Obavijesti

News

Komentari 0
ZAHVAT NA ŽIVCU

Bolsonaro štucao mjesecima, moralis u ga operirati u zatvoru

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Bolsonaro štucao mjesecima, moralis u ga operirati u zatvoru
Foto: ADRIANO MACHADO/REUTERS

Bivši brazilski predsjednik Jair Bolsonaro podvrgnut je medicinskom zahvatu zbog dugotrajnih štucavica, objavili su njegova supruga i liječnici. Riječ je o blokadi frenčkog živca, a najavljen je i drugi zahvat u idućih 48 sati.

Bivši brazilski predsjednik Jair Bolsonaro podvrgnut je u subotu zahvatu blokade freničnog živca kako bi se liječile uporne štucavice koje mu, prema riječima supruge Michelle, traju mjesecima. 

Liječnici su priopćili da su blokirali desni živac te da je planiran i novi postupak u roku od 48 sati, ovaj put na lijevoj strani. Frenični živac povezan je s kontrolom dijafragme, glavnog mišića za disanje, pa se takva blokada koristi u slučajevima kad štucavice postanu dugotrajan problem. 

IZAĆI ĆE IZ ZATVORA Bolsonaro ide na operaciju
Bolsonaro ide na operaciju
SAD RADI PRITISAK Lula kritizira Trumpa zbog Venezuele: Vojna intervencija bila bi humanitarna katastrofa
Lula kritizira Trumpa zbog Venezuele: Vojna intervencija bila bi humanitarna katastrofa

Zahvat je uslijedio nakon što je Bolsonaro prošlog tjedna hospitaliziran zbog operacije kile. Prema navodima iz izvještaja koje donosi The Guardian, na zahtjev obrane dobio je odobrenje da privremeno napusti zatvor radi liječenja, a nakon otpusta trebao bi se vratiti na izdržavanje kazne u pritvor federalne policije u glavnom gradu. 

Bolsonaro, koji ima 70 godina, godinama ima zdravstvenih problema nakon napada nožem tijekom kampanje 2018., nakon čega je prošao više abdominalnih operacija. Podsjetimo, u rujnu je osuđen na 27 godina zatvora zbog planiranja puča nakon poraza na izborima 2022. godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao
GRADONAČELNIK

Tomislav Tomašević odgovorio Thompsonu. Evo što je napisao

Dokle god imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosit ću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske
Thompsonu nisu dali da pjeva u pulskoj Areni. On je tužio grad, evo kako je sud onda odlučio...
AKO NE ZNATE ŠTO JE BILO

Thompsonu nisu dali da pjeva u pulskoj Areni. On je tužio grad, evo kako je sud onda odlučio...

Nije ovo prvi put da Thompsonov tim prijeti tužbom jer nemaju suglasnost za koncert u prostoru u vlasništvu Grada. Već su jednom prošli tu borbu s Gradom Pulom, i izgubili
Sluša li Thompsona u Zagrebu 222.000 birača? Samo s njima bi mogao srušiti Tomaševića...
DESNICA U NEMOGUĆOJ MISIJI

Sluša li Thompsona u Zagrebu 222.000 birača? Samo s njima bi mogao srušiti Tomaševića...

Marko Perković Thompson na koncertu pozvao na legalno rušenje vlasti u Zagrebu, na izvanrednim ili redovnim izborima. Njegove poruke je podržao HDZ, ali u konstelaciji snaga, jedina opcija im ostaje referendum

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025