka će biti pušten na slobodu.

Pokretanje videa... VIDEO Izjave za medije o određivanju istražnog zatvora Damiru Šegoti | Video: 24sata/pixsell

Šegota je bivši direktor iz Hrvatskog olimpijskog odbora, a uhićen je prije tjedan dana nakon što je Damir Raos, bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza, Uskoku priznao da mu je nosio novac. Konkretno, oko 160 tisuća eura, a tu je i školarina Šegotinog sina u iznosu od oko 9 i pol tisuća eura koju je Pavlek navodno plaćao. Zauzvrat, sumnja Uskok, Šegota je kao direktor Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora utjecao na to da Hrvatski skijaški savez dobije više novca nego što je trebao te da im se pokrivaju neopravdani troškovi.

Spominjao Matešu

Na ispitivanju u Uskoku je negirao pogodovanje, a kao osobu koja mu je nekad govorila da plati račune HSS-u naveo je Zlatka Matešu, donedavnog predsjednika HOO-a. Uskok sumnja da je Šegota od prosinca 2023. do veljače 2025. proveo tri financijske izmjene i dopune projekta olimpijskog programa za Zimske olimpijske igre u Milanu. Tim su izmjenama sredstva predviđena za projekt koji je koristio Skijaški savez povećana za 2.213.076 eura. USKOK sumnja i da je Šegota od 2022. do 2026. Skijaškom savezu rasporedio ukupno 251.621,08 eura na ime paušala za sportsku opremu i dodatnu specijalnu opremu. Istražitelji sumnjaju da je Šegota, na Pavlekov zahtjev, u ime HOO-a Skijaškom savezu odobrio i 15.000 eura za troškove dizajna skijaške kacige te dodatnih 5.000 eura za troškove postavljanja skijarne za opremu za Zimske olimpijske igre, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Vjeruju i da je kupovao investicijsko zlato vrijedno 131.580 eura kako bi prikrio trag novca. Dio je kupljen i na njegovu suprugu Željku pa je i ona uhićena, no isti dan je puštena da se brani sa slobode.

Poruke s Krajačem

Nakon uhićenja Šegota je dao ostavku na funkciju, pa je USKOK zatražio da mu se istražni zatvor odredi samo zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Bilo ih je ukupno osam, među kojima i dvoje članova Šegotine obitelji te glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač koji nakon jučerašnjeg izbora Josipa Varvodića broji svoje zadnje dane na toj funkciji. Zanimljivo je da su istražitelji navodno pronašli i poruke između Krajača i Šegote u vrijeme kad je Šegota navodno s Pavlekom dogovorio povećanje. Šegota je tako, neslužbeno se doznaje, Krajaču poslao poruku 'Hitno se moramo vidjeti'.



