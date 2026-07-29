Obavijesti

News

Komentari 0
MAGNITUDA 7.1

Broj poginulih u potresu u Japanu porastao na 13. Još uvijek tragaju za nestalima

Piše HINA,
Čitanje članka: 4 min
Broj poginulih u potresu u Japanu porastao na 13. Još uvijek tragaju za nestalima
10
Foto: KYODO
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Spasioci su u ranim jutarnjim satima u srijedu izvukli osmero ljudi iz ruševina djelomično urušenog trgovačkog centra

U potresu magnitude 7.1, koji je pogodio područje u blizini grada Kumamota, poginulo je najmanje 13-ero ljudi, a spasioci užurbano tragaju za preživjelima zarobljenima pod ruševinama, rekla je u srijedu japanska premijerka Sanae Takaichi. 

POGLEDAJTE GALERIJU:

Major earthquake hits Japan's Kyushu region Major earthquake hits Japan's Kyushu region Major earthquake hits Japan's Kyushu region
10
Foto: KYODO

„Još uvijek postoje ljudi koji čekaju na spašavanje i ovo je utrka s vremenom. Iskoristit ćemo sva raspoloživa sredstva na terenu kako bismo spasili i izvukli što je moguće više ljudi”, rekla je Takaichi novinarima u svom uredu u Tokiju, dan nakon potresa koji je pogodio regiju, podižući broj poginulih u odnosu na ranije prijavljene tri žrtve.

Potres je tisućama kućanstava prekinuo opskrbu električnom energijom i oštetio prometnice diljem regije. Spasioci su u ranim jutarnjim satima u srijedu izvukli osmero ljudi iz ruševina djelomično urušenog trgovačkog centra. Dvije žene u svojim dvadesetim godinama poginule su kada je, prema prvim informacijama, eksplozija nepoznatog uzroka raznijela dio centra otprilike sat vremena nakon potresa.

Major earthquake hits Japan's Kyushu region
Foto: KYODO

Lokalni mediji izvijestili su da vlasti istražuju mogućnost eksplozije plina.

Hitne vatrogasne spasilačke ekipe, policija i vojska usredotočili su se na dijelove zgrade iz kojih su zaprimljeni pozivi u pomoć. Puni razmjeri katastrofe još nisu poznati. Oko 20 do 30 zaposlenika trgovačkog centra u utorak se vodilo kao nestalo, objavila je japanska javna televizija NHK. Još je sedam osoba nestalo nakon urušavanja dimnjaka u tvornici Nippon Paper Industries, dok su četiri osobe teško ozlijeđene, rekao je dužnosnik lokalne uprave. Bolnice liječe desetke pacijenata.

NAKON POTRESA VIDEO Stravična snimka iz Japana: Eksplozija raznijela trgovački centar, ima poginulih
VIDEO Stravična snimka iz Japana: Eksplozija raznijela trgovački centar, ima poginulih

Diljem prefekture, koja je i prije deset godina pretrpjela smrtonosan potres, vlasti su oko 260.000 ljudi uputile da odu u skloništa.

Epicentar potresa nalazio se oko 20 kilometara južno od grada Kumamota, najvećeg grada u središnjem dijelu otoka Kyushu, koji ima oko 700.000 stanovnika.

Vlasti su upozorile stanovnike područja, koja su osjetila najjača podrhtavanja, da budu spremni na moguće snažne naknadne potrese tijekom idućih tjedan dana, kao i na opasnost od klizišta.

Aftermath of earthquake in Japan's Kyushu region
Foto: Kim Kyung-Hoon

Budući da je više od 36.000 kućanstava i dalje bez električne energije, vlasti su zabrinute zbog opasnosti od toplinskog udara jer se u srijedu očekuju temperature oko 34 Celzijeva stupnja.

Neke bolnice su preopterećene

Jedna bolnica u gradu Uki, u blizini epicentra, objavila je da zbog nestanka električne energije uzrokovanog potresom nije mogla normalno funkcionirati.

OGROMNE ŠTETE U JAPANU VIDEO Ljudi ostali zatočeni u šoping centru nakon potresa u Japanu. Čule su se eksplozije
VIDEO Ljudi ostali zatočeni u šoping centru nakon potresa u Japanu. Čule su se eksplozije

„Pretvorili smo se gotovo u poljsku bolnicu”, rekao je voditelj administrativnog odjela bolnice za japansku javnu televiziju NHK. Druga bolnica u tom gradu priopćila je da je obustavila prijem pacijenata jer više nije mogla primati dodatne hitne slučajeve nakon što je poslije potresa zbrinula 86 ozlijeđenih osoba, među kojima su tri bile teško ozlijeđene.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Potres u Japanu VIDEO
Potres u Japanu | Video: 24sata/reuters

Nekoliko putnika u brzim vlakovima, koji su se u trenutku potresa nalazili u njima, također je ozlijeđeno, objavili su operateri željeznice. Ipak najviše pozornosti privukla je katastrofa u trgovačkom centru Aeon, najvećem u toj prefekturi.

Jedna strana centra, u kojem je  oko 200 trgovina, od siline eksplozije bila je potpuno raznesena, otkrivajući čelične grede i rasipajući krhotine po parkiralištu, pokazale su snimke.

SNAŽNO PODRHTAVANJE VIDEO Srušeni hramovi i brojni mostovi. Pogledajte štete koje je napravio potres u Japanu
VIDEO Srušeni hramovi i brojni mostovi. Pogledajte štete koje je napravio potres u Japanu

Glasnogovornik tvrtke Aeon, koja upravlja centrom, rekao je da su kupci i zaposlenici evakuirani odmah nakon prvog potresa te da točan uzrok naknadne eksplozije još nije poznat.

People seek safety after a magnitude 7.1 earthquake struck Japan's southern Kumamoto Prefecture
Foto: yu_tsen.0425 via Threads

Dionice Aeona pale su 1,9 posto u ranom trgovanju u Tokiju. Referentni burzovni indeks istodobno je porastao 0,8 posto.

Neke velike kompanije koje imaju pogone u tom području, među kojima su proizvođač opreme za proizvodnju poluvodiča Tokyo Electron i Honda, objavile su da će do srijede obustaviti rad u svojim tvornicama. TSMC, najveći svjetski proizvođač čipova po ugovoru, evakuirao je radnike iz svoje lokalne tvornice iz predostrožnosti nakon potresa, ali je priopćio da je u utorak kasno navečer počeo ponovno pokretati proizvodnju.

PONOVNO SE TRESLO TLO STRAŠAN POTRES U JAPANU Šire se prve snimke, stručnjaci izdali i upozorenje za tsunami...
STRAŠAN POTRES U JAPANU Šire se prve snimke, stručnjaci izdali i upozorenje za tsunami...

Neke prometnice također su teško oštećene, a velike pukotine rasjekle su glavne autoceste i izazvale prometne gužve u utorak navečer.

Major earthquake hits Japan's Kyushu region
Foto: KYODO

Smješten na području takozvanog „vatrenog prstena” vulkana i oceanskih brazda, koji djelomično okružuju Tihi ocean, Japan bilježi oko 20 posto svih svjetskih potresa magnitude 6,0 ili jačih.

Snažan potres koji je pogodio Kumamoto prije deset godina usmrtio je 275 ljudi, a još je 2.739 osoba ozlijeđeno, prema službenim podacima. Oštećene su tisuće zgrada, uključujući i zidove gradskog dvorca, jedne od najvažnijih turističkih atrakcija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO VANDALSKI ČIN Usred noći u Međugorju zapalio oltar, oskvrnuti su i kipovi Gospe!
UŽASNUTI HODOČASNICI

FOTO VANDALSKI ČIN Usred noći u Međugorju zapalio oltar, oskvrnuti su i kipovi Gospe!

Nepoznati počinitelji polili su kip Gospe na Podbrdu crnom bojom. Bojom su prekriveni lice, prsa i dio haljine, a na postolju je ispisan natpis na engleskom jeziku "DEVIL IN A SKIRT"
Gospićani na sastanku u Vladi: Traže objavu analiza. Milinović i Petry poslali svoje zamjenike
TRAJE SASTANAK

Gospićani na sastanku u Vladi: Traže objavu analiza. Milinović i Petry poslali svoje zamjenike

Građani Gospića žele da im se napokon kaže pored čega žive, je li opasno, kakvo im je tlo te kakvu vodu piju. Ne samo oni, već i ljudi sve do Paga do kud dolaze podzemne vode iz Like
VIDEO UHIĆENJA Ovdje su našli vandala koji je zapalio oltar
POTRAGA U MEĐUGORJU

VIDEO UHIĆENJA Ovdje su našli vandala koji je zapalio oltar

Nakon višesatne potrage policija je privela muškarca kojeg sumnjiče da je zapalio vanjski oltar u Međugorju, potvrdili su iz MUP-a HNŽ. Naš čitatelj snimio je trenutak uhićenja u mjestu Cerno kraj Ljubuškog. Osim oltara, jutros su oštećeni i kipovi Gospe na više lokacija te su ostavljeni razni natpisi. Kako doznajemo, vanjski oltar, koji je počinitelj zapalio, već je očišćen, postavljene su nove klupe te se tamo planira već večeras služiti misa.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026