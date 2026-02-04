Modeli na čelu narkobande: DiCaprio i žena oprali milijune od droge? Evo kako su 'muljali'

Švercanje kokaina, amfetamina i marihuane te krivotvorenje papirologije kako bi se upisali drugim ljudima na nekretnine. To se stavlja na teret 15 uhićenih u novoj velikoj akciji Uskoka i policije.

POGLEDAJTE GALERIJU: Dovođenje privedenih u USKOK

- Hitne dokazne radnje provode se na području Zagrebačke, Primorsko-goranske, Zadarske i Ličko-senjske županije u odnosu na veći broj osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga, prijevare, krivotvorenje isprava, kao i pranje novca - kažu iz Uskoka.

Posrnuli maneken

U uhićenjima i pretresima u Zagrebu, Rijeci, Ličko - senjskoj i Zadarskoj županiji sudjelovalo je više od 120 policajaca, specijalaca i pripadnika interventne policije. U srijedu prijepodne su trajali pretresi na najmanje dvije lokacije u Zagrebu, a tu je uhićen i Robert DiCaprio s prebivalištem u Švicarskoj. Upravo njega smatraju glavom operacije koja je sad razbijena kao Titanic od santu leda.

Zvučno prezime si je nadjenuo oko 2022. godine. Prije toga se prezivao Jotanović. Bio je model kojem su najavljivali perspektivnu karijeru, 2012. godine je na natjecanju 'Mister Sea World' osvojio titulu top modela te godine. Kako navodi DuList, tad je tek počeo s manekenstvom. Slikao se za nekoliko foto-sessiona, a ubrzo nakon toga dobio direktan poziv organizatora natjecanja, koji je njegove fotografije vidio na internetu. Četiri godine nakon, 2016., kao počasni gost revije u Umagu nosio je odijelo napravljeno u čast Davidu Bowieju. Vlasnik je tvrtke za upravljanje nekretninama RDC Sunset realestate registrirane u Zagrebu, no na adresi nema nikakvog znaka da je tu agencija. Ispada da je riječ o fiktivnoj adresi, a agencija nema ni zaposlenih ni dobiti. Dapače, 42 eura je u minusu.

Foto: Privatni album/screenshot

I njegova nevjenčana supruga Iris Kramarić koketirala je s modelingom, a sudeći po društvenim mrežama, zajedno su se time bavili i kad su bili u Dubaiju. Na Instagramu ima preko tisuću pratitelja, a završila je marketing na DOBA Business School u Beogradu. Vanjska je suradnica jedne hrvatske agencije za nekretnine. Cijelu srijedu je bila nedostupna na mobitel, a njeni kolege su šokirani uhićenjem. - Ništa nije odavalo da bi mogla biti upetljana u nešto nezakonito - rekli su za 24sata. I ona je vlasnica agencije koja se bavi nekretninama, Life journey. Tvrtka je registrirana u Maslenici, gdje imaju i vilu, a posjeduju i nekoliko stanova koje iznajmljuju. Vila može ugostiti 11 do 13 osoba, ima vanjski bazen, luksuzno je uređena, a tijekom ljeta noćenje je oko 800 eura. I sad dolazimo do najzanimljivijeg dijela ove akcije.

Luksuz i kriminal

DiCaprija i Kramarić se tereti da su organizirali skupinu koja je krivotvorenjem papira oštetila šestero ljudi za pet milijuna eura na nekretninama! I to nije ništa novo u Hrvatskoj, zbog neuređenih zemljišnih papira, veza na općinskim sudovima i lokalnim gruntovnicama, muljanje s nekretninama postalo je gotovo patentirana krađa na hrvatski način. Poput svog prezimenjaka u Velikom Gatsbyju, i riječki DiCaprio je živio luksuznim životom kojeg su i on i supruga dijelili na društvenim mrežama.

Kako 24sata doznaje, nekretnine su upravo stanovi i kuće na obali kraj Senja i Zadra. Vila koju oglašavaju, iako Kramarić na društvenim mrežama tvrdi da je od firme, uopće nije na njih zavedena! Nalazi se na prostoru koje je katastarski rascjepkano na šest čestica, svaka s različitim vlasnikom. No zemljišnoknjižni podaci nisu uređeni pa je teško bez dokumentacije provjeriti jesu li ju kupili legalno ili ne. Među uhićenima je i DiCaprijev otac Anđelko Jotanović, ali i Tomislav Šojat zvani Tome Balun iz Senja koji radi za jednu prijevozničku kompaniju, kao djelatnik na autobusnom kolodvoru u Rijeci. U srijedu ujutro je uhićen u svom stanu u centru Senja. Po njega je došla policija, njih pet ga je prošetalo kraj kafića u zgradi do vozila i i odvezlo za Rijeku. Svi navedeni kao i još 11 uhićenih, terete se i za šverc oko 60 kilograma droge od čega najviše marihuane, vrijednosti minimalno 600 tisuća eura. I taj novac su, kako vjeruju istražitelji, prali kupnjom i prodajom nekretnina i brodica. Svi će biti ispitani u riječkom Uskoku, a očekuje se da će ispitivanja trajati do četvrtka poslijepodne.

Foto: Privatni album/screenshot

S one strane zakona

DiCapriju ovo nije prva optužba za trgovinu drogom. 2018. godine je s prijateljicom prodavao drogu na festivalima oko Šibenika, pa su ih uhitili na Murteru. Pronađeno im je 577 tableta ecstasyja, 40 grama MDMA-a, 436 grama marihuane, 471 gram hašiša, 70 grama kokaina, manje količine ketamina i oko 6.600 eura. Optužnica protiv njih je podignuta ali još uvijek nema presude. Da petlja s drogom, ili barem s krugovima koji se bave drogom, govori i jedna presuda Općinskog suda u Rijeci. Riječ je o napadu iz 2015. godine. Trojica muškaraca upala su mu u stan u Rijeci gdje su ga tukli i rezali nožem. Sve zbog navodnog duga od 13 tisuća eura. No taj dug nije zapravo postojao, nego su ga trojica muškaraca krivila što je jedan njihov prijatelj pao s 15 kilograma droge vrijedne oko 13 tisuća eura. Vjerovali su da ima taj novac jer je radio na jahtama u Dubaiju, a na kraju su mu uzeli četiri tisuće eura. DiCaprio je cijelu stvar prijavio policiji.