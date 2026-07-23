BIZARAN SLUČAJ Profesorica na bolovanju primala punu plaću 17 godina, prisilno je umirovili...

Slučaj 62-godišnje profesorice iz Duisburga u Njemačkoj izazvao je veliku pozornost i otvorio pitanje kontrole dugotrajnih bolovanja u javnom sektoru. Profesorica je na bolovanju još od 2009. godine, a tijekom cijelog tog razdoblja primala je punu plaću. Kada su nadležne službe napokon donijele odluku o njezinu umirovljenju, ona je podnijela tužbu kako bi zadržala dosadašnja primanja, piše Fenix magazin.

Profesorica je od 2003. do 2009. godine radila u strukovnoj školi u Weselu, u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija. Nakon toga otvorila je bolovanje zbog psihičkih tegoba i više se nije vratila na posao. Slučaj je tim neobičniji jer je profesorica toliko dugo bila odsutna da aktualni ravnatelj škole, prema pisanju njemačkih medija, navodno nije znao ni tko je ona. Unatoč višegodišnjem izostanku s posla, iz državnog proračuna redovito joj je isplaćivana puna plaća. Ovisno o platnom razredu, njezina mjesečna bruto primanja kretala su se između 5051 i 6174 eura.

Nakon gotovo 17 godina bolovanja nadležne su službe konačno organizirale liječnički pregled. Utvrđeno je da se njezin povratak na posao u idućih šest mjeseci ne može očekivati. Pokrajinska uprava u Düsseldorfu stoga je krajem svibnja donijela odluku o njezinu umirovljenju zbog trajne nesposobnosti za rad. Za profesoricu bi takva odluka značila osjetno smanjenje prihoda. Umjesto pune plaće počela bi primati mirovinu, što bi joj mjesečna bruto primanja smanjilo za procijenjenih 1500 do 2000 eura. S odlukom se nije pomirila pa je podnijela tužbu Upravnom sudu u Düsseldorfu.

- Možemo potvrditi da je profesorica na koju se odnosi vaš upit podnijela tužbu protiv odluke o umirovljenju. Tužba je zaprimljena 29. lipnja 2026. godine, potvrdio je glasnogovornik suda.

Dok traje sudski postupak, profesorica bi, prema dostupnim informacijama, mogla nastaviti primati dosadašnja primanja. To znači da bi svaki mjesec do konačne odluke suda za nju mogao predstavljati razliku od nekoliko tisuća eura u odnosu na mirovinu. Slučaj je dobio novu dimenziju nakon što su se pojavile informacije o aktivnostima profesorice tijekom godina provedenih na bolovanju.

Državno odvjetništvo sumnja da je, unatoč tome što je bila prijavljena kao nesposobna za rad, paralelno obavljala posao alternativne terapeutkinje, odnosno Heilpraktikerin. Pozornost istražitelja privukao je i njezin poslovni angažman. Zajedno s poslovnom partnericom sudjelovala je u razvoju kreme za suhu kožu, a njihov je proizvod 2012. godine osvojio poduzetničku nagradu. Prema dostupnim informacijama, za razvoj proizvoda dobile su i novčanu nagradu od 5000 eura.

Zbog sumnje na prijevaru državno odvjetništvo u Duisburgu pokrenulo je istragu protiv profesorice. U ožujku ove godine istražitelji su pretražili njezin dom te zaplijenili elektroničke uređaje i različite medije za pohranu podataka. Istražitelji vjeruju da bi se na njima mogao nalaziti materijal važan za slučaj. Analiza zaplijenjenih uređaja još traje, a državno odvjetništvo zasad ne iznosi više detalja o istrazi. U međuvremenu, o sudbini profesorice odlučivat će Upravni sud u Düsseldorfu. Ostaje pitanje hoće li uspjeti osporiti odluku o umirovljenju i zadržati pravo na punu plaću ili će nakon gotovo 17 godina bolovanja ipak morati prihvatiti znatno manja primanja.