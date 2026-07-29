Borba s vremenom u Japanu: Raste broj žrtava, tlo ne miruje

U snažnom potresu magnitude 7,1 koji je u utorak pogodio prefekturu Kumamoto na južnom japanskom otoku Kyushu, broj poginulih porastao je na najmanje 18, dok se deseci i dalje vode kao nestali. Spasilačke ekipe, koje broje tisuće ljudi, ulažu nadljudske napore u potrazi za preživjelima ispod ruševina, a situaciju dodatno otežavaju visoke temperature i više od sto naknadnih potresa koji su uslijedili nakon glavnog udara.

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Potraga za preživjelima pod ruševinama

Spasilačke operacije usmjerene su na nekoliko ključnih lokacija, uključujući urušeni trgovački centar Aeon u gradu Kashima i tvornicu papira Nippon Paper Industries u Yatsushiru. U trgovačkom centru, gdje je sat vremena nakon potresa odjeknula i snažna eksplozija uzrokovana, kako se sumnja, curenjem plina, potvrđena je smrt četvero ljudi, a za troje zaposlenika se još traga. Predsjednik tvrtke Aeon Mall, Akio Yoshida, potvrdio je da je jedna osoba spašena iz zahoda te da je još jedna pronađena u stanju kardiopulmonalnog aresta, što je termin koji se u Japanu često koristi prije službene potvrde smrti.

Iskreno se ispričavamo zbog ovog incidenta - rekao je Yoshida na tiskovnoj konferenciji.

Teška je situacija i u tvornici papira u gradu Yatsushiro, gdje je poginulo pet radnika, a sedam ih je spašeno iz ruševina. Japanska premijerka Sanae Takaichi izjavila je kako su spasioci u "istinskoj utrci s vremenom" te da će vlada mobilizirati sve raspoložive resurse kako bi pronašla preživjele. Na pogođeno područje poslano je više od 4.600 spasilaca, uključujući i oko 3.600 pripadnika japanskih snaga samoobrane.

- Iako je prošlo više od 20 sati od potresa, još uvijek ima onih kojima je potrebna pomoć - izjavila je Takaichi u srijedu.

Više od devet tisuća ljudi u skloništima

Potres je uzrokovao golemu materijalnu štetu i prisilio tisuće ljudi da napuste svoje domove. Vlasti su evakuirale više od 9.000 ljudi u preko 500 skloništa, a deseci tisuća kućanstava ostali su bez opskrbe električnom energijom i vodom. Situaciju dodatno pogoršavaju velike vrućine koje dosežu i 35 Celzijevih stupnjeva, zbog čega su dužnosnici upozorili spasioce i preživjele da poduzmu mjere opreza protiv toplinskog udara. Ministar obrane Shinjirō Koizumi objavio je na društvenoj mreži X da će oko 300 klimatizacijskih uređaja biti zrakoplovom dopremljeno u Kumamoto i distribuirano u najteže pogođenim područjima.

Snimke nacionalne televizije NHK prikazuju uništenu infrastrukturu, uključujući raspuknute ceste i mostove te nekoliko zgrada u plamenu. Među oštećenim objektima je i povijesni dvorac Kumamoto, koji je već bio teško oštećen u potresima 2016. godine, kao i dvorana za bogoslužje svetišta Yatshushiro iz 19. stoljeća. Jedna stanovnica, 75-godišnja Hiroko Ogata, rekla je za BBC da se nalazila u restoranu koji vodi u gradu Yatsushiro kada je potres udario.

Tlo ne prestaje podrhtavati

Japanska meteorološka agencija (JMA) izmjerila je magnitudu potresa na 7,1, dok ju je Američki geološki zavod (USGS) kasnije procijenio na 6,8. Epicentar potresa bio je plitak, na dubini od samo 10 kilometara, što je pridonijelo njegovoj razornoj snazi. Zabilježeno je više od sto naknadnih udara, a JMA je pozvala stanovnike na krajnji oprez zbog mogućnosti novih snažnih potresa.

"Sljedećih tjedan dana, a posebno iduća dva do tri dana, željeli bismo da ljudi paze na potencijalne potrese s maksimalnim seizmičkim intenzitetom od 7", poručio je dužnosnik agencije.

Stručnjaci povezuju ovaj potres s aktivnošću u zoni rasjeda Hinagu, istom sustavu koji je bio odgovoran i za razorne potrese u Kumamotu 2016. godine, kada je poginulo gotovo 280 ljudi. Seizmolozi navode da je ovaj potres aktivirao južniji dio rasjeda koji nije u potpunosti puknuo prije deset godina. Analize su pokazale i značajne pomake tla; u gradu Yatsushiro tlo se pomaknulo za čak 84 centimetra.

*uz korištenje AI-ja