Bivši šef policije Kruneš dobio 4,5 godina: Nagovarao čovjeka da pregazi unuke aktivistice

Piše 24sata,
Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Cijeli sukob odvijao se još 2015. kad je, prema presudi, Kruneš nagovarao muškarca da pregazi Šotine unuke koji su tada imali 10 i 13 godina

Bivšeg šefa kriminalističke policije riječke policije Željka Kruneša osudili su na četiri i pol godine, nepravomoćno, jer je pokušao organizirati ubojstvo unuka Slavice Šote, poduzetnice i aktivistice koja se godinama bori protiv korupcije, piše Ana Raić s Indexa.

Proglasili su ga krivim i za prijetnje svjedokinji u tom slučaju, a radi se o ženi s kojom je bio u vezi te joj je službenim vozilom oštetio i automobil. Proglasili su ga krivim za dva kaznena djela poticanja na teško ubojstvo, te za sprječavanje dokazivanja i oštećenje tuđe stvari.

Cijeli sukob odvijao se još 2015. kad je, prema presudi, Kruneš nagovarao muškarca da pregazi Šotine unuke koji su tada imali 10 i 13 godina, a Šota i njena kći su prijavili Kruneša, dok muškarac nije poduzeo radnje. Kruneš je tad tražio od ključne svjedokinje da demantira ono za što ga je Šota prijavila.

Za poticanje na teško ubojstvo svakog djeteta dobio je po tri godine, za sprječavanje dokazivanja šest mjeseci te za oštećenje vozila tri mjeseca. Jedinstvena kazna iznosi četiri i pol godine. Prije šest godina je proveo mjesec dana u istražnom zatvoru, što će  mu se uračunati u presudu, po pravomoćnosti.

