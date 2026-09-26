Božinović: 'Horvatinčić nije poštovao sud. Oduzimanje vozačke nije isto kao zabrana'

Komentirajući slučaj Tomislava Horvatinčića, koji je unatoč sudskoj zabrani više puta snimljen kako upravlja vozilom, ministar Davor Božinović kazao je da je riječ o pitanju poštivanja presude te kako zabrana upravljanja nije jednaka oduzimanju vozačke dozvole.

- Mislim da je policija po prvom saznanju odmah reagirala, uhitila je gospodina i predala ga pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu. Dakle, to je kazneno djelo nepoštivanja sudske odluke - rekao je Božinović.

Upitan kako je moguće da je Horvatinčić imao vozačku dozvolu unatoč sudskoj zabrani te da je više puta zabilježen za upravljačem, Božinović je objasnio da zabrana upravljanja motornim vozilom predstavlja zasebnu sudsku mjeru.

- Kad govorimo o mjerama koje donosi sud, zabrane upravljanja motornim vozilima, ove godine u Hrvatskoj je oko 27.000 takvih mjera, i to nije povezano s oduzimanjem vozačke dozvole. Prošle godine ih je bilo 41.000 - rekao je.

- Dakle, ti ljudi imaju dozvole. A ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude, i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom - dodao je ministar.

Božinović je istaknuo i kako bi, prema njegovim saznanjima, zabrana upravljanja motornim vozilom u Horvatinčićevu slučaju trebala trajati do sredine rujna 2028. godine.