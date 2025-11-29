Porota na Manhattanu proglasila je Hernandeza krivim u ožujku 2024. za primanje milijuna dolara mita kako bi zaštitio pošiljke kokaina namijenjene SAD-u koje pripadaju trgovcima ljudima protiv kojih se on nekoć javno obvezivao boriti.
Bivši predsjednik Hondurasa robija 45 godina zbog droge, Trump ga je odlučio pomilovati
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će pomilovati bivšeg predsjednika Hondurasa Juana Orlanda Hernandeza, koji služi 45-godišnju zatvorsku kaznu u SAD-u nakon osude za trgovinu drogom i vatrenim oružjem.iako se čelnik SAD-a predstavlja kao čvrst u borbi protiv problema s drogom.
„Dajem potpunu milost bivšem predsjedniku Juanu Orlandu Hernandezu, prema kojem se, prema mnogim ljudima koje jako poštujem, postupalo vrlo oštro i nepravedno“, rekao je Trump u svojoj objavi.
U objavi na Truth Socialu u petak, Trump je također ponovio svoju podršku honduraškom predsjedničkom kandidatu Nasryju Asfuri iz konzervativne Nacionalne stranke i rekao da "ako ne pobijedi, Sjedinjene Države neće bacati dobar novac".
Asfurina stranka uspostavila je blisko partnerstvo s Washingtonom pod Hernandezom, koji je vladao od 2014. do 2022. i uhićen je ubrzo nakon što je napustio dužnost.
Porota na Manhattanu proglasila je Hernandeza krivim u ožujku 2024. za primanje milijuna dolara mita kako bi zaštitio pošiljke kokaina namijenjene SAD-u koje pripadaju trgovcima ljudima protiv kojih se on nekoć javno obvezivao boriti.
Osuđen je u lipnju prošle godine i nazvao je svoju osudu pogrešnom.
Honduraši u nedjelju izlaze na birališta kako bi glasali na izborima koji su i dalje neizvjesni, a ankete pokazuju da je Asfura, bivši gradonačelnik glavnog grada Tegucigalpe, praktički izjednačen s bivšim ministrom obrane Rixijem Moncadom iz vladajuće ljevičarske stranke LIBRE i televizijskim voditeljem Salvadorom Nasrallom iz centrističke Liberalne stranke.
Hondurasom od 2021. vlada predsjednica Xiomara Castro, koja je izgradila bliske veze s Kubom i Venezuelom, dvjema zemljama zaglibljenim u dubokim ekonomskim i krizama ljudskih prava čije vlade Trumpova administracija smatra diktaturama i koju je više puta kritizirala.
Koji god kandidat u nedjelju osvoji običnu većinu, vladat će Hondurasom između 2026. i 2030. Neki politički analitičari strahuju da bi više od jednog kandidata moglo odnijeti pobjedu.
Organizacija američkih država i Washington izrazili su zabrinutost zbog izbornog procesa u Hondurasu i rekli da pomno prate izbore.
