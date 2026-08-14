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pohvalio koordinaciju na Pelješcu

Božinović: Sustav civilne zaštite funkcionira, snage se raspoređuju gdje su potrebne...

Piše HINA,
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Božinović: Sustav civilne zaštite funkcionira, snage se raspoređuju gdje su potrebne...
Zagreb: Dolazak članova HDZ-a na sjednicu šireg Predsjedništva stranke | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Upitan o mogućem uzroku požara u Omišu, ministar je rekao da se na početku ne može isključiti nikakva mogućnost te da policija provodi intenzivnu istragu

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u petak na Pelješcu da sustav civilne zaštite dobro funkcionira i raspoređuje snage tamo gdje su najpotrebnije, zahvalivši vatrogascima Dubrovačko-neretvanske županije i kolegama koji su stigli iz drugih dijelova Hrvatske. Božinović je istaknuo da su vatrogasci sa sjevera Hrvatske, primjerice iz Koprivnice i Zagrebačke županije, prvotno bili upućeni prema Omišu, no nakon što se ondje situacija smirila, a požar se razbuktao na Pelješcu, preusmjereni su na taj poluotok. "Tu postoji sinergija svih, zajednički timski pristup", rekao je, spomenuvši i angažman Hrvatskog Crvenog križa, HGSS-a, Ravnateljstva civilne zaštite te lokalnog stanovništva.

Upitan o osobi pronađenoj na požarištu u Omišu, Božinović je rekao da je pronađena prilikom pregleda terena. "Državno odvjetništvo provodi očevid, naložilo je određena vještačenja, tako da će državno odvjetništvo o tome vas obavijestit kad se steknu zakonski uvjeti", rekao je.

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Upitan o mogućem uzroku požara u Omišu, ministar je rekao da se na početku ne može isključiti nikakva mogućnost te da policija provodi intenzivnu istragu. Naveo je da je od 1. siječnja do 1. kolovoza ove godine u Hrvatskoj podneseno više od 140 kaznenih i prekršajnih prijava zbog izazivanja požara, dok počinitelj nije utvrđen u samo četiri slučaja.

Na pitanje jesu li osobe koje policija kazneno prijavi za izazivanje požara doista sankcionirane na sudu, Božinović je odgovorio da svaka institucija odrađuje svoj dio posla. "Policija kao tijelo detekcije, državno odvjetništvo kao tijelo prijavljivanja, odnosno podnošenja optužnica, a onda sud zapravo sa svojim presudama šalje ono što je najvažnije u ovakvim situacijama, a to je poruka koja se odnosi na prevenciju", rekao je.

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"Ovo je ljeto koje ruši sve rekorde po visini temperature", ocijenio je Božinović, dodajući da mnogo ovisi o kretanju vjetra te da kanaderi zato i dalje intenzivno natapaju teren. Istaknuo je i da Vlada izdvaja rekordna sredstva za vatrogastvo i sustav zaštite i spašavanja.

Božinović je naveo i da je sinoć u Lovištu izbio požar koji je brzo ugašen zahvaljujući angažmanu dvadesetak mještana. "Ljeto bez angažmana cjelokupne zajednice u ovakvim aktivnostima teško da više možemo očekivati", zaključio je.

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