Borzan: 'Prodaju energetskih pića djeci potrebno je što prije zabraniti, ugrožavaju zdravlje'

Prodaju energetskih pića djeci potrebno je što prije zabraniti jer ugrožavaju zdravlje djece i mladih, poručili su SDP-ova eurozastupnica Biljana Borzan i stručnjaci u raspravi održanoj u srijedu u Europskom parlamentu u Bruxellesu

Stalna izvjestiteljica za sigurnost hrane u Europskom parlamentu Biljana Borzan je u Europskom parlamentu u Bruxellesu organizirala javno saslušanje o utjecaju energetskih pića na zdravlje djece i mladih, izvijestio je ured zastupnice.

- Zabrana energetskih pića za djecu u Hrvatskoj više ne smije čekati. Agresivan marketing prema maloljetnicima eskalira, a znanstveni dokazi o rizicima više nisu predmet rasprave. Kada više od pola djece mlađe od 12 godina već pije energetska pića, a pola 16-godišnjaka ih kombinira s alkoholom, onda je teško govoriti o odgovornoj potrošnji. Ovo nije ni tržišno pitanje ni pitanje preferencije, ovo je pitanje zdravlja jer posljedice neće snositi industrija nego naša djeca - poručila je Borzan, navodi se u priopćenju.

Borzan naglašava da jedino zakonski prijedlog donosi jednostavno rješenje: zabranu prodaje maloljetnicima, jasne obveze trgovaca i ugostitelja te mehanizme nadzora koje koristi većina europskih zemalja. Smatra da je javnozdravstveni argument danas toliko snažan da Sabor više ne može ignorirati potrebu za regulacijom.

Energetska pića s visokim sadržajem kofeina i stimulansa ozbiljno ugrožavaju zdravlje djece i mladih, povećavaju rizik od poremećaja spavanja, anksioznosti, prekomjerne težine i rizičnog ponašanja. Dok Litva i Latvija zabrane imaju već deset godina, Mađarska i Bugarska zabranili su prodaju maloljetnicima ove godine, a Poljska, Češka i Rumunjska imaju slične mjere. Rasprave o zabrani prodaje djeci traju i u Irskoj i Portugalu, dok trgovinski lanci u Švedskoj i Engleskoj samoinicijativno ograničavaju prodaju. Pića s ekstremnim sadržajem kofeina zabranjena su i u Danskoj, Belgiji, Nizozemskoj i Sloveniji.

Stručnjaci koji su sudjelovali na saslušanju upozorili su da se djeca sve češće susreću s energetskim pićima već u višim razredima osnovne škole, pri čemu se stvara rizičan obrazac koji se kasnije spaja s alkoholom i drugim stimulansima. Zaključili su da su pravila o marketingu i dostupnosti djeci nedovoljna te da države članice imaju puno prostora za snažnije mjere.

Politička volja da se zaštite maloljetnici i ograniči agresivan marketing industrije, koja ciljano doseže djecu na razini EU-a, nikad nije bila snažnija. Borzan već godinama glasno zagovara zabranu prodaje djeci.

- Ne postoji niti jedan razlog da dijete od 11 godina poseže za stimulansom zbog manjka energije. Dijete koje raste, uči i razvija se ne treba kemijski poticaj, nego san, pravilnu prehranu, stabilnost i sigurno okruženje. Kada marketing djecu uvjeri da se umor rješava stimulansima, tada više ne govorimo o potrošačkom izboru, nego o oblikovanju ponašanja koje stvara potpuno preventabilne zdravstvene rizike - istaknula je Borzan tijekom rasprave, stoji u priopćenju.