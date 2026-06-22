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Split obilježio praznik

Boban na obilježavanju Dana antifašističke borbe: 'Fašizam danas buja u svakom pogledu'

Piše HINA,
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Boban na obilježavanju Dana antifašističke borbe: 'Fašizam danas buja u svakom pogledu'
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Splikt: Obilježen Dan antifašističke borbe | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Nakon polaganja cvijeća i vijenaca župan Blaženko Boban je kazao kako se hrvatski narod kroz povijest kroz ratove često susretao sa raznim vidovima fašizma, pa tako i u Domovinskom ratu

Predstavnici Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije i splitsko-dalmatinskih antifašista položili su u ponedjeljak vijence na gradskom groblju i Spomen obilježjima obilježavajući tako Dan antifašističke borbe, a navečer će se na Trgu Gaje Bulata u Split održati koncert. Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca na Gradskom groblju Lovrinac​, Spomen Kosturnic​i pripadnicima  NOB-a, Groblj​u branitelja Domovinskog rata​ te Spomen obilježj​u Bošnjacima muslimanima poginulima u Domovinskom ratu​.

Nakon polaganja cvijeća i vijenaca župan Blaženko Boban je kazao kako se hrvatski narod kroz povijest kroz ratove često susretao sa raznim vidovima fašizma, pa tako i u Domovinskom ratu. Rekao je da je i to vid fašizma, ali i borbe za svoju zemlju na kojoj čovjek treba živjeti svoju slobodu, promišljanja i ideje.

Splikt: Obilježen Dan antifašističke borbe
Splikt: Obilježen Dan antifašističke borbe | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

"To je bilo Hrvatima i u Drugom svjetskom ratu od fašista zapriječeno, ali su se časno i pošteno izborili za slobodu. Nažalost i u Domovinskom ratu smo to osjetili na tlu Europe, a danas diljem svijeta fašizam buja u svakom pogledu. Ako neće ljudi plemenita stava, borbe za ideju i za slobodu čovjeka stati u obranu bilo gdje na svijetu, a posebno u Hrvatskoj, onda nam uzalud trud. Zato svima u svim oslobodilačkim ratovima uistinu hvala", poručio je Boban.

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Split je oduvijek bio grad koji je pokazao uključivost, grad bez podjela i grad koji je pokazao da je sloboda na prvom mjestu, kazao je gradonačelnik Tomislav Šuta i nastavio da se prisjećamo svih onih koji su "dali svoje živote za našu slobodu četrdesetih godina, ali isto tako i u Domovinskom ratu".

Splikt: Obilježen Dan antifašističke borbe
Splikt: Obilježen Dan antifašističke borbe | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

"Uvijek je dobro sjetiti se prošlosti da danas u sadašnjosti provodimo politiku koja će isključivo biti uključivanje bez obzira na svjetonazor i vjeroispovijest jer je to jedini ispravan način da se u budućnosti ne dogode stvari koje su bile u prošlosti, a tu prvenstveno mislim na nacizam i fašizam", poručio je Šuta.

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U ime antifašista Josip Milat je ustvrdio kako se današnji datum, kao što je to utvrdio prvi predsjednik Franjo Tuđman, slavi kao Dan antifašizma, kao dan koji je anticipirao ono što se danas živi.

Splikt: Obilježen Dan antifašističke borbe
Splikt: Obilježen Dan antifašističke borbe | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

"Nažalost, danas imamo raznih Mlinarića, Peterlea, Hasanbegovića, Đakića, Dabre koji bi ukinuli Dan antifašizma, i ne samo to nego bi ukinuli i antifašizam kao civilizacijsku vrijednost. Hoće formirati anti-antifašizam. Ako je antifašizam borba za civilizacijske vrijednosti protiv fašizma znači da je anti-antifašizam prizivanje vraćanja fašizma. Ne vjerujem da će se to dogoditi jer revizionizam povijesti nikada nije bio vječan. On će se promijeniti kad tad ali nažalost, mnogi neće osjetiti stid zbog tog revizionizma", rekao je Milat.

Večeras će na Trgu Gaje Bulata biti održan koncert na kojem će nastupiti Ivona Bosančić Lasić – mezzosopran, Marko Lasić – bariton, Stefan Kokoškov – tenor, Danira Ipavec – instrumentalna pratnja, i KUDŽ Filip Dević.

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