Božinović: Ne zabrinjava nas mogući izlazak Milanovića na izbore. Radimo ozbiljan posao

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u emisiji HRT-a „A sada, Vlada“ kako u HDZ-u ne postoji zabrinutost zbog mogućeg ulaska predsjednika Republike Zorana Milanovića u utrku za predsjednika Vlade na sljedećim parlamentarnim izborima, dok najavljeno udruživanje SDP-a i Možemo! vidi kao politički potez proizašao iz slabosti oporbe.

Govoreći o nedavnim promjenama u Vladi, Božinović je rekao da je premijer Andrej Plenković već objasnio razloge odlaska Marina Piletića s mjesta ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Naglasio je kako je riječ o jednom od najzahtjevnijih resora te podsjetio na dio rezultata ostvarenih u tom mandatu.

– Mislim da je razloge već komunicirao predsjednik Vlade, a ako smo išta naučili u ovim mandatima, to je da je ministarski posao dosta zahtjevan. Što se tiče gospodina Piletića, znamo da je to jedan od najtežih resora. Dosta stvari koje su u tom resoru dobro napravljene, nosile su njegov potpis. Kao Vlada smo napravili velike iskorake u odnosu na pomoć raznim društvenim skupinama - rekao je Božinović.

Podsjetio je da će se samo u 2026. godini za osobe s invaliditetom izdvojiti 1,5 milijardi eura te govorio o očekivanjima od novog ministra Alena Ružića.

– -S obzirom na iskustvo novog ministra u upravljanju velikim sustavom, očekujem da će se napraviti sve da sustav funkcionira u skladu s intencijom Zakona o inkluzivnom dodatku – da se pomogne najpotrebitijima - rekao je, dodavši:

– - Niti jedna Vlada dosad nije odvajala trećinu proračuna za najpotrebitije. Ponavljam, s obzirom na upravljačko iskustvo gospodina Ružića i njegovu profesiju – mislim da će biti dobar partner svima.

Osvrnuo se i na kritike oporbe vezane uz doček hrvatskih rukometaša, koje je odbacio, ističući da Vlada nije prekršila zakon ni Ustav.

– Naravno da nismo kršili zakon i Ustav. Ako ne znate što je bilo, pitajte građane. Građani su u ponedjeljak ujutro imali informaciju da je sve otkazano, a u svega nekoliko sati kasnije su napunili Trg bana Jelačića kako bi dočekali rukometaše - rekao je.

Dodao je kako postoji zakonski okvir za organizaciju javnih okupljanja te da je Vlada, prema njegovim riječima, reagirala na volju građana.

– Nisam ustavni stručnjak, ali kada razmišljam o tome kako bi netko odluku Vlade mogao dovesti u pitanje. Postoji Zakon o javnom okupljanju koji govori o organizaciji. Vlada je pokazala da sluša građane. Imamo stranku Možemo! koja je htjela nanijeti štetu na račun sporta, zabraniti skup gdje ljudi dolaze bez obzira na političke i druge afinitete, jer vole sport i rukometaše. Htjeli su se proveseliti. To im je Vlada omogućila, a ovi koji su to htjeli zabraniti, oni su ti koji bi trebali odgovarati - rekao je.

Komentirajući rast rejtinga HDZ-a, Božinović je ustvrdio da su se pokušaji politizacije tema koje, kako kaže, nisu bile sporne u javnosti, pokazali neuspješnima.

– Oni koji su na pitanju koje nikad nije bilo prijeporno u hrvatskoj javnosti htjeli nanijeti štetu HDZ-u – pogodili su u ništa. Sve to im se vratilo kao bumerang - rekao je, dodavši:

– Ove godine će biti Svjetsko nogometno prvenstvo. Ako Bog da pa opet osvojimo neku medalju, hoćemo li opet voditi ove rasprave. Ne razumijem čime su ti ljudi motivirani kada već nisu motivirani nacionalnim interesom i nacionalnom radošću.

Na kraju se osvrnuo i na najavu zajedničkog izlaska SDP-a i Možemo! na parlamentarne izbore te na moguću kandidaturu predsjednika Zorana Milanovića za premijera.

– Nema razloga da nas išta zabrinjava. Mi radimo ozbiljan posao i ne koristimo izlike kao što je bio doček rukometaša kako bismo prikrili ono što je u Zagrebu najveći problem – grad je prljav, promet je u lošem stanju. To su pitanja kojima bismo se trebali baviti - rekao je, te zaključio:

– Što se tiče spajanja Možemo! i SDP-a, to vidim kao vrstu spoja iz očaja i frustracije jer pojedinačno ne mogu naštetiti i smijeniti HDZ.“