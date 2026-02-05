Obavijesti

ZBOG NIZA OPTUŽBI

Bivši maneken DiCaprio doveden pred istražitelje

Piše Ivan Jukić, Laura Šiprak,
USKOK bi danas trebao odlučiti o pokretanju istrage i eventualnom određivanju istražnog zatvora

Bivši maneken Robert DiCaprio doveden je na ispitivanje u riječki ured USKOK zbog sumnji na preprodaju droge, prijevare s nekretninama i pranje novca. Naime, DiCaprio je od kraja 2024. navodno organizirao lanac transporta i prodaje narkotika, kroz koji je prošlo oko 60 kilograma marihuane, amfetamina i kokaina, uz pomoć partnerice Iris Kramarić.

U sklopu akcije uhićen je i njegov otac te još nekoliko osoba osumnjičenih za nezakonite nekretninske transakcije. Neslužbeno se doznaje da su lažiranjem dokumentacije pribavili pet nekretnina, među kojima i jednu u Zagreb, a ukupna šteta procjenjuje se na gotovo pet milijuna eura.

Ispitivanja u Rijeka trajala su do kasno u noć, a dio osumnjičenih navodno je priznao krivnju. USKOK bi danas trebao odlučiti o pokretanju istrage i eventualnom određivanju istražnog zatvora.

Di Caprio i njegova prijateljica su navodno 2018. uhićeni na Murteru zbog posjedovanja droge, ali je DiCaprio preuzeo svu odgovornost. Završio je tad u istražnom zatvoru i podignuta je optužnica, no nema zapisa o održanim ročištima. 

Robert DiCaprio se nekoć prezivao Jotanović, a 2012. je na natjecanju 'Mister Sea World' osvojio nagradu 'Top Model
2012'. Prema javno dostupnim podacima, vlasnik je agencije za nekretnine RDC SUNSET REALESTATE koja sjedište ima u Zagrebu. Otišli smo na adresu navedenu u sudskom registru, ali nema ni prezimena ni oznake tvrtke, a u katastru ni on ni supruga nisu vlasnici nekog od stanova u zgradi. Prema svjedočenju susjeda, nije bilo nikakvih pretresa na adresi, pa izgleda da adresa nije točna. 

Supruga Iris radi u jednoj poznatoj agenciji za nekretnine kao agentica. Nazvali smo ju, međutim od jutra je nedostupna. Da je i ona uhićena, saznali smo i od odvjetnika. 

Na teret im se stavlja, kao i još 13 uhićenih, nedozvoljeni promet drogama, pranje novca ali i otimanje nekretnina u iznosu od pet milijuna eura pomoću lažnih dokumenata. 

