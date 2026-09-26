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MIČITE GA S CESTE Horvatinčiću kaznena prijava! Ispitali su ga

Piše Veronika Miloševski,
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MIČITE GA S CESTE Horvatinčiću kaznena prijava! Ispitali su ga
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Zagreb: Tomislav Horvatinčić doveden je na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Po završetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena nadležnom Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu

Zagrebački policajci su kriminalističko istraživanje nad Tomislavom Horvatinčićem (78) zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neizvršenja sudske odluke iz članka 311. stavka 2. Kaznenog zakona, javila je zagrebačka policija.

Zagreb: Tomislav Horvatinčić doveden je na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo Zagreb: Tomislav Horvatinčić doveden je na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo Zagreb: Tomislav Horvatinčić doveden je na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo
10
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Po završetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena nadležnom Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu.

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Komentari 3
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