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ANUŠIĆ POTVRDIO

Black Hawkovi i HIMARS stižu ranije, pregovaraju i o raketama dugog dometa

Piše HINA,
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Black Hawkovi i HIMARS stižu ranije, pregovaraju i o raketama dugog dometa
Zagreb: Svečani ispraćaj 8. hrvatskoga kontingenta u NATO-ovu aktivnost prednjih kopnenih snaga u Mađarsku | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Američki helikopteri Black Hawk i raketni sustavi HIMARS stići će u Hrvatsku ranije od planiranog, što će značajno unaprijediti sposobnosti Oružanih snaga i pružiti podršku kopnenoj vojsci i mornarici.

Američki helikopteri Black Hawk i raketni sustavi HIMARS će u Hrvatsku stići za manje od godinu i pol, rekao je hrvatski ministar obrane Ivan Anušić nakon sastanka s predstavnicima američkih oružanih snaga u saveznoj državi Alabami, priopćilo je ministarstvo obrane u srijedu. S američkom stranom je dogovoreno da osam helikoptera i raketnih sustava u Hrvatsku stigne krajem 2027. ili početkom 2028. umjesto u trećem kvartalu 2028., priopćio je MORH.

"Posebno smo razgovarali o ubrzanju isporuka Black Hawkova i HIMARS-a Hrvatskoj. Sa zadovoljstvom mogu reći da smo dogovorili ubrzanu isporuku i za manje od godinu i pol dana imat ćemo Black Hawkove i (raketne sustave) HIMARS u našim Oružanim snagama", rekao je ministar Anušić.

Ministar, koji se s američkim predstavnicima u utorak sastao u Zrakoplovnom središtu izvrsnosti Yulista u Alabami, rekao je da će Hrvatska s osam novih helikoptera uz sadašnja četiri imati "kompletiranu eskadrilu".

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U Yulisti traje završno opremanje i testiranje helikoptera namijenjenih Hrvatskoj, koje je Anušić obišao zajedno sa zapovjednikom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Krešimirom Ražovom.

"Kao višenamjenska platforma, Black Hawk može nositi vrlo širok spektar naoružanja u potpori naše kopnene vojske i ratne mornarice, a naročito Zapovjedništvu specijalnih snaga. Sve ide jako dobro. Ovih osam helikoptera će se uskoro pridružiti našoj floti u Hrvatskoj", rekao je brigadni general Ražov.

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Također, u završnoj fazi su i pregovori o nabavi raketa dugog dometa, odnosno većeg od 150 kilometara, za sustave HIMARS, dodaje se u priopćenju MORH-a.

"Osim brže isporuke, razgovaramo o dugom dometu raketa za taj raketni sustav. Američka strana ne vidi problem da nam isporuče i rakete dugog dometa", poručio je Anušić.

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