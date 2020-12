Rektor zagrebačkog sveučilišta Damir Boras imao je seksistički ispad pred novinarima na promociji kadeta vojnog učilišta "Doktor Franjo Tuđman".

Naime, Boras je zatražio od kadetkinje da skine masku, kako bi istaknuo njezinu ljepotu, a onda se krenuo pravdati.

U prilagođenim okolnostima obilježena je 29. godišnjica vojnog učilišta "Doktor Franjo Tuđman". Putem videoveze promovirani su polaznici diplomskih i preddiplomskih sveučilišnih vojnih studija Vojno inženjerstvo i Vojno vođenje i upravljanje. Ukupno je promovirano 110 diplomanata, među njima je 29 žena.

Kadetkinja Anđela Matković najbolja je u svom naraštaju, a rektor zagrebačkog sveučilišta Damir Boras je, prije davanja izjava, od kadetkinje prvo zatražio da skine masku pa onda konstatirao da je lijepa. Ona je poslušala Borasa i skinula masku, no, prema onome što se moglo vidjeti, čini se da je nakon Borasove opaske pokušavala sakriti neugodu, prenosi Dnevnik.hr.

Borasov istup nije prošao nezapaženo kod novinara pa je svoj istup prije netom davanja službene izjave za medije, išao pravdati.

Na pitanja novinara odgovorio je tako što je zaključio je da nije učinio ništa loše.

- Evo, slikajte ovu našu lijepu kadetkinju, ne samo pametnu nego i lijepu je l' tako? - rekao je Boras prije davanja izjave.

A onda se morao pravdati pred novinarima.

- Nije to nikakva diskriminacija, dakle ja smatram sve žene lijepima, ako su pametne onda su sigurno milijun posto lijepe - rekao je Boras.

- To vam je načelo starog, načelo grčko još iz doba grčke filozofije pred tri tisuće godina, iz doba Aleksandra Velikog i kasnije - nastavio je.

- Kalokagatija je jedno načelo - koje se nalazi u dobrim ljudima, a dobri ljudi su i lijepi ljudi - krenuo je pojašnjavati Boras.

- Nije to nikakvo, u smislu onom erosa, nego u smislu stvarne duševne ljepote - rekao je Boras.

- Ona je i u ženskom smislu lijepa, ako smijem to reći, ali to nije bitno, bitno je da je njena duša lijepa - istaknuo je Boras, nakon što baš od navedene kadetkinje zatražio da skine masku, kako bi valjda bolje vidio tu duševnu ljepotu.

Na pitanje novinara smatra li svoj istup neprimjerenim, Boras odgovara da se ne treba bojati stereotipa.

- Gledajte ne treba se bojati tih riječi, dakle, to su stereotipi - poručio je.

No od troje najboljih kadeta, Boras je izdvojio baš kadetkinju.

- Pa zato što je ona najbolja, zato sam je istaknuo, službeno, a nemam što dodati, naravno. Svi su pristali, sposobni i završili su u roku - pravdao se Boras.

- Ne moramo se bojati takvih pohvala - dodao je.

Divjak: 'Ovo trebamo osuditi'

Cijelu ovu situaciju i istup rektora komentirala je na svom Facebook profilu i bivša ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.

- Rektor Boras je poznat po neprimjerenim ispadima, a često i po seksističkim izjavama, pa će mnogi odmahnuti rukom i reći da to nije ništa novoga od njega - napisala je Divjak i dodala kako ovakvo ponašanje treba javno osuditi te tražiti od rektora da se javno ispriča.

Objavu vam prenosimo u cijelosti:

Još jedan sramotni seksistički ispad rektora Borasa koji trebamo osuditi.

Zašto je ovo seksističko ponašanje?

Prije svega zato što je rektor po akademskom rangu viši od studentice. On je rektor sveučilišta na kojem ova kadetkinja diplomira, a radi se o službenoj akademskoj prigodi. Rektor tu koristi priliku da pokaže svoju nadmoć (naravno i primitivizam, ali on to vjerojatno tako ne vidi). Naime, da to kaže mladoj ženi koja stoji ispred njega u redu u trgovini ona bi mu mogla reći da se makne od nje i pri tome misliti da se radi o nekom napasnom starom luđaku. Ova kadetkinja, na javnoj pozornici, takav instinktivni izbor nije imala.

Drugo zato što je ona mlada žena, a rektor (70) bi joj mogao biti djed pa mu ne može niti odgovoriti bez da osjeća problem da pri tome ne poštuje starije ljude.

Treće, kao i većina seksističkih ispada i ovaj se pokušavala prikriti lošom šalom i zamotati u neku „višu“ filozofiju, a zapravo se radi o ponižavanju druge osobe. Većina žene zna da kada jasno kaže napasniku da ovakvo ponašanje ne prihvaća, onda on često uzvraća da ga je krivo razumjela, da ne zna za šalu ili da ne razumije "uzvišeni" kontekst.

Nažalost, ovo nije prvi puta da se rektor ovako neprimjerno ponaša. Sjetite se situacija kod dodjele nagrada gdje dekan, a kasnije rektor, ljubi sve po redu, unatoč tome što ga se upozoravalo da to nije primjereno. Na dodjeli doktorata znanosti u HNK, na kojoj je preko 500 ljudi on uredno sve izljubi i to pred kamerama. Pogledajte izraze lica tih ljudi u zagušljivom i vrućem prostoru.

Sjećam se situacije prije početka Rektorskog zbora u Dubrovniku prije nekoliko godina u kojoj sam se trebala fizički postaviti tako da me rektor ne može izljubiti. Naime to mi je bilo neprihvatljivo iz barem tri razloga. To nije bilo privatno druženje, mi nismo prijatelji, a bio je vrući ljetni dan kada i inače pristojni ljudi izbjegavaju grliti druge ljude koji im nisu jako bliski. Prisnije pozdravljanje često je dijelom protokolarnih susreta, ali tada se radi o susretima na jednakoj razini pa najčešće ne postoji ovaj element razlike u hijerarhiji pa prema tome postoji i mogućnost da se takva prisnost izbjegne. Iako i takve situacije mogu biti neugodne, posebno za žene.

(Mnoge su žene, a vjerujem i poneki muškarci, odahnule tijekom ove pandemije zbog ograničavanja fizičkih kontakata u javnom prostoru.)

Komplimenti koji se odnose na izgled osobe i prisnije pozdravljanje ipak pripadaju intimnijem, prijateljskom krugu u kojem se osoba osjeća sigurno i opušteno da to prihvati bez nelagode.

Seksizam je uglavnom usmjeren na žene i djevojke i u korijenu je i neravnopravnog položaja žena u našem, još uvijek duboko patrijarhalnom, društvu. Nebrojeno puta su me posprdno nazivali feministicom (što ja i jesam jer se zalažem za jednake prilike za žene u svim društvenim sferama) samo jer nisam prihvaćala stereotipe o ulozi žene u akademskom i društvenom životu. Da, dobro ste pročitali, seksizam je čest u akademskom, sveučilišnom životu u Hrvatskoj i puno je gori od glupog dobacivanja na ulici.

Ovakav zahtjev rektora da kadetkinja skine masku u zatvorenom prostoru u kojem je više nepoznatih ljudi predstavlja i opasno kršenje protuepidemijskih mjera. Kada je rektor tražio od kadetkinje da skine masku vidi se da ona oklijeva i nakon što nakratko skine masku brzo je vraća na lice.

Na kraju, možda to nekima ne izgleda kao jako opasno ponašanje, čak će se nekima činiti samo malo bedasto. Ali ono je u suštini uvredljivo i duboko neprihvatljivo, a posebno jer dolazi od rektora našeg najstarijeg sveučilišta (što on često ističe). Sveučilište bi trebalo predvoditi u zaštiti jednakih prava za sve i biti svjetionik u etičkom ponašanju.

Rektoru i svima koji još ne razumiju da se radi o seksizmu preporučujem da pročitaju preporuke Vijeća Europe (2019) o borbi protiv seksizma https://www.coe.int/.../combating-and-preventing-sexism

P.S. Hoće li me rektor tužiti da sam ga uvrijedila ovakvim slobodnim izražavanjem stava?