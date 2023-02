Bivši najbogatiji Rus: Rusija bi nakon Putina mogla postati kao Jugoslavija, to bi bilo opasno!

Nekoć je slovio za najbogatijeg čovjeka u Rusiji, a danas je ponajveći kritičar Putinova režima. U velikom intervjuu za France24 Mihail Hodorovski govorio je o ruskoj budućnosti, predsjedniku Vladimiru Putinu, unutarnjim previranjima...

- Putin nema izbora nego nastaviti s invazijom na Ukrajinu. To je jedini način da zadrži svoje 'patriotske' pristaše - kaže Hodorkovski, koji je bio osuđen za utaju poreza i prijevaru 2005. 'Odležao' je osam godina. Kasnije je rekao da su cijelu akciju potaknuli njegovi neprijatelji koji su htjeli uništiti njegovu naftnu kompaniju Jukos i kazniti ga zbog njegovih političkih ambicija. Optužbe je uvijek poricao. Jukos je kasnije osakaćen masivnim zahtjevima za plaćanje zaostalog poreza, zatim je država rasprodala njegova postrojenja za proizvodnju nafte u Sibiru, a kasnije su ih kupile tvrtke u vlasništvu države. Standardna ruska procedura...

Putin je Hodorkovskog pomilovao 2013. nakon čega je ovaj napustio Rusiju. Danas živi u Londonu. Tamo 2001. osnovao je progresivnu stranku "Otvorena Rusija" koja je u najvećoj državi svijeta proglašena nepoželjnom.

- Ako Putin izgubi rat, svi će se okrenuti protiv njega. I on to zna. Ako uspije u ofenzivi, to bi ga ohrabrilo da krene na NATO granice. Ne bi postojale više prepreke - kaže Hodorovski, koji je na vrhuncu bogatstva vrijedio 15 mlrd. dolara...

Unatoč tome što Putin priprema novu ofenzivu, Hodorovski veli kako se on priprema na promjenu režima u Rusiji. U intervjuu za švicarski Blick govorio je o tome kako bi rat mogao završiti...

Foto: Bernd Von Jutrczenka/DPA

- Postoje tri načina na koje će se rat odvijati. Prvi: ruski režim pada, možda zato što Putin umire od srčanog udara. Drugi: rat traje godinama uz velike gubitke, iako se ne može predvidjeti kako će završiti. Treći: Zapad oprema Ukrajinu sredstvima koja su joj potrebna da brzo okonča rat. - kaže Hodorovski.

Osvrnuo se i na to kako bi 'Rusija bez Putina' mogla izgledati uz budućnosti:

- Postoje dva puta. Jedan je jugoslavenski model, u kojem bi Rusija bila podijeljena na nekoliko država. To bi bilo vrlo opasno i moglo bi dovesti do nuklearnih sukoba i novih diktatura. Podržavam put potpune obnove i razvoj parlamentarnog i federalističkog modela - slično švicarskom. U gradovima postoji velika podrška za ovaj model. Za to je potrebno najmanje dvadeset godina - kaže bivši oligarh i dodaje:

- Moramo uvjeriti rusko društvo u naš model. Za to su nam potrebni mediji. Elite bi trebale znati da postoji izlaz iz njihove situacije bez padanja glava. Osim toga, želimo uvjeriti Zapad da ne koristi sankcije za podjelu Rusije, već za njezinu obnovu.

Hodorovski ima podršku i legendarnog Garija Kasparova. Neki ga vide i kao novog ruskog predsjednika, ali...

- Gari zna da nisam političar. Ja sam iskusan menadžer koji dobro poznaje krizni menadžment. Također, uskoro ću napuniti 60. Ne mogu više raditi 14 sati dnevno, sedam dana u tjednu. Ne želim izgaranje, U novoj Rusiji više ne može biti predsjednika, bio to ja ili netko drugi. Svaki bi predsjednik opet težio istim ciljevima kao Putin i nastala bi nova diktatura. Stoga ovaj ured mora nestati - rekao je za kraj Hodorovski i dodao "Ne znam kako je Putin, ali sigurno nije ozbiljno bolestan"...

OVDJE PRATITE SITUACIJU U UKRAJINI IZ MINUTE U MINUTU

Najčitaniji članci