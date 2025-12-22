Za Božić moguć snijeg, evo gdje

Sivo, maglovito i sve nestabilnije – takvo nas vrijeme čeka uoči blagdana, uz izraženu razliku između kopna i mora.

Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije tijekom ponedjeljka, 22. prosinca, prevladavat će sunčana razdoblja, no prema večeri slijedi porast naoblake i veća vjerojatnost kiše, ponajprije na otocima. U ostatku zemlje bit će uglavnom oblačno, mjestimice uz maglu i rosulju, dok se u gorju popodne mogu pojaviti kraća sunčana razdoblja.

Vjetar će biti slab, a na moru će bura postupno okretati na jugo i jačati. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti kretat će se između 3 i 7 stupnjeva, dok će se na Jadranu penjati do 17 °C.

Nestabilnije vrijeme stiže već idući dan. Tijekom utorka, 23. prosinca, očekuje se umjereno do pretežno oblačno, uz čestu maglu u unutrašnjosti. Kiša će povremeno padati u mnogim krajevima, dok su na Jadranu mogući i pljuskovi s grmljavinom, osobito na otocima i otvorenom moru.

Foto: DHMZ

Jugo će jačati i mjestimice dosezati olujne udare, a na sjevernom Jadranu navečer će se okretati na buru.

Jutarnje temperature u unutrašnjosti bit će oko nule, a dnevne uglavnom neće prelaziti 7 stupnjeva, dok će se na moru zadržati između 11 i 16 °C.

Foto: DHMZ

Kako se bliži Božić, vrijeme će se dodatno pogoršavati. U srijedu, 24. prosinca, u unutrašnjosti se očekuje zahlađenje uz prelazak kiše u susnježicu i snijeg, uz mogućnost stvaranja snježnog pokrivača, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj, ali i u dijelu središnje zemlje.

Na Jadranu će i dalje biti kiše i lokalno izraženijih pljuskova.

Foto: DHMZ

Prema četvrtku, 25. prosinca, oborine će u unutrašnjosti postupno slabjeti, a na moru će prevladavati suho vrijeme. Bura će jačati, osobito podno Velebita, gdje su mogući olujni udari, dok će temperature biti u blagom, ali osjetnom padu.