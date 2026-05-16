Bizarna vatrogasna intervencija u Zagrebu: 'Rezali smo blender da ženi oslobodimo ruku...'

"2287. intervencija u 2026. godini Jučerašnji dan obilježila je jedna od onih neobičnih intervencija - gospođi je ruka zapela u blenderu te ju je bilo potrebno osloboditi rezanjem noža blendera. Jedan od noževa prošao je kroz prst, zbog čega smo morali odrezati nož kako bismo sigurno oslobodili ruku. Nakon toga pružili smo prvu pomoć te imobilizirali ozlijeđenu ruku" - objavili su u subotu zagrebački vatrogasci na svojem Facebook profilu.

Na kraju su joj zaželjeli brz oporavak te dodali da se nesreće, nažalost, događaju.

