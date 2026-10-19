Božinović: Policija istražuje poruke zastrašivanja novinara!

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je u ponedjeljak da je policija pokrenula istragu zbog poruka prijetnji i zastrašivanja novinara koji su izvještavali o ponašanju i skandiranju dijela navijača Torcide uoči prošlotjedne utakmice između Hajduka i Ajaxa. ''Policijski su službenici, imam o tome neke informacije, krenuli u kriminalističko istraživanje upravo zbog natpisa kojima se želi zastrašiti novinare", rekao je Božinović prije sjednice Predsjedništva HDZ-a.

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Pokretanje videa... VIDEO Zagreb: Davor Božinović o prijavljenim navijačima Torcide | Video: 24sata/pixsell

"Nitko nema nikakvu ovlast da bilo koga u ovoj državi plaši i zastrašuje, pogotovo ne one koji obavljaju svoj posao'', poručio je ministar i potpredsjednik Vlade.

Naglasio je da će policija uvijek štiti svaku profesiju koja radi svoj posao.

Zbog skandiranja antisemitskih parola i uvreda do sada su prijavljene 23 osobe, rekao je Božinović i dodao da se traga za njih još 15. Osam osoba je pod nadzorom.

Uoči prošlotjedne utakmice između Hajduka i Ajaxa u Splitu, skupine navijača Hajduka prolazeći gradom skandirale su povike "Gazi, gazi Židove", "Auschwitz, Auschwitz" i "ustaj Adolfe".

Govoreći o objavljenim fotografijama pojedinih navijača, resorni ministar napomenuo je da se na njima ne nalaze oni koji su već pritvoreni ili su se sami predali policiji, već samo oni koji su u bijegu.

''Policija uvijek objavljuje fotografije kad netko bježi pred institucijama ili se skriva'', rekao je.

Među prijavljenim osobama ističu se recidivisti, istaknuo je Božinović. Iza njih je ukupno 212 evidentiranih kaznenih djela i 436 prekršaja

''Tu ne možemo govoriti ni o nogometu ni o sportu, pogotovo kad vidite da su to djela koja se tiču raznih delikata - dilanja, posjedovanja droge i oružja'', poručio je.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina istaknuo je da u sportu nema mjesta za mržnju i nasilje.

''Nažalost, jedna od boljih utakmica Hajduka koju pamtim ostala je u sjeni onoga što se događalo prije utakmice'', kazao je.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković smatra da je potrebno više objektivnosti u razgovorima o situaciji u Hrvatskoj, pogotovo kada se ona usporedi sa situacijom u drugim europskim državama poput Francuske, Španjolske, Belgije, Srbije i Albanije.

''Oporba kontinuirano koristi prejake riječi. Da oni to malo umjerenije čine i da su objektivniji , vjerujte da bi mi imali drugačiji pristup kada razgovaramo s njima'', poručio je Jandroković.

Na sjednicu Predsjedništva HDZ-a stigli su i predsjednik HDZ-a BIH Dragan Čović te novoizabrana članica Predsjedništva BIH Darijana Filipović.