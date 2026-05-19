Blanka Mateša: Svako moje putovanje je osobno plaćeno!

Supruga predsjednika HOO-a i sveučilišna profesorica Blanka Mateša reagirala je na medijske napise o njoj i njenom suprugu prema kojima su se našli pod izvidima zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela zbog korištenja službenog automobila, dnevnica i putnih karata.

- Poštovani i dragi moji, s obzirom da mi se nanosi ogromna šteta lažima i insinuacijama da bi se ikad plaćalo išta meni, ovim putem obavještavam sve da je svako moje putovanje osobno plaćeno, o čemu posjedujem dokaze - šturo je objavila.

Podsjećamo, i Zlatko Mateša i HOO su se oglasili o izvidima.

Dokumentacija o putovanjima i korištenju službenog automobila predsjednika HOO-a Zlatka Mateše još nije predana!

S obzirom da je, na temelju anonimne prijave, zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenjima službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika HOO-a, a dio te dokumentacije je pripremljen i predan u ponedjeljak, želimo izvijestiti da se sva dokumentacija koja se odnosi na putovanja predsjednika HOO-a Zlatka Mateše još uvijek nalazi u Hrvatskom olimpijskom odboru i, najvjerojatnije, bit će predana sutra.

Iznenađujuće je i vrlo čudno da se govori o dokumentaciji koja još nije ni predana, odnosno vrlo je zanimljivo kako je došlo do objave informacije o dokumentaciji koju DORH nije ni pregledao. To navodi na izvore spomenute informacije.

Predsjednik HOO-a Zlatko Mateša istaknuo je posebno nekorektnim, čak i sramotnim, povezivanje njegove supruge Blanke s pregledom dokumentacije o njegovim putovanjima, budući da ona nikada nije putovala na teret Hrvatskog olimpijskog odbora, o čemu posjeduje i sve dokaze.

Prema svemu sudeći, predmetna dokumentacija bit će predana u srijedu (20. svibnja).

