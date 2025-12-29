Bolsonaro štucao mjesecima, moralis u ga operirati u zatvoru

Bivši brazilski predsjednik Jair Bolsonaro podvrgnut je u subotu zahvatu blokade freničnog živca kako bi se liječile uporne štucavice koje mu, prema riječima supruge Michelle, traju mjesecima.

Liječnici su priopćili da su blokirali desni živac te da je planiran i novi postupak u roku od 48 sati, ovaj put na lijevoj strani. Frenični živac povezan je s kontrolom dijafragme, glavnog mišića za disanje, pa se takva blokada koristi u slučajevima kad štucavice postanu dugotrajan problem.

Zahvat je uslijedio nakon što je Bolsonaro prošlog tjedna hospitaliziran zbog operacije kile. Prema navodima iz izvještaja koje donosi The Guardian, na zahtjev obrane dobio je odobrenje da privremeno napusti zatvor radi liječenja, a nakon otpusta trebao bi se vratiti na izdržavanje kazne u pritvor federalne policije u glavnom gradu.

Bolsonaro, koji ima 70 godina, godinama ima zdravstvenih problema nakon napada nožem tijekom kampanje 2018., nakon čega je prošao više abdominalnih operacija. Podsjetimo, u rujnu je osuđen na 27 godina zatvora zbog planiranja puča nakon poraza na izborima 2022. godine.