Božić je već stigao na Jarun, Leonard osvijetlio cijelu kuću: 'Dolaze nam i djeca iz kvarta'
Do Adventa su dva tjedna, ali Leonard (19) nije odolio blagdanskom zanosu pa je na obiteljskoj kući u Zagrebu postavio božićne dekoracije koje su, kaže nam, privukle veliku pažnju susjeda i prolaznika.
- Uređenje sam radio sam, želio sam stvoriti božićnu atmosferu koja se rijetko viđa u kvartu. Dekorirao sam i osvijetlio drveće, fasadu, prozore i detalje koje sam postavljao tjednima - priča nam.
Svake godine inače krene 15. prosinca. Ove je godine odlučio uraniti kako bi božićna radost trajala što duže, a oduševljeni su i susjedi.
- Susjedi ne prigovaraju, presretni su i prezadovoljni, slikaju se i vesele. Dolaze njihova djeca i slušaju vani božićnu glazbu. Svake godine krećem 15. prosinca - to mi je sretni broj. Obožavam Božić i vrijeme blagdana - kaže nam.
Osim što uljepšava kvart, Leonard prikuplja i donacije za djecu s poteškoćama.
StartFragment- Ove godine sam odlučio krenuti ranije kako bi više ljudi mogao uživati u božićnoj atmosferi i prikupiti više donacija za djecu s poteškoćama. Također, volim da događaj traje dulje jer je to za mene užitak i način da podijelim radost Božića sa susjedima i kvartom - dodaje.
Kaže nam i da ga ukućani podržavaju i da su oduševljeni njegovom idejom i kreativnošću, a na sve ukrase i lampice potrošio je nešto manje od 400 eura.
