Obavijesti

News

Komentari 0
REAKCIJA NA NAPISE

Blanka Mateša: Svako moje putovanje je osobno plaćeno!

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Blanka Mateša: Svako moje putovanje je osobno plaćeno!
Zagreb: Sveučilišna profesorica, Blanka Mateša | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Poštovani i dragi moji, s obzirom da mi se nanosi ogromna šteta lažima i insinuacijama da bi se ikad plaćalo išta meni, ovim putem obavještavam sve da je svako moje putovanje osobno plaćeno, o čemu posjedujem dokaze

Supruga predsjednika HOO-a i sveučilišna profesorica Blanka Mateša reagirala je na medijske napise o njoj i njenom suprugu prema kojima su se našli pod izvidima zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela zbog korištenja službenog automobila, dnevnica i putnih karata.

 - Poštovani i dragi moji, s obzirom da mi se nanosi ogromna šteta lažima i insinuacijama da bi se ikad plaćalo išta meni, ovim putem obavještavam sve da je svako moje putovanje osobno plaćeno, o čemu posjedujem dokaze - šturo je objavila.

HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR Oglasili se Zlatko Mateša i HOO: 'Kaj da poduzmem? Ne znam od čega da se branim'
Oglasili se Zlatko Mateša i HOO: 'Kaj da poduzmem? Ne znam od čega da se branim'

Podsjećamo, i Zlatko Mateša i HOO su se oglasili o izvidima.

Dokumentacija o putovanjima i korištenju službenog automobila predsjednika HOO-a Zlatka Mateše još nije predana!

S obzirom da je, na temelju anonimne prijave, zatražena dokumentacija o putovanjima i korištenjima službenih automobila vodstva i većeg broja djelatnika HOO-a, a dio te dokumentacije je pripremljen i predan u ponedjeljak, želimo izvijestiti da se sva dokumentacija koja se odnosi na putovanja predsjednika HOO-a Zlatka Mateše još uvijek nalazi u Hrvatskom olimpijskom odboru i, najvjerojatnije, bit će predana sutra.

Iznenađujuće je i vrlo čudno da se govori o dokumentaciji koja još nije ni predana, odnosno vrlo je zanimljivo kako je došlo do objave informacije o dokumentaciji koju DORH nije ni pregledao. To navodi na izvore spomenute informacije.

Predsjednik HOO-a Zlatko Mateša istaknuo je posebno nekorektnim, čak i sramotnim, povezivanje njegove supruge Blanke s pregledom dokumentacije o njegovim putovanjima, budući da ona nikada nije putovala na teret Hrvatskog olimpijskog odbora, o čemu posjeduje i sve dokaze.

Prema svemu sudeći, predmetna dokumentacija bit će predana u srijedu (20. svibnja).

Predsjednik HOO-a Zlatko Mateša

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Drniš se zauvijek oprostio od Luke: Aleksić priznao ubojstvo
STRAVIČAN ZLOČIN

Drniš se zauvijek oprostio od Luke: Aleksić priznao ubojstvo

Grad Drniš zavijen je u crno nakon tragedije u kojoj je ubijen 19-godišnji Luka. Njega je tijekom dostave pizze na terasi obiteljske kuće ubio Kristijan Aleksić (50). Policija ga je uhitila dan kasnije
FOTO Pogledajte kako se srušio most u BiH: Obustavljen je i promet na granici...
UŽAS

FOTO Pogledajte kako se srušio most u BiH: Obustavljen je i promet na granici...

Zbog oštećenja na mostu između graničnih prijelaza Stara Gradiška (HR) i Gradiška (BiH) prekinut je promet u oba smjera, javlja HAK
Jača eksplozija u Sl. Brodu! Policija objavila što se dogodilo
POLICIJA ISTRAŽUJE

Jača eksplozija u Sl. Brodu! Policija objavila što se dogodilo

U događaju nije bilo ozlijeđenih osoba niti drugih oštećenja. Policijski službenici nastavljaju daljnji rad i kriminalističko istraživanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026