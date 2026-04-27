Bivši ministri na sudu: 'Mandac se raspitivala o tvrtkama i rekla da to pita ministar Horvat'

Ana Mandac koja je u to vrijeme, mislim bila pomoćnica ministra se u više navrata raspitivala za pojedine subjekte, ali se nakon osam godina više ne sjećam naziva firmi. Kad bi se ona raspitivala, provjerio bih u tablici koliko ti subjekti imaju bodova. Jednom je rekla da je to pitao ministar (Darko Horvat - opa.a) dok uglavnom nije govorila zašto je to zanima, kazao je svjedok Adrian Šafran, bivši zaposlenik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u vrijeme dok je na čelu tog ministarstva bio Darko Horvat.

Bivšim ministrima Horvatu, Tomislavu Tolušiću, Josipu Aladroviću, bivšem potpredsjedniku Vlade Borisu Miloševiću i gradonačelniku Županje Damiru Juzbašiću na Županijskom sudu u Zagrebu sude u aferi 'Po babi i stričevima' koja obuhvaća namještanje natječaja za financijske potpore i zapošljavanja preko veze u državnu službu. Na današnje ročište od okrivljenih su došli Darko Horvat i Boris Milošević.

Šafran je 2018. godine bio voditelj jednog odjela ili službe čijeg se imena više ne sjeća u ministarstvu gospodarstva te je bio član povjerenstva za Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrta na području naseljenom nacionalnim manjinama.

- Obrađivao sam dokumentaciju za sve prijavljene temeljem koje su dodijeljeni bodovi i potpore za sve prijavljene koji su zadovoljavali uvjete. Nadređena mi je bila Danijela Žagar, koja je bila zadužena za sve detalje. Nisam bio na sastancima kad se donosio projekt, to ćete morati pitati Žagar - kazao je Šafran.

Na pitanje je li bilo još dodjela nakon toga, rekao je da, kad se projekt zatvori, svi koji su se prijavili, a nisu zadovoljili uvjete su o tome dobili obavijest.

- Kad projekt bude zaključen nema naknadnih isplata nekim drugim subjektima. Ja nisam komunicirao s ministrom oko projekta, a povjerenstvo je imalo samo jedan sastanak nas troje članova na kojemu smo razmatrali pripremljenu dokumentaciju - rekao je svjedok, koji se više nije sjećao tko su bili drugi članovi povjerenstva.

Predočili su mu zapisnik sa sjednice na kojemu je naveden datum 10. prosinca 2018. i Odluku o dodjeli sredstava na kojoj je datum 5. prosinca 2018. te ga zamolili da objasni razliku u datumima.

- Vjerojatno je riječ o grešci kod printanja na Odluci jer ona mora biti kasnijeg datuma. Nakon donošenja odluke ide se u izradu dokumentacije, printaju se ugovori i šalju se na potpis načelnici Žagar, ministru i subjektima. Osoba koja radi na izradi ugovora također se potpisuje, ako sam ja izradio ugovor, može biti i moj potpis - ispričao je svjedok pa pojasnio da su se ugovori uvijek radili u dva primjerka, jedan se šalje subjektima, a drugi ostaje u spisu ministarstva.

- Na ugovoru koji ostaje u ministarstvu trebali bi biti potpisi svih onih koji su na njemu radili, osobe koja je izradila ugovor, načelnice, ministra i poslovnog subjekta. To je bila uobičajena procedura - objašnjavao je svjedok.

Na pitanje zamjenika ravnatelja Uskoka Vedrana Libla je li bilo drugih projekata njegove uprave na kojima je radio, odgovorio je potvrdno i doda da su svi bili dostupni na webu ministarstva. Dodao je i da, koliko se sjeća, nije bilo povećanja ukupnog iznosa za ovaj konkretni projekt.

Braniteljica optuženog Horvata svjedoku je pomogla da se prisjeti unutarnjeg ustrojstva tadašnjeg ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, a Ana Mandac je bila na čelu Uprave za poduzetništvo i obrt. Ta je Uprava imala dva sektora, a Danijela Žagar vodila je Sektor za unaprjeđenje poduzetništva i obrta. On je imao tri službe. Jedan od njih je bila Služba za provedbu projekata u obrazovanju.

- Tamo sam bio - sjetio se svjedok.

Ispitivala ga je zatim o Odluci Vlade za financiranje projekata, uredbama, Operativnom programu za nacionalne manjine...

- Bio sam uključen u studiju koja je prethodila objavi projekta, kad se raspravljalo o Operativnom planu mislilo se na sastanke više ministarstava na kojima su se donosile smjernice i raspravljalo se o određenim projektima. Ne sjećam se da li je na kojem od tih sastanaka sudjelovala Mandac. Ako sam rekao u Uskoku da sam bio na dva takva sastanka i da su na jednome bile Mandac i Žagar onda je to točno - rekao je svjedok.

Pojasnio je da su se podaci iz prijava ubacivali u aplikaciju Avectus, koja je određivala broj bodova.

- Članovi su uzimali uzorke i vršili provjeru po aplikaciji. Ne sjećam se koliko smo uzoraka provjerili od 95 prijavljenih subjekata. Mislim da to piše u dokumentaciji - kazao je Šafran.

Na pitanje je li mu se Žagar ikad žalila na kakve pritiske, kazao je da se ne sjeća.

Antu Nobila, branitelja Borisa Miloševića zanimalo je zbog čega su neke tvrtke imale manje bodova nego što su, po uvjetima natječaja, trebale imati. Spomenuo je ZEKO DVOR za klesarstvo i usluge, Toner d.o.o., Interijeri Kabić.

- Je li bilo rasprave o tome zašto se ne boduje pripadnost nacionalnim manjinama, a radi se o poticajima za područja naseljena nacionalnim manjinama? Je li u obrascu za prijavu bila kakva rubrika za nacionalne manjine - pitao je Nobilo.

- Ne sjećam se da bi takva prijava bila u obrascu za prijavu - odgovorio je svjedok.

I Drenški Lasan i Nobilo imali su primjedbe na njegov iskaz u dijelu gdje spominje kontrolu i uzrokovanje te u dijelu gdje je rekao da ne zna je li Mandac imala šifru za palikaciju ili nije.