Horvat tvrdi da su poruke s Mandac namještene, doveo starog prijatelja na ročište

Nastavljeno je suđenje bivšim ministrima Darku Horvatu, Tomislavu Tolušiću, Josipu Aladroviću, bivšem potpredsjedniku Vlade Borisu Miloševiću i gradonačelniku Županje Damiru Juzbašiću u aferi 'Po babi i stričevima' koja obuhvaća namještanje natječaja za financijske potpore i uhljebljivanje djece prijatelja i suradnika u državne službe.

Horvatov prijatelj

Od svih okrivljenih pojavio se samo Horvat, a uz okupljene novinare prvi dio ročišta je gledao i Branko Banjac, odnosno Branislav Banjac. Prvo nije znao reći sutkinji hoće li biti svjedok ili ne, a potom je rekao da ipak neće nego je zainteresirana javnost. Svi u sudnici su rekli da ga ne poznaju. No kako je sjedio s novinarima, svi su vidjeli da piše nešto u blokić kojeg potom skupa s kemijskom predaje Horvatu, a on pismeno nešto odgovara i vraća mu natrag. Izašao je pred kraj prvog dijela čitanja poruka i usput dao 'šaku' bivšem ministru. Na kraju smo doznali da je to Horvatov stari prijatelj, bivši predsjednik nekadašnje Udruge branitelja tvrtke RIZ Odašiljači. Kad je ta tvrtka ulazila u stečaj 2012. godine, na sastanku u Ministarstvu branitelja je rekao da će se zapaliti ako ne riješe situaciju. Nema javno dostupnih podataka da je povezan s nekom tvrtkom ili obrtom.

Zagreb: Radni skup kriznog stožera RIZ Odašilja?a | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Pokušaj odugovlačenja

Horvatova obrana je u četvrtak oko 17 sati predala povelik podnesak sudu kojem još jednom pokušavaju dokazati da su sve te poruke nezakonit dokaz. Sud je ovo ocijenio samo kao odugovlačenje, pa su prijedlog i odbili.

- Neka uđe u zapisnik da je obrana podnesak predala dan prije rasprave nakon radnog vremena, oko 17 sati. Sud do 9 ujutro u E - komunikaciji nije zaprimio podnesak iako je višestruko vršena provjera u vremenu prije početka rasprave. Ovaj postupak traje neko vrijeme, to su dokazi od početka procesa, još i prije podignute optužnice. Višestruko se moglo problematizirati o zakonitosti što je i učinjeno i dokazi su proglašeni zakonitima. Znali ste koji su dokazi u spisu, znali ste da će se izvoditi, vidim po debljini podneska da je ovo usmjereno na odugovlačenje. Nema potrebe da se donosi dan prije rasprave izvan radnog vremena toliki podnesak, da ga ne stignemo ni pročitati. Smatram ga neosnovanim i nekorektnim. Sud je donio već odluku o ovim dokazima, prijedlog se odbija. Dokazi, kao što je već tri puta odlučeno, nisu pribavljeni u suprotnosti s odredbama, zakonom i konvencijama - rekla je sutkinja.

Nisu se ni trudili sakriti?

Uskok je na ekranu prikazivao poruke iz dva telefona Ane Mandac. Za jednog je izvješće dugo oko 75 tisuća, za drugog preko 900 tisuća stranica. Ana Mandac je ključna osoba zbog koje je došlo do Horvatovog pada, a potom i do optužnice protiv nekad moćna tri ministra. Sve je počelo kad je uhićena 2020. godine u sklopu istrage protiv Josipe Rimac. Mandac je bila u vrlo prisnim odnosima s bivšom državnom tajnicom, utjecajnom "kninskom kraljicom" Rimac. I tu se radi o optužbama za namještanje oko 380 tisuća kuna poticaja. Kroz njene mobitele, ali i priznanje, Uskok je došao do Horvata i ekipu. Tu je riječ o sumnjivoj dodjeli nešto manje od tri milijuna kuna poticaja.

Zagreb: Dodjela ugovora za poduzeća koja će primiti bespovratna sredstva | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Tužitelji su poredali poruke s raznim akterima, poput bivšeg državnog tajnika Velimira Žunca, zaposlenika u Ministarstvu gospodarstva Adriana Šafrana i Danijele Žagar koja je napismeno upozoravala Mandac da je protuzakonito to što radi, Tolušićevom državnom tajnicom Ružicom Njavro, Borisom Miloševićem, Draganom Jeckov te samim ministrom Darkom Horvatom. Jedna od najnevjerojatnijih poruka koju su sud i mediji danas imali prilike vidjeti je slika zaslona koju je Horvat poslao Mandac. Riječ je o poruci u kojoj je popis tvrtki kojima je trebalo dodijeliti poticaje, na kojem su tvrtke koje se spominju u optužnici: Cestogradnju iz Slatine koja je dobila oko 200 tisuća kuna i Megamont iz Čađavice koji je dobio oko 197 tisuća kuna. Na slici se vidi da je poruku poslao Tomislav Tolušić jer je njegova slika u ikoni pošiljatelja poruke. Obje tvrtke su izvodile radove na Tolušićevoj kući i vrtu.

Rezovac: Istražitelji odvode Tomislava Tolušića iz vinarije Apolitico | Foto: Dubravka Petric/PIXSELL (ILUSTRACIJA)

Ignorirali upozorenja

I u ranijim porukama Horvat šalje imena tih tvrtki Ani Mandac, koja onda Šafrana pita jesu li dobile na natječaju. On odgovara da nisu jer ima premalo bodova. Kad ga ona pita 'Nikako?', on kratko piše 'Ne'. U nekom trenutku ju upozorava da se moraju požuriti oko sastavljanja ugovora jer neće stići isplatiti poticaje i da će to biti veliki problem. Mandac dobiva upozorenja i od Danijele Žagar i to nekoliko puta.

- Kad budete razgovarali s ministrom, upozorite ga da će snositi odgovornost ako revizija pronađe ove ugovore. Legalnog načina da se ovako dodijele novci nema. Samo će se možda lakše sakriti - piše Žagar.

Na to joj Mandac šalje tablicu s trgovačkim društvima kojima treba dodijeliti novce, a koju je dobila od Borisa Miloševića. Neke od tih tvrtki su imale premalo bodova, a riječ je bila o 14 ili 15 tvrtki. Ona je taj popis prenijela Horvatu koji je rekao da nemaju novca za sve, pa joj je Milošević donio popis sa 6 ili 7 tvrtki koje su im važne i koje su na kraju i dobile potporu. Dapače, u tablicu je stavila oznake 'T' i 'Ž' kako i Horvat znao koje tvrtke je gurao Tolušić, a koje Žunac. Fotografiju te tablice su također pokazali u sudnici.

'Namjestili su poruke'

Par tjedana nakon, Žagar ju još jednom upozorava.

- Razmišljala sam o ovome sinoć i stvarno mislim da bi se trebalo razgovarati s Anitom jer će revizija prvo njoj doći, pogotovo ako ministar kaže da se tako radilo za vrijeme Vrdoljaka, što znaci da je tad sve Anita odrađivala, a revizija nikad nije imala prigovor na njihov rad. Ja s ovim nikad nisam imala pozitivna iskustva, nego dapače, samo negativna - piše.

Mandac joj zahvaljuje i nastavi ignorirati upozorenja svojih zaposlenika. Dapače, komentira Žuncu kako 'nešto kompliciraju'. A zapravo su samo radili svoj posao, i htjeli ga raditi po zakonu. Žagar na kraju ništa nije htjela potpisati, kao ni Anita Protulipac, pa je na svim dokumentima Horvatov potpis. Tu su još i poruke s Borisom Miloševićem, pozivi sa Katicom Mišković koja je kao i Mandac ranije već sve priznala i nagodila se te Žuncem koji je napravio isto.

Horvat je u porukama slao Mandac i imena tvrtki Dors projekt i Eko Kotor d.o.o. Nakon što joj Žagar govori da je jedna od tvrtki stvarno čudna jer radi od 1999. godine, a ima nula zaposlenih, ona ju pita da mu ipak daju 100 tisuća kuna. Žagar kaže da pita ministra. Nakon toga Mandac Horvata pita 'Koliko ti je onaj Eko Kotor bitan, na ljestvici od 1 do 10?'. On odgovara '9'. Uskoro joj je poslao i brojeve direktora tih tvrtki.

Njegova obrana je imala prigovor na dokaze, tvrdeći opet da su nezakoniti i da ih je Uskok posložio proizvoljno. Čak su rekli da ne vjeruju da je to pregledao čovjek nego umjetna inteligencija. Sam Horvat se okrenuo novinarima i počeo komentirati.

- Tu nedostaje puno poruka - rekao je uz osmijeh i dodao: - Ovo su oni složili kako hoće, namjestili su poruke.

Sutkinja je još jednom ponovila Horvatovoj odvjetnici da su to isti argumenti koji su već odbačeni te da vijeće neće pet puta slušati istu argumentaciju oko toga jesu li dokazi zakoniti, kad su proglašeni zakonitima.