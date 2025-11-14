Horvatova obrana i dalje tvrdi da su dokazi nezakoniti. Tolušić, Aladrović i Milošević nisu došli

Tri bivša ministra i bivši potpredsjednik Vlade, kao i gradonačelnik Županje počeli su prolaziti kroz suđenje na zagrebačkom Županijskom sudu. U sudnici su se pojavili samo bivši ministar gospodarstva Darko Horvat i aktualni gradonačelnik Županje Damir Juzbašić, dok su Tomislav Tolušić, Josip Aladrović i Boris Milošević odlučili ostati doma.

Obrana se odmah na početku žalila na dokaze, odnosno tražili su da se kao nezakoniti dokazi izdvoje poruke iz telefona Ane Mandac, Horvatove nekadašnje desne ruke koja ga je na ispitivanju u Uskoku i utopila. Naime, u mobitelu kninske kraljice Josipe Pleslić ex. Rimac istražitelji su pronašli poruke s Anom Mandac pa je i ona ušla u istragu. Preko nje, došli su do Horvata, Tolušića, Aladrovića i Miloševića. Preko Aladrovića do Juzbašića. I tako se otkrila afera 'Po babi i stričevima'. Optužnica u aferi 'Po babi i stričevima' podignuta je u listopadu 2022. godine, potvrđena je u ožujku ove godine. Obrana se žalila da su dokazi iz telefona Ane Mandac nezakoniti, da Uskok nije nepristran i neovisan, svjedoci su ispitani bez nazočnosti odvjetnika te da je sve što ima veze s Josipom Pleslić ex Rimac nezakonito. Županijski sud je njihove zahtjeve odbio, sve je otišlo na Visoki kazneni sud koji je na koncu zaključio da su dokazi zakoniti.

Iste zahtjeve je obrana imala i u petak, na što je sudsko vijeće još jednom ponovilo da su dokazi zakoniti. Obrana ministra Horvata imala je prigovor i na redoslijed ispitivanja svjedoka, htjeli su da Ana Mandac, Velimir Žunac i Katica Mišković budu ispitani na početku, a ne na kraju ispitivanja svih svjedoka. Sud im je i to odbio pa su započeli s čitanjem svih dokaza redom, što je postupak koji će trajati nekoliko mjeseci. Na prošlom ročištu sva petorica su rekla da se ne smatraju krivima, a među svjedocima će biti i Milorad Pupovac.

Bivšim ministrima sudi se zbog optužbi za malverzacije s dodjelom 353.000 eura novčanih potpora za područja naseljena nacionalnim manjinama, dok će se Aladroviću suditi zbog dva slučaja namještanja zapošljavanja u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) kojemu je u inkriminirano vrijeme, dakle prije nego je postao ministar rada i mirovinskog sustava, bio na čelu. Jedno od tih zapošljavanja preko veze tražio je Juzbašić. Uskok ih tereti za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja i pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, trgovanja utjecajem te pomaganja u trgovanju utjecajem. Uz četvoricu bivših ministara i gradonačelnika Županje Damira Juzbašića optužnicom su bili obuhvaćeni Horvatova pomoćnica Ana Mandac, bivši državni tajnik Ministarstva regionalnog razvoja Velimir Žunac, ravnateljica uprave za potpomognuta područja Katica Mišković.

Još 2022. godine su Mandac, Žunac i Mišković priznali su da su sudjelovali u namještanju dodjela državnih potpora teških oko 2,6 milijuna kuna. S USKOK-om su se nagodili na blage kazne: Mandac je dobila 11 mjeseci rada za opće dobro, Žunac 10 mjeseci zatvora, uvjetno tri godine te Katica Mišković devet mjeseci zatvora, uvjetno dvije godine.

A čime se bave bivši ministri danas? Horvat se zaposlio u Končaru, Aladrović i Tolušić otišli su u privatne vode, Milošević je jedno vrijeme bio saborski zastupnik, sad je predsjednik Srpskog narodnog vijeća.