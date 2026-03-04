Bratstvo i jedinstvo: Kako su muljali HDZ - ovac, bivši SDP - ovac i 'apolitični' direktor

Svih 20 uhićen ih u aferi 'Rikverc' koja trese HEP ispitano je u jednom danu, što je rekord Uskoka. Ispitivanja su trajala od 14 sati pa sve do ponoći, a takva brzina može značiti dvije stvari: većina je ili šutjela ili brzo sve priznala. Detalji će se saznati idućih dana, a Uskok traži istražni zatvor za desetero.

Zagreb: Privođenje uhićenih HEP-ovaca u USKOK | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Ova uhićenja su otvorila Pandorinu kutiju, jer je javna tajna da su neke donacije za sportske događaje i kulturu bile uvjetovane 'rikvercom', međutim nitko od ljudi koji su se javili 24sata ne želi reći tko je tražio rikverc. Samo da je ovo vrh sante leda. Dok skupljaju hrabrost da pristupe policiji i Uskoku, istražitelji su ovu koruptivnu hobotnicu temeljito opisali. Tako postoje dva kraka: jedan manji s donacijama sportskim događajima, utrkama i turnirima za djevojčice, i onaj drugi, puno lukrativniji, vezan uz fiktivne poslove koje je tvrtka HEP Upravljanje imovinom plaćala skupini tvrtki pod kontrolom bivšeg SDP-ovca Nikole Domitrovića. Da stvar bude komičnija, čovjek radi u HEP-u, i to kao voditelj Službe za građevinsko održavanje tvrtke HEP Upravljanje imovinom. Do ove afere su istražitelji došli kad su mu pregledavali financije i telefon tijekom uhićenja u aferi Jankomir.

Zagreb: Privođenje uhićenih HEP-ovaca u USKOK | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Ovaj nekadašnji šef kutinskog SDP-a, prema sumnjama Uskoka, lako se dogovorio s HDZ-ovcem Berislavom Gluićem koji je direktor ove HEP-ove tvrtke. Oni su se onda, kako sumnja Uskok, lako dogovorili i s Ivicom Žigićem, direktorom Sektora korporativnih komunikacija, koji je zbog svog prijateljstva s Hrvojem Vojkovićem svojevremeno objašnjavao da nije dobio posao ni u HGK ni u HEP-u zbog politike, te da nije član nijedne stranke. Ova sinergija im je, tvrde istražitelji, osigurala da iz HEP-a izvuku oko milijun i pol eura od 2018. do 2022. godine. Ista stvar potaknula je političare da se suzdrže od parola o koruptivnim strankama, kakve inače rado izgovaraju pred mikrofonima. Može se reći da su akteri ove afere navodno, prema sumnjama Uskoka, ostvarili želju pojedinih kolumnista koji periodički kreiraju teorije o koaliciji najvećih stranaka u državi.

Modus operandi je bio zapravo jednostavan: prema sumnjama istražitelja, Gluić i Domitrović su se dogovorili da će tvrtka kojom Gluić upravlja dodjeljivati razne posliće Domitrovićevoj tvrtki ili onima koje je organizirao. Potom bi HEP Upravljanje imovinom te poslove platio, tvrtke bi si međusobno izdavale fakture za poslove koji se nikad nisu obavljali, a na kraju bi novac podizali s bankomata. I tako preko milijun eura, po neslužbenim procjenama istražitelja.

- Tako je radi realizacije navedenog plana, Domitrović kao osoba zadužena za provođenje postupaka nabave u prvom društvu, dostavljao narudžbenice trgovačkim društvima u kojima su ostali odgovorne osobe, a za radove na objektima u vlasništvu drugog društva. Na temelju izdanih im narudžbenica,tvrtke su sukladno Gluićevim uputama, ispostavljali račune trgovačkih društava u kojima su odgovorne osobe, a koje račune je potom Gluić odobravao, iako su svi bili svjesni da navedeni radovi nisu izvršeni ili nisu izvršeni u cijelosti - piše Uskok (op.a. broj okrivljenog je zamijenjen njegovim prezimenom).

24sata Zagreb: Stan na adresi Dubovačka ulica 27a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tako su platili oko pet milijuna eura fiktivnih radova, a Gluić i Domitrović su zadržali najmanje milijun eura, dok su još dvojica podijelila ostatak od oko 200 tisuća eura.

Uhićena je i Gluićeva nevjenčana supruga, Margareta Školnik. Nju, Gluića i Domitrovića istražitelji terete i za pranje 650 tisuća eura kroz nekretnine. Domitrović je od Školnik kupio stan u Zagrebu od 50 kvadrata, te nekretnine pored Novske i Kutine, gdje i živi. Školnik je kupila i poslovni prostor od 39 kvadrata na Trešnjevci. Zanimljivo je da u Gluićevoj imovinskoj kartici stoji da su oboje vlasnici tog prostora i da je zapravo riječ o staroj radioni koja je preuređena u podrum, a kupili su ju od plaća, prodaje druge imovine i kreditom. Na taj način su se pravdali i Poreznoj, a i Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa jer je Gluić dužnosnik. Kupili su i više manjih građevinskih zemljišta na Zlarinu te udjele u tvrtki koja ima zemljišta u Rovinju i Zagrebu. Riječ je o tvrtki Profitro d.o.o. koja ima sjedište na Trešnjevci. U Gluićevoj imovinskoj kartici stoji da je udio kupila Školnik 2023. godine i to od štednje. Prema javno dostupnim podacima tvrtka nema zaposlenih, a ima imovinu vrijednu oko 140 tisuća eura. Istražitelji vjeruju da je Gluić preko Domitrovića gurao tvrtke s kojima je povezan, namještao natječaje, a često i koristio rupe u Zakonu o javnoj nabavi. Navodno su od tih tvrtki obojica uzimali postotak od 'obavljenih' poslova, a dio 'rikverca' su uzimali i u građevinskim radovima.

Zagreb: Privođenje uhićenih HEP-ovaca u USKOK | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Što je s donacijama?

Domitrović nije jedini ponovno uhićeni akter afere Jankomir, u kojoj je bivši ravnatelj Grošić priznao da je cjepkao nabavu za obnovu bolnice i duplo plaćao račune u zamjenu za uređenje stana. Tu je još i Radoslav Rodić, koji je u aferi Jankomir označen kao glava operacije kad su u pitanju tvrtke. Javili su nam se njegovi bivši kooperanti s tvrdnjom da im je ostao dužan i da ga već dva tjedna ne mogu naći u Velikoj Gorici, niti im se javlja na telefon. Tu je i Željko Krnetić, vlasnik tvrtke Unique-best također osumnjičenoj u obje afere, te Danijel Korpar. Priveden je i Dalibor Novak, vlasnik tvrtki Karydia, Levelpro i EkoAgro.Club, kao i Marko Gregurić, organizator utrke „100 milja Istre“. Oni, kao i Petra Kulić Domitrović, se terete u kraku afere s donacijama. Pregledali smo javno objavljene popise tvrtki koje su dobile donacije, a HEP ih objavljuje svake godine. Pronašli smo 13 donacija gore navedenim tvrtkama. Uskok vjeruje da su tako izvukli oko 390 tisuća eura, a za sebe zadržali čak 320 tisuća! To ne bi mogli bez Ivice Žigića, koji je 'rješavao' papire.

- U cilju prikrivanja tako izvršenih neosnovanih isplata donacija i sponzorstava na teret drugog društva, Domitrović je sukladno uputama Žigića i Gluića, izrađivao neistinitu dokumentaciju o organizaciji sportskih događaja i utrošku doniranih sredstava, te istu dostavljao Sektoru u kojemu je Žigić odgovorna osoba - piše Uskok.

Potom bi se Žigić pobrinuo da donacije budu odobrene, a izvješća prihvaćena, tako što je nalagao svojim zaposlenicima da prihvate sva izvješća.

Zagreb: Privođenje uhićenih HEP-ovaca u USKOK | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Gluić i Domitrović se terete da su tako u džep strpali 107 tisuća eura gotovine, a Domitrović je na tvrtku Margarete Školnik prebacio oko 80 tisuća eura. Uz to, njegova tvrtka I-RED je navodno platila namještaj i materijal za renovaciju Gluićevog novog stana na Knežiji. No i dalje se ne zna zašto je Žigić navodno radio išta od onoga za što ga se tereti jer Uskok ne spominje da je dobio mito.