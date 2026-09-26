Po završetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena nadležnom Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu
FOTO
MIČITE GA S CESTE Horvatinčiću kaznena prijava! Ispitali su ga
Čitanje članka: 1 min
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Zagrebački policajci su kriminalističko istraživanje nad Tomislavom Horvatinčićem (78) zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neizvršenja sudske odluke iz članka 311. stavka 2. Kaznenog zakona, javila je zagrebačka policija.
Po završetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena nadležnom Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku