Obavijesti

News

Komentari 3
PRIJETNJE U ZAGREBU

Božinović o lažnim dojavama: Možemo 'politizira ama baš sve'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Božinović o lažnim dojavama: Možemo 'politizira ama baš sve'
Zagreb: Dolazak članova HDZ-a na sjednicu Predsjedništva stranke | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Upitan za navode pojedinih pravnih stručnjaka da se Vladinom odlukom o organiziranju dočeka rukometaša krši niz zakona pa i Ustav RH, Božinović je odgovorio kako je Vlada donijela zaključak i pozvala se na članke relevantnih zakona.

Admiral

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je reakciju Možemo nakon dojave o postavljenim bombama u Gradskom poglavarstvu i sjedištu te stranke neočekivanim i neprihvatljivim, istaknuvši da Možemo ''politizira ama baš sve''.

''Ne sjećam se da je itko iz bilo koje političke stranke dolazak policije, kada je u pitanju dojava o bombi, okarakterizirao na taj način. Kakva bi bila njihova reakcija da policija nije izašla nakon dojave?'', rekao je Božinović prije sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Istaknuo je da policija postupa po svakoj dojavi, podsjetivši da je stranka Možemo puno puta bila suočena s prijetnjama i da je policija svaki put dolazila. ''Kud baš danas da im to zasmeta?'', dodao je.

U TIJEKU ISTRAGA Zagrebačka policija: Dojave o bombama su bile lažne!
Zagrebačka policija: Dojave o bombama su bile lažne!

Upitan hoće li policija prekršajno prijaviti osobe koje su noćas na dočeku rukometaša u zagrebačkoj Zračnoj luci nosile oznake HOS-a i izvikivali ''Za  dom spremni'', Božinović je odgovorio kako policija u svakoj situaciji javnog okupljanja radi ono što joj je posao.

''Sve se tu politizira. Mi smo uvijek postupali u skladu sa zakonom i to ćemo činiti i ubuduće'', nadodao je.

Upitan za navode pojedinih pravnih stručnjaka da se Vladinom odlukom o organiziranju dočeka rukometaša krši niz zakona pa i Ustav RH, Božinović je odgovorio kako je Vlada donijela zaključak i pozvala se na članke relevantnih zakona.

''Pravni stručnjaci koji to govore, barem dio njih, nisu nikad bili skloni podržati Vladu u svemu onome što radi. Ovo je situacija koja sigurno nadilazi nekakve komunalne poslove. Ovo je nacionalni događaj. Ako je išta u Hrvatskoj bilo stvar konsenzusa koji se nikad nije propitkivao, onda je to bio doček sportaša nakon što bi osvojili medalje. Ova administracija Grada Zagreba ruši te konsenzuse koji su postojali u hrvatskom društvu kako bi izvukli neki politički poen'', naglasio je.

ŽESTOKO ZBOG DOČEKA Ćipe napao Možemo!: Pobijedili smo četnike u ratu, pobijedit ćemo i ovu sektu na izborima
Ćipe napao Možemo!: Pobijedili smo četnike u ratu, pobijedit ćemo i ovu sektu na izborima

Na podsjećanje novinara kako Grad Zagreb nije zabranio doček te da je ponudio alternativu u obliku drugih izvođača koji bi pjevali pjesmu Marka Perkovića Thompsona, a koji je pozirao s fotografijama ustaških čelnika, Božinovića je odgovorio kako postoji čitav niz oporbenih političara koji su u određenim situacijama pjevali repertoar pjesama za koje ministar navodi kako ih nikada u životu nije čuo.

''To se ne propituje'', istaknuo je Božinović.

Na upit mogu li sport i politika ići zajedno, Božinović je rekao da je riječ o sportskom događaju i nešto na što sportska javnost i sportaši imaju pravo.

''Svaki pokušaj da se ljudima oduzme taj trenutak sportske radosti i nacionalnog jedinstva je potpuno promašen i to će se vidjeti'', zaključio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Plenković dovodi Thompsona na Trg, policija je upala u Možemo, Tomašević dobio jezive prijetnje
NOVI OBRAT

Plenković dovodi Thompsona na Trg, policija je upala u Možemo, Tomašević dobio jezive prijetnje

Doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića otkazan je jer Grad Zagreb nije dozvolio da nastupi Marko Perković Thompson
Dalija o dočeku rukometaša: 'Čestitke igračima i Tomaševiću. Obranio je ustavne vrijednosti'
NIŠTA OD DOČEKA NA TRGU

Dalija o dočeku rukometaša: 'Čestitke igračima i Tomaševiću. Obranio je ustavne vrijednosti'

Najavljeni doček za 15 sati na Trgu bana Jelačića je otkazan nakon što su igrači zatražili da im pjeva Marko Perković Thompson, na što Grad Zagreb nije pristao.
Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'
OTKAZALI DOČEK U ZAGREBU

Tomašević: 'Igrači su inzistirali na Thompsonu. Tu želju nismo mogli udovoljiti. Žao nam je'

Dočeka hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu ipak neće biti, objavio je Hrvatski rukometni savez nakon što, kako navode, nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom oko glazbenog programa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026