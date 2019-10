'Božinović će žaliti za Ćelićem, takvog operativca neće naći...'

Krije li se iza Ćelićeve smjene politička pozadina, ima li istine u tvrdnjama da je posrijedi Plenkovićev obračun s Karamarkovim kadrovima u policiji, ima li tu utjecaja Milijana Brkića ili nekih drugih igrača?

Od svega je, kažu nam upućeni, pouzdano jedino da ove smjene neće biti posljednje i da sukobi koji u MUP-u tinjaju već godinama nisu nužno politički motivirani.

Sada će se rješavati neki stari računi, ali ima i novih obračuna iza kojih su i financijski, a ne samo politički motivi!

U MUP-ovu sustavu će sad nastupiti krizno razdoblje jer je Ćelić vodio neke zahtjevne operacije, a drugi čelni ljudi nisu dorasli tim zadacima. Sigurno ima onih koji su zadovoljni njegovim odlaskom, on je bio odlučan da se rješava onih nesposobnih, a takvi će sada preživjeti, kaže nam sugovornik



Kad je glavni ravnatelj policije Nikola Milina, komentirajuću smjenu, potvrdio da ovo nije prvi put da Ćelića policija zaustavlja zbog prebrze vožnje (a, kaže on, ni sam Ćelić se nije mogao sjetiti o kojoj je prebrzoj vožnji riječ), postavilo se pitanje kako je i zašto odjednom odlučeno da se Ćelića miče.

Istina je da su, kad je Davor Božinović stupio na dužnost ministra unutarnjih poslova i potpisao prva imenovanja novih načelnika, mnogi su bili iznenađeni činjenicom da se među njima nalaze i specijalci od kojih su neki već bili kompromitirani prekršajima ili sumnjivim poslovima, pa se spekuliralo da Božinoviću ljude kadroviraju Karamarko, Josip Klemm, a možda i Milijan Brkić.

No, kad je prije tri godine Božinović potpisao ta imenovanja, uz Klemma i Markača, kao kadrovik se spominjao i Jure Sertić, nekoć Pašalićev čovjek, koji je tada postavljen na čelo moćnog i unosnog AKD-a, MUP-ove tvrtke koja tiska putovnice, osobne iskaznice, vozačke dozvole, a u kojoj je kasnije pod sumnjivim okolnostima posao dobio i sin ministra branitelja Tome Medvede. (Kad je Index.hr otkrio tu informaciju, ispostavilo se i da je tvrtka Josipa Klemma izgubila ugovor o osiguranju zgrade Medvedova ministarstva, a da je posao dobio upravo AKD-ova tvrtka AKD Zaštita...)

Načelnik sjeo pijan za volan

Sertić je bio i tajnik HDZ-ova Odbora za branitelje, a potkraj devedesetih mediji su se bavili njegovim likom i djelom jer je kao pomoćnik ministra branitelja Jurja Njavre odobrio 1,300.000 kuna jednoj braniteljskog udruzi za projekt prevencije braniteljskih samoubojstava. Revizija je kasnije utvrdila da su ta sredstva potrošena nenamjenski, dakle na nešto posve drugo, a broj samoubojstava hrvatskih branitelja je udvostručen.

Specijalac je i bivši šef ATJ-a Lučko, Umažanin Alen Klabot, koji je tada došao na čelo PU istarske, a onda u ožujku ove godine opet došao na mjesto šefa Specijalne jedinice policije. Četiri godine ranije on je morao napustiti dužnost šefa u Lučkom kad se otkrilo da je koristio službena vozila MUP-a za svadbene fešte svoje kćeri. No vratio se u fotelju.

Među novoimenovanim načelnicima tad je bio i Josip Biljan, koji je kao načelnik Prihvatnog centra za strance Ježevo sjeo prije tri godine pijan za volan automobila. Na Zagrebačkoj aveniji u Zagrebu naletio je na mladića (20) i djevojku (20) te ih umalo oboje pregazio. Prisebna djevojka je u djeliću sekunde vidjela kako se Mercedes u brzini s ceste penje na nogostup. Uspjela je odgurnuti dečka na travu da ga spasi, a nju je, navodno, auto okrznuo. Biljan je načelnik PU ličko-senjske.

I priča o imenovanju načelnika policijskih postaja u Zagrebu bila je prilično skandalozna jer je de facto potvrđeno da su natječaji namješteni, ali nisu poništeni! Na intervju za nova načelnička mjesta su, naime, pozvani svi koji su imali minimalno pet bodova u prvoj fazi testiranja. A prema Uredbi, trebalo je pozvati samo najboljih 10.

Neki, koje nije trebalo pozvati na intervju, koji su tako loše riješili test i pokazali takvo neznanje da nisu skupili ni minimalnih pet bodova, na kraju su imenovani načelnicima...

Božinović polagao velike nade u Ćelića

Kad je karlovačku PU preuzeomnogi su podsjetili da se upravo njegovo ime više od svih novih načelnika zajedno potezalo po medijima.

Ćelić, bivši specijalac, spominjan je i kao svjedok na suđenju u slučaju zločina što su ga u kolovozu 1995., nakon Oluje, počinile hrvatske snage u Gruborima. Ćelića mediji opisuju i kao "najbogatijeg hrvatskog policajca", vlasnika brojnih nekretnina i luksuzne vile na šest etaža u Lokvi Rogoznici kod Omiša. Ćelić se brani da je sve to naslijedio od bogatog oca.

Svejedno, Ćelićevi prijatelji s kojima smo razgovarali odbacuju bilo kakvu širu političku pozadinu njegova imenovanja, ali i njegove smjene. Ćelić je, kažu upućeni, bio izuzetno zaslužan za delikatan posao koji je policija obavljala na granicama oko migrantske krize i za koji smo, uostalom, i dobili pozitivnu ocjenu Europske komisije, pa nije realno da bi on trebao biti prva žrtva bilo kakvog velikog političkog obračuna.

Osim toga, tvrde sugovornici, nije značajna ni njegova veza s Brkićem, koji je bio član Alfi, specijalne policijske jedinice, dok je Ćelić bio u Antiterorističkoj jedinici Lučko (Alfe su tek 2008. uklopljene u sustav ATJ Lučko, u uniformi Alfi je hodao i Karamarko, a jednako tako se u priču o političkom backgroundu smjena ne uklapa ni micanje Darka Cara, načelnika PU krapinsko-zagorske, koji nije bio omiljen ni jednoj od političkih opcija).

Istina je da je Ćelićev otac obilato donirao vladajuću stranku, on je doista imućan čovjek, ali Ćelić je još kao klinac otišao u specijalce, bio u ratu, i njegovo napredovanje nije bilo političko. Teško će vam biti naći ijednog policajca kojemu je on bio nadređeni a da će itko o njemu reći ružnu riječ, kazuje nam jedan od dobrih poznavatelja Ćelićeva lika i djela.

Božinović je polagao velike nade u Ćelića, kazuje nam sugovornik, bio je zapravo glavni operativac i mogao je sam donositi odluke. Ali bilo ga je teško sačuvati od afere i strahovalo se da bi razvlačenje ove priče, kao što se razvlačila ona s Kuščevićem, moglo biti pogubno po HDZ u kritičnom trenutku.

Ćelić nije bio Brkićev čovjek, davno se distancirao od njega, a u MUP-ovu sustavu će sad nastupiti krizno razdoblje jer je Ćelić vodio neke zahtjevne operacije, a drugi čelni ljudi nisu dorasli tim zadacima. Sigurno ima onih koji su zadovoljni njegovim odlaskom, on je bio odlučan da se rješava onih nesposobnih, a takvi će sada preživjeti, kaže nam sugovornik.

Traže smjenu i načelnik PU zagrebačke

Zanimljivo je da su jučer smjene u policiji inicirale i reakciju jednog policijskog sindikata, čiji je čelnik zatražio smjenu načelnika Policijske uprave zagrebačke Marka Rašića. U otvorenom pismu šef Sindikata policijskih službenika Mario Puškarić traži Rašićevu smjenu.

Puškarić je za 24sata pojasnio da Rašić zapravo štiti jednog drugog sindikalca koji je sa službenog maila PU zagrebačke poslao mail na tisuće adresa i tako srušio računalni sustav MUP-a.

- Načelnik uprave trebao je protiv njega po službenoj dužnosti pokrenuti disciplinski postupak. Za utvrđivanje teže povrede službene dužnosti nadležan je isključivo disciplinski sud, koji određuje i sankciju. U konkretnom slučaju načelnik nije učinio ono što je bio dužan po zakonu, već je prema dopisu koji nam je poslao, tek usmeno opomenuo službenika. Zamislite da policijski službenik koji bi trebao podnijeti protiv nekoga kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje nekog kaznenog djela, umjesto toga počinitelja usmeno opomene. Mi smo ga upozorili da nečinjenjem i nepoduzimanjem radnji koje je dužan poduzeti zapravo čini kazneno djelo. Potom sam ravnatelja upoznao s propustima i tražio da pokrene disciplinski postupak. Nisam prijavio baki Mari neku glupost, nego policiji određene propuste. Godinu dana nisam dobio nikakav odgovor. Zbog toga me malo razljutila teza koju su iznijeli nakon afere "brzina" da MUP "konzekventno i vrlo brzo reagira kada su u pitanju određene nepravilnosti unutar sustava". Mene ne zanima želi li se netko riješiti Ćelića, mene zanima zbog čega dva različita kriterija o tome što je teška povreda službene dužnosti - kazuje nam Puškarić.

Puškarić je ranije prozivao Rašića i zbog veza sa sisačkim županom i HDZ-ovcem Ivom Žinićem, implicirajući da su upravo zbog njega policajci PU zagrebačke, mimo svojih ovlasti i pravila struke, pokucali na vrata novinarke net.hr-a Đurđice Klancir.

Kako se kasnije ispostavilo, policija ju je posve neopravdano tražila na zahtjev Žinićeva odvjetnika, nakon što je Žinić protiv nje podnio privatnu tužbu zbog tekstova i navoda o tome kako je njegov sin zaposlen u glinskom zatvoru.



Tomislav Teri, čelnik Općeg sindikata MUP-a, za Ćelića kaže da je "u sustavu vrlo profesionalan i vrlo korektan" i dodaje:

- Mislim da je prevelika hajka nastala. Što se tiče ostavki u to ne bih htio ulaziti. Kad stanemo na loptu, to je ipak samo prekršaj. Nemojte me pogrešno shvatiti, ne odobravam njegove postupke niti prebrzu vožnju, ali ako je to zaista najveći problem u državi, onda očito sve funkcionira i nema nikakvih problema. Mislim da je on postupio vrlo korektno što je ponudio ostavku i odstupio. Daj Bože da je to zaista najveći problem, no mislim da je riječ odvraćanju pozornosti od najvećeg problema u sustavu, a to su plaće. Ne vjerujem da postoje neki stranački obračuni ili obračuni unutar sustava. Činjenica je da se naštetilo ugledu MUP-a, sankcije su takve kakve jesu. Ne treba puno da se nađe poluafera.

Iz policije bježe svi koji mogu

Na kraju, ljudi koji su dobro upućeni u sustav MUP-a i policijsko kadroviranje, rezignirano dodaju da uskoro neće biti moguće ni smjene, niti imenovanja bilo čijih kadrova, ni Vasinih, ni Klemmovih, ni Plenkovićevih, jer iz policije bježe svi koji mogu, ostaju oni koji broje dane do penzije, sve je teže naći stručne i pouzdane ljude, a dugogodišnje razdoblje u kojem se napredovalo isključivo po političkim i kumovskim preferencijama dodatno uzima danak.

Eto, zaključuju policajci s kojima smo razgovarali, Ćelić je morao otići zbog jednog prometnog prekršaja, u čije zataškavanje možda doista i nije bio uključen, a neki visokopozicionirani policajci prošli su posve neokrznuti, premda su činili mnogo ozbiljnije povrede službe, pa čak i dojavljivali povjerljive informacije optuženicima za kaznena djela.

Oni koji ga brane upozoravaju i na podatak da je Ćelić prebrzo vozio u ožujku, a tek sedam mjeseci kasnije netko snimku šalje medijima i tako insinuiraju da je iza svega ipak politički obračun.

