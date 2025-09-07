Obavijesti

LAŽNA UZBUNA

Božinović komentirao incident na Pantovčaku: 'Sve službe su profesionalno odradile posao'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Davor Božinović posjetio je Policijsku postaju Zadar | Foto: Pixsell/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Zagrebačka policija kazneno je prijavila 67-godišnjaka koji je u petak na Pantovčaku izazvao lažnu uzbunu tvrdeći da u automobilu ima bombu, a u njegovu je stanu kasnije pronađena automatska puška

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u nedjelju u povodu nedavnog incidenta na Pantovčaku da su sve sigurnosne službe uključene u osiguranje objekta i one iz Ureda predsjednika Republike odradile posao vrlo profesionalno te nitko nije bio ugrožen.

Zagrebačka policija o incidentu na Pantovčaku: 'Preskočio je ogradu i rekao da ima bombu' 00:39
Zagrebačka policija o incidentu na Pantovčaku: 'Preskočio je ogradu i rekao da ima bombu' | Video: 24sata/pixsell

Zagrebačka policija kazneno je prijavila 67-godišnjaka koji je u petak na Pantovčaku izazvao lažnu uzbunu tvrdeći da u automobilu ima bombu, a u njegovu je stanu kasnije pronađena automatska puška sa spremnicima i streljivom.

Riječ je o umirovljenom brigadiru koji je godinama obnašao dužnosti u Uredu predsjednika, bio pročelnik jednog od odjela i jedno vrijeme vojni ataše u susjednoj zemlji.

Incident se dogodio u petak oko 9.45 sati kada se muškarac dovezao automobilom do ulaza u kompleks na Pantovčaku 241, izašao iz vozila i preskočio ogradu, ali ga je zadržalo osiguranje. Pritom je izjavio da u vozilu ima bombu, a protueksplozijskim pregledom utvrđeno je da nema eksplozivnih sredstava.

Posao je odrađen vrlo brzo i kad se govori o Počasno zaštitnoj bojni i pripadnicima hrvatske policije, ocijenio je Božinović koji je sudjelovao na svečanosti obilježavanja 35. godišnjice osnutka Antiterorističke jedinice Lučko.

S obzirom na specifičnost objekta, čije osiguranje provodi Ministarstvo obrane, odnosno Počasno zaštitna bojna te u užem smislu i Vojno-sigurnosno-obavještajna agencija, policija sudjeluje, kad je riječ o prosudbi, u mjeri u kojoj se to od njih traži a prosudbe, ne samo tog objekta, se stalno rade i dorađuju, rekao je ministar unutarnjih poslova.

- Mislim da je ovo slučaj koji zapravo nije nešto što bi trebalo izazivati brigu, ali prepustimo onima koji su nadležni i koji su stručni za to da o svemu tome naprave svoje analize - rekao je.

O Fališu i prosvjedu: Posljednjih dana na prvo mjesto se stavlja dijalog

Božinović je u povodu šibenskog Festivala alternative i ljevice Fališ i osiguranja za danas najavljenog prosvjednog skupa dijela šibenskih ratnih veterana Domovinskog rata protiv financiranja tog festivala, rekao kako mu se čini da se posljednjih dana na prvo mjesto stavlja dijalog koji je potreban u društvu.

- Dijalog je jedna od karakteristika i obilježja demokratskog društva. Vidim da dijalog postoji i u Benkovcu, vidim da dijalog postoji i u Šibeniku i mislim da to neće biti nikakva zahtjevna zadaća, ne vidim zašto bi bila - rekao je Božinović.

Vezano za slučaj piramidalne prevare u kojoj su, po pisanju medija u petak, tisuće Hrvata vjerojatno ostale bez uloženog novca, Božinović je rekao da "nema načina da vam netko obeća brzu zaradu na legalan način".

Kazao je da policija u konkretnom slučaju počinje s kriminalističkim istraživanjem.

Mediji su objavili da su građani po svemu sudeći ostali bez svog novca koji su proteklih tjedana, nadajući se brzoj i dobroj zaradi, ulagali u piramidalnu shemu koja se ugasila nakon što je njezin osnivač zaradio nekoliko milijuna eura i okrenuo se novom ‘tržištu‘. 

Ministar je rekao da policija zbog prevara u kojima ima i međunarodnog elementa stalno upozorava građane da ne nasjedaju na nerealne ponude i prijevarna ponašanja.

