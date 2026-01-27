Ermando F. pijan je vozilom krivudao po cesti. Policija ga je pokušala zaustaviti. Nije stao. Prošle je godine osuđen na sedam mjeseci zatvora, uvjetno na četiri godine
Bježao je policiji, htio ih izgurati s ceste i pregaziti policajca. Bio je na uvjetnoj i poznat policiji...
Mladić (33), koji je u nedjelju 25. siječnja rano ujutro digao na noge policajce u Dugom Selu i Sesvetama, kako neslužbeno doznajemo, stari je znanac policije i višestruko osuđivani Ermando F. Uglavnom im je poznat zbog imovinskih kaznenih djela, no evidentiran je, primjerice, i zbog protupravnog oduzimanja slobode.
Posljednja presuda je od lani, a njome je osuđen na sedam mjeseci zatvora, uvjetno na četiri godine. To znači da je nova kaznena djela, a sumnjiče ga za pokušaj teškog ubojstva i dva dovođenja u opasnost, počinio tijekom roka kušnje. Zbog opasnosti od ponavljanja (ne)djela završio je na mjesec dana u istražnom zatvoru.
Zagrebački policajci oko 2 sata primili su dojavu o Audiju zagrebačkih registracija čiji vozač, najvjerojatnije pijan, krivuda po cesti iz smjera Dugog Sela prema zapadu. Policajac je ubrzo uočio vozilo na koje se odnosi dojava i krenuo za njim u namjeri da ga zaustavi. Unatoč uključenim rotirkama i sirenama, vozač umjesto da stane počinje bježati. U dva navrata policijsko vozilo kretalo se uz njega, a on ga je pokušao izgurati s ceste. U Sesvetama se u potjeru uključila još jedna ophodnja.
Pratili su ga do Ulice Ive Politea u Sesvetama, gdje je vozač stao na parkiralištu poduzeća. Policajac mu je službenim vozilom prepriječio put, izašao i krenuo prema njemu kako bi ga uhitio. Ermando u tom trenutku pokreće vozilo i kreće prema policajcu kako bi ga udario i nastavio bijeg. Policajac se uspio izmaknuti te je dvaput zapucao iz službenog pištolja bjeguncu u gume.
Zaustavio se u Ulici Ilije Gregorića u Sesvetama, gdje je pobjegao u jednu kuću. Oko 6.10 sati uhitili su ga i priveli.
