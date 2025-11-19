Obavijesti

GAĐAJU SELA

Izrael jača napade na Libanon, najmanje jedan čovjek mrtav

Piše HINA,
Izrael jača napade na Libanon, najmanje jedan čovjek mrtav
Foto: ALI HANKIR

Izraelska vojska intenzivirala je zračne napade tvrdeći da cilja infrastrukturu Hezbolaha, dok se sporazum o prekidu vatre sporo provodi zbog stalnih napetosti i nejasnih obveza na terenu.

Izraelska vojska pojačala je u srijedu zračne napade na južni Libanon, ubivši najmanje jednu osobu. 

Izrael gotovo svakodnevno napada to područje, tvrdeći da želi spriječiti vojni oporavak proiranskog Hezbolaha.

Izrael optužuje Hezbolah da se želi ponovno naoružati otkako je prije godinu dana okončan rat.

Hezbolah tvrdi da je ispunio uvjete iz sporazuma o prekidu vatre po kojima mora povući svoje snage i oružje sjeverno od rijeke Litani kako bi ga libanonska vojska, zajedno sa snagama UN-a (UNIFIL), mogla ondje zamijeniti.

A view of rubble at a damaged site after Israeli strikes following Israeli military's evacuation orders, in Chehour
Foto: ALI HANKIR

No, u stvarnosti, puna provedba sporazuma na terenu zapinje, a Hezbolah kategorički odbija potpuno se razoružati.

Libanonska vojska aktivno raspoređuje svoje snage na jugu Libanona i preuzima kontrolu nad područjem, često u koordinaciji s UNIFIL-om. Međutim, zbog stalnih napetosti, izraelskih operacija i složenih unutarnjih libanonskih političkih odnosa, proces raspoređivanja i puna implementacija sporazuma o prekidu vatre još nisu u potpunosti završeni.

Prema sporazumu o prekidu vatre, koji je dogovoren uz posredovanje SAD-a i Francuske, libanonske oružane snage trebaju zaplijeniti "svo nedozvoljeno oružje", počevši od područja južno od rijeke Litani, koje je najbliže Izraelu.

Glavni tajnik Hezbolaha general Naim Kasim rekao je da se sporazum odnosi samo na područje južno od rijeke Litani, a ne na cijeli Libanon.

Smoke rises after Israeli strikes following Israeli military's evacuation orders, in Tayr Filsay
Foto: ALI HANKIR

Libanon tvrdi da Izrael krši sporazum jer i dalje drži pozicije na jugu Libanona.

Napadnuto pet sela

Stanovnici su u srijedu pobjegli nakon što je Izrael na društvenim mrežama objavio upozorenja i identificirao zgrade koje planira napasti u četiri sela na jugu, tvrdeći da napada Hezbolahovu vojnu infrastrukturu. Napadnuta su sela Deir Kifa, Šehur, Ainata i Tair Filsai.

Nešto ranije, jedna osoba poginula je u izraelskom napadu na južno selo Al-Tiri, objavilo je libanonsko ministarstvo zdravlja.

Izraelska vojska objavila je da je ubila pripadnika Hezbolaha koji je radio na "obnovi Hezbolahove vojne pripravnosti u tom području".

Smoke rises after Israeli strikes following Israeli military's evacuation orders, in Chehour
Foto: ALI HANKIR

Izrael je u utorak izveo jedan od najsmrtonosnijih napada u Libanonu od prošlogodišnjeg rata, ubivši 13 ljudi u palestinskom izbjegličkom kampu u blizini južnog grada Sidona, objavilo je libanonsko ministarstvo zdravlja.

Izraelska vojska objavila je da je napala zgradu u izbjegličkom kampu Ainu al-Hilvehu, koji, kako tvrdi, Hamas koristi za napade na Izrael. Hamas to niječe i tvrdi da u izbjegličkim kampovima ne postoje vojne strukture.

Dužnosnik Hamasa rekao je u srijedu da među poginulima nema njihovih članova.

