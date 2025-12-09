Božinović o sigurnosti policije u romskim naseljima: 'Ondje se može neometano raditi posao'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je, komentirajući nedavni slučaj femicida i opće stanje sigurnosti u romskim naseljima u Međimurju, da policija u takvim naseljima može neometano raditi svoj posao te da policajci jednako poštuju zakonske norme u svakom dijelu Hrvatske.

Upitan o bojaznosti da u romskoj zajednici postoji velika količina ilegalnog oružja, Božinović je odgovorio kako policija izlazi na teren na svaku dojavu ili sumnju da negdje postoji neko oružje.

"Međutim, za obavještavanje policije o tome moraju se ohrabriti svi, uključujući i pripadnike te zajednice", dodao je ministar u utorak nakon primopredaje 467 vozila za potrebe granične policije u Ravnateljstvu policije.

Govoreći o porastu broja femicida, Božinović je istaknuo da policija rješava sve što je u njezinoj nadležnosti. "Ono što je bitno i što može poslati poruku društvu u smislu prevencije, jest brza sudska odluka i da će počinitelje stići brza sudska pravda", ocijenio je.

Podsjetivši da je izabran za predsjednika Povjerenstva za praćenje uključenosti Roma u hrvatsko društvo, Božinović je naglasio da je to tijelo održalo dva sastanka s predstavnicima Međimurske županije i romske zajednice.

"Prošli tjedan imali smo sastanak u MUP-u gdje su bili načelnici općina, no ne i svih gdje postoje romska naselja, i dogovorili neke stvari na kojima ćemo raditi kako bi se podignula sigurnost u tim naseljima, ali i kako bi se poslala poruka svim građanima Međimurja da je država zajedno s županijom i općinama. Tu je i policija i drugi resori poput socijalne skrbi, obrazovanja, zavoda za zapošljavanje. Otvorili smo brojna pitanja i sada idemo prema konkretizaciji stvari", kazao je.

'Ključno je školovanje i zapošljavanje pripadnika romske manjine'

Božinović je istaknuo da zadaća povjerenstva nisu samo prava jedne nacionalne manjine u RH, već i zaštita ustavnih prava koja su zajamčena svim stanovnicima Hrvatske. Ključnim je ocijenio da što više romske djece završava škole kao i da se poradi na zapošljavanju pripadnika romske populacije.

"Ne kažem da bi to riješilo problem dolaska stranih radnika jer je načelno neodrživo da imamo ljude koji ne rade i primaju socijalnu pomoć, a da na njihovo mjesto dolaze ljudi iz udaljenih zemalja i rade posao koji mogu i oni raditi. To nije nešto što će se promijeniti preko noći. Međutim, bitno je da znamo cilj koji želimo postići i da jednostavno moramo održati kontinuitet. Ne smijemo ad hoc postupati prema nekim pitanjima, posebno ne prema pitanju koje, nažalost, možda već i stoljećima opterećuje pojedine krajeve Hrvatske", rekao je.

Upitan da komentira peticiju za uklanjanje molitelja sa zagrebačkog Trga bana Jelačića, Božinović je istaknuo da u svojem mandatu nije zabranio ni jedno javno okupljanje.

"Uopće ne razmišljam u tom smislu jer mislim da nam je u državi važno da se priviknemo što su temeljna demokratska načela. To znači da se ne moramo složiti s onime što je poruka ili povod određenim okupljanjima prosvjedima i slično. Mi smo štitili prosvjednika koji su prosvjedovali protiv policije i protiv Vlade jer to je naš posao", rekao je dodajući da je samo na glavnom zagrebačkom trgu ove godine bilo 310 javnih okupljanja.

Na pitanje kakvo je stanje splitskog policajca kojeg je nožem napao 18-godišnjak, ministar je odgovorio da je situacija još uvijek ozbiljna, s određenim naznakama stabilizacije.