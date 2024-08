Britanac pao s kruzera u more, potraga se nastavlja u subotu: 'Posada mu je bacila pojas...'

Koordinator u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru Rijeka Radovan Linić naglasio je kako do sada potraga nije dala rezultata, a potraga je trajala dok je vidljivost to dopuštala. No, ujutro se opet nastavlja, prenosi HRT.

Linić je istaknuo da je mladić pao u more s visine od 30 metara. Možda je došlo i do ozlijede tijekom pada. Temperatura mora je 24 stupnja, time se produžuje i preživljavanje osobe.

- Nećemo odustati, dok budemo smatrali da je čovjek živ - rekao je.

Dojava da je osoba s kruzera pala u more, nedaleko od otočića Jabuka, stigla je jutros - oko 4.30.

- Primijetio ga je član posade, odmah mu bacio pojas. Međutim, nije vidio je li dolje, kako je to završilo. Odmah su kontaktirani kapetanija Split, koja je nadležna na tom području, pomorska policija i obalna straža - poručio je voditelj Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru Edo Šarunić.

Šanse za preživljavanje su velike, ali potraga nije nimalo jednostavna.

Kapetan Željko Kuštera iz Lučke kapetanije Split naglasio je da nema novih informacija, ali da intenzivna potraga i dalje traje.

- Velika je to visina samoga kruzera. More je toplo, ali sve ovisi okolnostima, kako je pao u more, ali na ruku ide što je sada ljeto i more je dosta toplo, prema tome mi planiramo tu akciju nastaviti i dalje - poručio je.

- To je nekih desetak milja od otočića Jabuka prema otvorenom moru, tako da morate znati da u ovom momentu imate tramontane, more je negdje 2-3, jasno i tu je sada već i cvjetanje mora, znamo koje su temperature tako da je traganje baš zahtjevno - dodao je.

Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture priopćeno je da je u tijeku intenzivna akcija koordiniranog traganja za nestalom osobom s putničkog broda u širem području viškog arhipelaga, uz angažman pomorskih i zračnih jedinica.