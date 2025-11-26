Božinović: 'Očevid u Vjesniku je kvalitetno proveden. Policija i DORH prikupljaju sve dokaze'

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izrazio je u srijedu uvjerenje da će policija i državno odvjetništvo očevidom prikupiti dovoljno dokaza za kvalitetno utvrđivanje svih okolnosti požara u zgradi Vjesnika, uključujući i uzrok.

Božinović je uoči sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a rekao novinarima da očevid požara u zgradi Vjesnika vodi Općinsko državno odvjetništvo, a policija postupa u skladu sa strukom i europskim standardima za visoke građevine.

Upitan ulaze li istražitelji u objekt ili koriste dronove, ministar je ponovio da se radi po standardima koji se skoro kao pravilo koriste u Europi i zapadnoj Europi kada se radi o paljevinama i riskantnim uvjetima.

Božinović je na upit u kojem će obimu uopće biti moguće provesti očevid, rekao kako je prilično uvjeren da će Državno odvjetništvo i policija prikupiti dovoljno dokaza koji su potrebni da bi posao očevida bio kvalitetno odrađen.

Zagrebačka policija potvrdila je ranije u srijedu da je počeo očevid na požarištu Vjesnikove zgrade kojim rukovodi Općinsko kazneno državno odvjetništvo iz Zagreba. Policija je ranije zbog izazivanja požara u zgradi Vjesnika u noći sa 17. na 18. studenoga zagrebačkom Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu kazneno prijavila dvojicu 18-godišnjaka i predala ih pritvorskom nadzorniku.

Božinović se osvrnuo i na današnju veliku međunarodnu akciju Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Veneciji i Zagrebu protiv skupine koja se bavi trgovinom elektroničkom robom i higijenskim proizvodima, poručivši da svi rade svoj posao te da se glavnina kriminalističkog istraživanja provodi u Italiji.

"Ovo je jedan krak koji nije presudan za cijeli slučaj, ali za nas je bitan i dobro je da se otkrivaju svi prekršitelji zakona", rekao je Božinović.