Bivši pomoćnik ministra branitelja Dinko Mikulić dobio četiri godine zatvora zbog mita

Bivši pomoćnik ministra branitelja Dinko Mikulić na Županijskom sudu u Zagrebu ponovno je nepravomoćno osuđen jer je tijekom 2005. tražio, a kasnije i primio mito kako bi pogodovao pri kupnji stanova za potrebe stradalnika Domovinskog rata.

Od Branka Dretara, suvlasnika i člana uprave trgovačkog društva Stanoing d.o.o. iz Varaždina tražio je 50.000 eura, a potom i milijun kuna na što su Dretar i njegov kolega Eduard Brumen pristali.

Prva dva puta bio je osuđen na po tri godine zatvora, a danas je nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu od četiri godine zatvora. Mikulić nije došao na objavu presude.

Od 2005. do 2012., kada je uhićen, Mikulić je bio na funkciji Uprave za stambeno zbrinjavanje te je trebao brinuti o zbrinjavanju vojnih invalida, i članova obitelji poginulih, nestalih i zatočenih branitelja. Prema izjavama svjedoka Ministarstvo branitelja je odlučivalo koji će se stanovi kupovati, a u Ministarstvu je odlučujuću ulogu o tome imao baš Mikulić. Prema izjavama svjedoka- bivšeg državnog tajnika Tomislava Ivića i bivše ministrice branitelja i bivše premijerke Jadranke Kosor zadatak Uprave bio je da analizira i Ministarstvu predloži koje stanove kupiti.

- Mikulić je u svoj obrani tvrdio kako je njegova uloga o lokacijama stanova bila nikakva no sud je utvrdio da je on bio ključan za odabir lokacija i za kupnju stanova. Prema izjavama vlasnika Stanoinga sve je bilo unaprijed dogovoreno. Od toga kada će biti objavljene ponude do toga koji će stanovi biti kupljeni. Za to je Mikuliću Branko Dretar nosio "proviziju" u Zagreb. Prvi put 50.000 eura, a potom i milijun kuna za koji su u Stanoingu uzeli kratkoročni kredit- rekla je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Tamara Pleše. Kod izricanje presude olakotnim mu je cijenila raniju neosuđivanost, to što je otac petero punoljetne djece,a otegotnim što su stanovi bili namijenjeni stradalnicima Domovinskog rata, ratnim vojnim invalidima, braniteljima i njihovim obiteljima.

- Također je kao službena osoba trebao štititi ugled državne uprave koji je zbog lakomosti obezvrijedio i dugoročno kod građana narušio povjerenje u rad tijela državne uprave- istaknula je sutkinja.

U roku od 15 dana od pravomoćnosti presude mora u državni proračun uplatiti 1,362.800 kuna, a prema odluci suda Mikulić mora platiti troškove financijskog i knjigovodstvenog vještačenja od 88.000 kuna, građevinsko vještačenje od 38.000 kuna i trošak postupka od 10.000 kuna.

U pritvoru je bio od 28. prosinca 2012. do 28. lipnja 2013. i to vrijeme mu se uračunava u zatvorsku kaznu.

