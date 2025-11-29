Obavijesti

POTEZ UOČI IZBORA

Bivši predsjednik Hondurasa robija 45 godina zbog droge, Trump ga je odlučio pomilovati

Porota na Manhattanu proglasila je Hernandeza krivim u ožujku 2024. za primanje milijuna dolara mita kako bi zaštitio pošiljke kokaina namijenjene SAD-u koje pripadaju trgovcima ljudima protiv kojih se on nekoć javno obvezivao boriti.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će pomilovati bivšeg predsjednika Hondurasa Juana Orlanda Hernandeza, koji služi 45-godišnju zatvorsku kaznu u SAD-u nakon osude za trgovinu drogom i vatrenim oružjem.iako se čelnik SAD-a predstavlja kao čvrst u borbi protiv problema s drogom.

„Dajem potpunu milost bivšem predsjedniku Juanu Orlandu Hernandezu, prema kojem se, prema mnogim ljudima koje jako poštujem, postupalo vrlo oštro i nepravedno“, rekao je Trump u svojoj objavi.

U objavi na Truth Socialu u petak, Trump je također ponovio svoju podršku honduraškom predsjedničkom kandidatu Nasryju Asfuri iz konzervativne Nacionalne stranke i rekao da "ako ne pobijedi, Sjedinjene Države neće bacati dobar novac".

Asfurina stranka uspostavila je blisko partnerstvo s Washingtonom pod Hernandezom, koji je vladao od 2014. do 2022. i uhićen je ubrzo nakon što je napustio dužnost.

Porota na Manhattanu proglasila je Hernandeza krivim u ožujku 2024. za primanje milijuna dolara mita kako bi zaštitio pošiljke kokaina namijenjene SAD-u koje pripadaju trgovcima ljudima protiv kojih se on nekoć javno obvezivao boriti.

Osuđen je u lipnju prošle godine i nazvao je svoju osudu pogrešnom.

Honduraši u nedjelju izlaze na birališta kako bi glasali na izborima koji su i dalje neizvjesni, a ankete pokazuju da je Asfura, bivši gradonačelnik glavnog grada Tegucigalpe, praktički izjednačen s bivšim ministrom obrane Rixijem Moncadom iz vladajuće ljevičarske stranke LIBRE i televizijskim voditeljem Salvadorom Nasrallom iz centrističke Liberalne stranke.

Hondurasom od 2021. vlada predsjednica Xiomara Castro, koja je izgradila bliske veze s Kubom i Venezuelom, dvjema zemljama zaglibljenim u dubokim ekonomskim i krizama ljudskih prava čije vlade Trumpova administracija smatra diktaturama i koju je više puta kritizirala.

Koji god kandidat u nedjelju osvoji običnu većinu, vladat će Hondurasom između 2026. i 2030. Neki politički analitičari strahuju da bi više od jednog kandidata moglo odnijeti pobjedu.

Organizacija američkih država i Washington izrazili su zabrinutost zbog izbornog procesa u Hondurasu i rekli da pomno prate izbore.

