Bježao je policiji, htio ih izgurati s ceste i pregaziti policajca. Bio je na uvjetnoj i poznat policiji...

Mladić (33), koji je u nedjelju 25. siječnja rano ujutro digao na noge policajce u Dugom Selu i Sesvetama, kako neslužbeno doznajemo, stari je znanac policije i višestruko osuđivani Ermando F. Uglavnom im je poznat zbog imovinskih kaznenih djela, no evidentiran je, primjerice, i zbog protupravnog oduzimanja slobode.

Posljednja presuda je od lani, a njome je osuđen na sedam mjeseci zatvora, uvjetno na četiri godine. To znači da je nova kaznena djela, a sumnjiče ga za pokušaj teškog ubojstva i dva dovođenja u opasnost, počinio tijekom roka kušnje. Zbog opasnosti od ponavljanja (ne)djela završio je na mjesec dana u istražnom zatvoru.

Zagrebački policajci oko 2 sata primili su dojavu o Audiju zagrebačkih registracija čiji vozač, najvjerojatnije pijan, krivuda po cesti iz smjera Dugog Sela prema zapadu. Policajac je ubrzo uočio vozilo na koje se odnosi dojava i krenuo za njim u namjeri da ga zaustavi. Unatoč uključenim rotirkama i sirenama, vozač umjesto da stane počinje bježati. U dva navrata policijsko vozilo kretalo se uz njega, a on ga je pokušao izgurati s ceste. U Sesvetama se u potjeru uključila još jedna ophodnja.

Pratili su ga do Ulice Ive Politea u Sesvetama, gdje je vozač stao na parkiralištu poduzeća. Policajac mu je službenim vozilom prepriječio put, izašao i krenuo prema njemu kako bi ga uhitio. Ermando u tom trenutku pokreće vozilo i kreće prema policajcu kako bi ga udario i nastavio bijeg. Policajac se uspio izmaknuti te je dvaput zapucao iz službenog pištolja bjeguncu u gume.

Zaustavio se u Ulici Ilije Gregorića u Sesvetama, gdje je pobjegao u jednu kuću. Oko 6.10 sati uhitili su ga i priveli.