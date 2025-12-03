Obavijesti

News

Komentari 0
RASPRAVA U EU PARLAMENTU

Borzan: 'Prodaju energetskih pića djeci potrebno je što prije zabraniti, ugrožavaju zdravlje'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Borzan: 'Prodaju energetskih pića djeci potrebno je što prije zabraniti, ugrožavaju zdravlje'
Zagreb: Biljana Borzan o štetnom utjecaju pretjeranog korištenja društvenih mreža na mentalno zdravlje djece i mladih | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Borzan naglašava da jedino zakonski prijedlog donosi jednostavno rješenje: zabranu prodaje maloljetnicima, jasne obveze trgovaca i ugostitelja te mehanizme nadzora koje koristi većina europskih zemalja

Prodaju energetskih pića djeci potrebno je što prije zabraniti jer ugrožavaju zdravlje djece i mladih, poručili su SDP-ova eurozastupnica Biljana Borzan i stručnjaci u raspravi održanoj u srijedu u Europskom parlamentu u Bruxellesu

Stalna izvjestiteljica za sigurnost hrane u Europskom parlamentu Biljana Borzan je u Europskom parlamentu u Bruxellesu organizirala javno saslušanje o utjecaju energetskih pića na zdravlje djece i mladih, izvijestio je ured zastupnice.

BORZAN UPOZORAVA: 'Energetsko piće je kao velika šalica kave s puno šećera. Djeci treba zabraniti da ih kupuju!'
'Energetsko piće je kao velika šalica kave s puno šećera. Djeci treba zabraniti da ih kupuju!'

- Zabrana energetskih pića za djecu u Hrvatskoj više ne smije čekati. Agresivan marketing prema maloljetnicima eskalira, a znanstveni dokazi o rizicima više nisu predmet rasprave. Kada više od pola djece mlađe od 12 godina već pije energetska pića, a pola 16-godišnjaka ih kombinira s alkoholom, onda je teško govoriti o odgovornoj potrošnji. Ovo nije ni tržišno pitanje ni pitanje preferencije, ovo je pitanje zdravlja jer posljedice neće snositi industrija nego naša djeca - poručila je Borzan, navodi se u priopćenju.

Borzan naglašava da jedino zakonski prijedlog donosi jednostavno rješenje: zabranu prodaje maloljetnicima, jasne obveze trgovaca i ugostitelja te mehanizme nadzora koje koristi većina europskih zemalja. Smatra da je javnozdravstveni argument danas toliko snažan da Sabor više ne može ignorirati potrebu za regulacijom.

EVO KOJE SU ALTERNATIVE Ove dvije vrste pića najgore su za zdravlje srca, izbjegavajte ih
Ove dvije vrste pića najgore su za zdravlje srca, izbjegavajte ih

Energetska pića s visokim sadržajem kofeina i stimulansa ozbiljno ugrožavaju zdravlje djece i mladih, povećavaju rizik od poremećaja spavanja, anksioznosti, prekomjerne težine i rizičnog ponašanja. Dok Litva i Latvija zabrane imaju već deset godina, Mađarska i Bugarska zabranili su prodaju maloljetnicima ove godine, a Poljska, Češka i Rumunjska imaju slične mjere. Rasprave o zabrani prodaje djeci traju i u Irskoj i Portugalu, dok trgovinski lanci u Švedskoj i Engleskoj samoinicijativno ograničavaju prodaju. Pića s ekstremnim sadržajem kofeina zabranjena su i u Danskoj, Belgiji, Nizozemskoj i Sloveniji.

Stručnjaci koji su sudjelovali na saslušanju upozorili su da se djeca sve češće susreću s energetskim pićima već u višim razredima osnovne škole, pri čemu se stvara rizičan obrazac koji se kasnije spaja s alkoholom i drugim stimulansima. Zaključili su da su pravila o marketingu i dostupnosti djeci nedovoljna te da države članice imaju puno prostora za snažnije mjere.

ŽIVIO JE ZA NOGOMET Dječak (13) u Rumunjskoj umro je nakon nogometnog treninga: Popio je tri energetska pića?
Dječak (13) u Rumunjskoj umro je nakon nogometnog treninga: Popio je tri energetska pića?

Politička volja da se zaštite maloljetnici i ograniči agresivan marketing industrije, koja ciljano doseže djecu na razini EU-a, nikad nije bila snažnija. Borzan već godinama glasno zagovara zabranu prodaje djeci.

- Ne postoji niti jedan razlog da dijete od 11 godina poseže za stimulansom zbog manjka energije. Dijete koje raste, uči i razvija se ne treba kemijski poticaj, nego san, pravilnu prehranu, stabilnost i sigurno okruženje. Kada marketing djecu uvjeri da se umor rješava stimulansima, tada više ne govorimo o potrošačkom izboru, nego o oblikovanju ponašanja koje stvara potpuno preventabilne zdravstvene rizike - istaknula je Borzan tijekom rasprave, stoji u priopćenju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mikulićev zet i kći u samo četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan i izgradili urbanu vilu
24SATA OTKRIVAJU

Mikulićev zet i kći u samo četiri godine kupili kuću s bazenom, novi stan i izgradili urbanu vilu

Mikulićev zet radi kod Gorana Večkovića koji je priznao davanje mita bivšem državnom inspektoru. Dodatno otkrivamo da je Mikulićev kum, uhićeni Krasić lani i drugoj kćeri darovao prostrani stan na Trešnjevci...
Na Mlađanovoj 'listi za odstrel' bilo je pet imena: Među njima 'klijenti' policije, ali i supruga
SISAČKI MONSTRUM NA SUDU

Na Mlađanovoj 'listi za odstrel' bilo je pet imena: Među njima 'klijenti' policije, ali i supruga

Trostrukog ubojicu poznatog kao 'sisački monstrum' terete da je poticao zatvorenika iz Lepoglave da otme i ubije ljude s njegova popisa
NEVJEROJATNA PRIČA Nakon 40 godina našao sina u Hrvatskoj! 'Bit će ovo najbolji Božić ikad'
RASTAVILI IH RATOVI

NEVJEROJATNA PRIČA Nakon 40 godina našao sina u Hrvatskoj! 'Bit će ovo najbolji Božić ikad'

Vijest je ocu stigla kao melem na ranu dugu četrdeset godina. Nije čekao ni trenutka. Već sljedećeg dana ponovno je bio u avionu za Hrvatsku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025