Bizarno priopćenje iz ureda mažoretkinja: 'Šef nam je depresivan, a vi nas čerečite'

Nakon što je u medije procurila skandalozna snimka na kojoj Alen Šćuric viče na mažoretkinju i unosi joj se u lice, počele su se nizati reakcije javnosti. U redakciju 24sata dobili smo nekoliko svjedočanstava roditelja i bivših mažoretkinja, a Šćuric za cijeli skandal sada krivi medije.

Pokretanje videa... 00:42 Incident na dočeku rukometaša | Video: 24sata Video

Prenosimo njegovo priopćenje:

Zadnjih dva dana Zagrebačke mažoretkinje su bile predmet ogromnog pritiska medija, doslovce nas se čerečilo. Tim proživljava najteže dane svoje povijesti.

I to radi čega: naš direktor je povisio glas na jednu punoljetnu mažoretkinju koja je pogriješila punih dvije sekunde (vidljivo na snimci). Koji trener to ne radi sa svojim djevojkama više puta na svakoj utakmici, treningu. Nema li šefova, koordinatora zaštitara, policajaca… koji to čine prema svojim podređenima. Jel to dobro, nije? Jel naš direktor to stalno čini. Ne, on to čini rijetko. Ali koji puta je nužno, jel je to jedina metoda da se ne desi neki veći problem.

Dakle, iako se takva vikanja u sportu i drugim društvenim djelatnostima dešavaju stalno, iako toga ima više tisuća svaki dan, Šćuric je sada monstrum, netko koga treba ubiti.

Šćuric je osoba koja radi 16 sati za tim, 7 dana u tjednu. Koji je svoju obitelj i zdravlje podredio timu. To svi znaju. Šćuric je osoba koja je osobno pomogla stotinama potrebitih mažoretkinja, kako novcem, tako i svojim vremenom. Pa zar bi kroz tim u 31 godinu prošlo 6500 mažoretkinja, zar bi tim danas imao 350 mažoretkinja da je Šćuric monstrum? Ne bi li neki roditelj razbio Šćurica ili ga ubio kada bi on bio pedofil? Zašto bi roditelji tako nešto trpjeli, ili same djevojke i ne bi otišle iz tima. Ni mažoretkinja na koju je vikao nije otišla iz tima, trenira i dalje, ide na turneju. Nitko se iz 1. timova nije ispisao nego ga svi maksimalno podržavaju. Pa zar vam to ništa ne govori?

Prenijele su se i izjave tri bivše mažoretkinje koje anonimno prenose informacije. Jedna od njih je D.D. koja je iz tima otišla vrlo ružno jer nije ispunjavala svoje obveze pa ju je Savjet izbacio. Ne Šćuric nego Savjet, ali naravno Šćuric je kriv, njena frustracija prema Šćuricu je ogromna i ona se ispoljava kroz napad. Uzgred, da ona je jedna od onih devijantnih djevojaka kojima smo pomogli, čak smo je i zaposlili u uredu.

I što ste napravili gospodo? Šćuric je depresivan i više ne dolazi u ured. Tko će voditi ovaj tim, on ga je stvorio, on za njega radi 16 sati 7 dana u tjednu. Policija je pokrenula kazneni postupak protiv Šćurica. Za dvije sekunde deranja na punoljetnu osobu. Dinamo je nakon 31 godine najbliže suradnje odlučio izbaciti Zagrebačke mažoretkinje sa stadiona. Neki naručioci nam odbijaju nastupe. Tri roditelja su ispisali djecu iz tima. Tim ovo neće preživjeti. Tim koji je radio najveće projekte u Hrvatskoj i svijetu. Tim koji je bio ponos Zagreba. Bravo mediji! Uspjeli ste u dva dana uništiti 31 godinu truda, enormnog odricanja i institucije koja je bila ponos svojih članova i koji ju istinski vole.

No, ono što je nevjerojatno je da ni jedan medij nije prenio ni jednu jedninu izjavu neke od naših članica, nekih od roditelja naših članica, bivših mažoretkinja, naših poslovnih partnera koji će posvjedočiti da Šćuric nije monstrum, nego upravo suprotno.

Evo mi vam nudimo stotine ljudi sa kojima možete razgovarati. Dođite na naš trening, pitajte bilo koju djevojku koju vi odaberete o Šćuricu i timu. Šćuric neće biti nazočan. Pitajte bivše mažoretkinje, roditelje mažoretkinja, naše poslovne partnere. Možemo Vam osigurati 1000 osoba koje će posvjedočiti, a među njima odaberite one sa kojima ćete razgovarati. Hoćete li to objaviti? Naravno ne, jer to nije negativno, to nije senzacionalizam. Nema veza, uništite vi tim koji je bio ponos Hrvatske. Bravo mediji!

O devijantnim djevojkama

Zagrebačke mažoretkinje su velik tim, 350 djevojaka, pa tu ima svega. I različitih socijalnih, intelektualnih, obrazovnih i drugih razlika među djevojkama. Među njima ima djevojaka sa izuzetnim intelektom i onih dijametralno suprotnih, djevojaka koje žive u vrlo bogatim obiteljima i onih koji su ekstremni socijalni slučajevi, djevojaka koje idu u najbolje škole i fakultete i onih koje jedva prolaze kroz najlošije zagrebačke škole.

Većina naših djevojaka ima dobro djetinjstvo i mladost. Sa njima nemamo problema. No, ima nekih djevojaka koje imaju vrlo ozbiljnih problema. Za razliku od drugih mi ovakve ne odbacujemo nego se svim silama trudimo da im pomognemo. Tako smo izvukli niz djevojaka koje su imale i preko stotinu neopravdanih sati, te više od 10 čvrstih jedinica. Imali smo i dva primjera djevojaka koje su imale probleme sa drogom. Jedan primjer djevojke koja je svoje obiteljske probleme rješavala nasiljem prema drugima, imali smo djevojke koje bi se potpuno povukle (jedna radi nasilja vršnjaka u školi).

U svim ovim slučajevima Zagrebačke mažoretkinje su ogromnim trudom te djevojke izvukle, nismo ih suspendirali, dobar dio njih je završio i fakultete, danas imaju brakove i svoju djecu, neke imaju i djecu kod nas u timu.

Nažalost da, ima devijantne djece. Mi ih ne odbacujemo. Mi im pomažemo. Na to trošimo ogromne resurse, ogroman novac, i to smatramo njegovim najvećim postignućem u životu. Sve ostalo je nebitno.

Na kraju priopćenju Šćuric citira niz izjava u kojima su ga članovi i roditelji pohvalili.