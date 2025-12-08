Obavijesti

GRADILI PODZEMNE GARAŽE

Bosilj traži izbacivanje dokaza: Sud 14. siječnja odlučuje o spisu u slučaju trgovanja utjecajem

Piše HINA,
Varaždin: Neven Bosilj, gradonačelnik Grada Varaždina | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Bivšeg gradonačelnika Varaždina tereti se da je tražio adaptaciju stana HNK-a u zamjenu za omogućavanje izmjene građevinske dozvole za izgradnju podzemne garaže poduzetnika koji je već priznao krivnju.

Obrana varaždinskog gradonačelnika Nevena Bosilja (SDP), optuženog za trgovanje utjecajem, predložila je optužnom vijeću zagrebačkog Županijskog suda izdvajanje iz spisa dokaza koje smatra nezakonitim, o čemu će sud donijeti odluku 14. siječnja, doznaje se u ponedjeljak na sudu.

Uskok tereti Bosilja da je s poduzetnikom Robertom Gotićem dogovorio adaptaciju stana u vlasništvu varaždinskog HNK u zamjenu za izdavanje dozvole za izgradnju podzemne garaže ispod poduzetnikove stambene zgrade. Gotić je u listopadu priznao krivnju za davanje mita za trgovanje utjecajem te je sporazumno osuđen na 10 mjeseci zatvora, koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro.

Uskok tereti Bosilja da je u svibnju 2022. pristao na traženje Gotića da mu, koristeći autoritet gradonačelnika i hijerarhijsku nadređenost službenicima Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarenje Grada Varaždina, osigura izmjene i dopune građevinske dozvole za gradnju višestambene zgrade i pomoćne građevine te građevine gospodarske namjene, kako bi na toj lokaciji izgradio podzemnu garažu.

Tužiteljstvo ističe da je Gotiću za izgradnju podzemne garaže smetnju predstavljala ulična građevina na toj lokaciji za koju je Mišljenjem o posebnim uvjetima zaštite kulturnog dobra od 21. veljače 2017. i Dopunom mišljenja od 5. rujna iste godine Konzervatorskog odjela u Varaždinu, bila određena njena ponovna izgradnja.

Toj izmjeni i dopuni, tvrdi Uskok, službenici Upravnog dijela za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina nisu bili voljni udovoljiti, čega su Bosilj i Gotić bili svjesni.

Uskok dodaje da je Bosilj unatoč tome 13. svibnja 2022. putem voditeljica Odsjeka za kulturu Grada Varaždina predočio Gotiću da će nadležni gradski Upravni odjel u cijelosti udovoljiti njegovom traženju ako zauzvrat besplatno adaptira stan u vlasništvu Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu.

Nakon što mu je Bosilj 23. svibnja 2022. i osobno potvrdio kako će mu osigurati izdavanje odgovarajuće izmjene i dopune građevinske dozvole te nakon što mu je Konzervatorski odjel u Varaždinu predočio da je uličnu građevinu moguće ponovno izgraditi u užem obujmu, Gotić je angažirao tvrtku koja je adaptirala navedeni stan u vrijednosti od 22.845 eura s PDV-om.

