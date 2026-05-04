Bivši gradonačelnik New Yorka u bolnici u kritičnom stanju

Bivši gradonačelnik New Yorka i dugogodišnji zagovornik predsjednika Donalda Trumpa, Rudy Giuliani u bolnici je "stabilnom, ali kritičnom stanju", prenosi u ponedjeljak BBC njegovog glasnogovornika. "Gradonačelnik Giuliani je borac koji se sa svakim izazovom u svome životu suočavao s nepokolebljivom snagom i dok mi razgovaramo istom se snagom bori i dalje", rekao je Ted Goodman u objavi na društvenim mrežama. Ubrzo nakon toga, Trump je na Truth Socialu opisao Giulianija kao "DALEKO najboljeg gradonačelnika u povijesti New Yorka", pohvalivši njegove napore uoči izbora 2020., kada je Trumpa pobijedio demokrat Joe Biden.

Pojedinosti o Giulianijevoj bolesti nisu objavljene. Bivši njujorški gradonačelnik, koji je napunio 81 godinu, ozlijeđen je u krajem prošle godine u prometnoj nesreći.

Bio je ključan u potpori Trumpu za kandidaturu za Bijelu kuću 2016., a kasnije je postao njegov osobni odvjetnik.

Nakon predsjedničkih izbora 2020. Giuliani i ostali savjetnici putovali su zemljom iznoseći lažne tvrdnje o rezultatima te su optuživali Trumpova protivnika Bidena da pokušava ukrasti izbore, dodaje BBC.