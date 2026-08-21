Bjelovarčanka osvojila 80.162 eura na Eurojackpotu: Osjetila sam pravi šok, lupanje srca...'

Jedna bjelovarčanka osvojila je 80.162 eura na Eurojackpotu Rezultat je provjerila na internetskoj stranici Hrvatske Lutrije – i tri puta morala trepnuti prije nego što je povjerovala da doista vidi svoj dobitak.

Dobitnica iz Bjelovara ostvarila je dobitak 5 u igri Eurojackpot, u iznosu od 80.162,60 eura. Dobitni listić uplatila je na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije u Vlahe Paljetka 4 u Bjelovaru, gdje su je djelatnice, kao i obično, ispratile uz „sretno“. Ovoga puta te su se riječi pokazale posebno prikladnima.

Eurojackpot, Sve ili Ništa i papirnate srećke igra dva do tri puta tjedno, uglavnom ondje gdje joj se ukaže prilika. Brojeve bira sama i nasumično, a među njima se ponekad nađu i datumi rođenja njoj dragih osoba. Ovaj put je na jednom od uobičajenih listića odigrala dobitnu kombinaciju: „Osjetila sam pravi šok – drhtavicu, ubrzano lupanje srca, sve odjednom“, prisjeća se dobitnica.

Ovo nije njezin prvi susret sa srećom. Još je 2022. godine ostvarila dobitak 4+1, a novi dobitak podijelila je samo s najbližima, koji su, kaže, bili jednako sretni koliko i ona sama.

Iznos od 80.162,60 eura još nije odlučila kako će iskoristiti, no razmišlja o ulaganju u nešto što će joj dugoročno koristiti. Veliki dobitak ipak nije promijenio njezine navike – i dalje planira igrati kao i dosad.

A drugima poručuje: „Vjerujte u sebe. Treba pokušati, jer ako ne pokušate, ne možete ni osvojiti.“

Večeras je novo izvlačenje Eurojackpota u kojem jackpot iznosi 31.000.000,00 eura. U igri Sve ili Ništa svaki dan jackpot iznosi 80.000,00 eura.