Britanci dobili rok: Potvrdite sporazum ili nema više odgoda

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je u srijedu u Bruxellesu da je moguća kratka odgoda brexita do 22. svibnja pod uvjetom da britanski parlament do 12. travnja potvrdi sporazum o razdruživanju.

"Ako Ujedinjena Kraljevina bude u poziciji potvrditi sporazum o razdruživanju s održivom većinom do 12. travnja, Europska unija bi trebala prihvatiti odgodu do 22. svibnja", izjavio je Juncker na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Bruxellesu.

Juncker, međutim, upozorava da je 12. travnja zadnji rok za potvrdu izlaznog sporazuma u Donjem domu. "Ako do toga ne dođe, više neće biti moguća kratka odgoda. Nakon 12. travnja riskiramo ugrožavanje izbora za Europski parlament i tako izlažemo prijetnji funkcioniranje Europske unije", kaže Juncker.

Foto: Dylan Martinez/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Čelnici EU-a su na summitu 21. i 22. ožujka odobrili odgodu brexita, koji se trebao dogoditi 29. ožujka, do 22. svibnja pod uvjetom da britanski parlament potvrdi sporazum o razdruživanju.

Također su odlučili da Britanija mora, ako sporazum ne bude potvrđen, do 12. travnja naznačiti kojim će smjerom krenuti. Može se odlučiti za izlazak bez sporazuma ili tražiti dulju odgodu, ali u tom slučaju mora održati izbore za Europski parlament. Rok od 12. travnja je izabran jer je to zadnji rok do kada se po britanskim propisima moraju raspisati europski izbori.

U bilo kojem slučaju, ma što se dogodilo, pred Velikom Britanijom bit će tri pitanja vezana uz razdruživanje kojima će se morati baviti. Prvo pitanje se odnosi na zaštitu prava građana, drugo na ispunjavanje financijskih obveza prema europskom proračunu i treće je pitanje granice na irskom otoku, gdje će se morati osigurati integritet jedinstvenog europskog tržišta i poštovati odredbe mirovnog sporazuma postignutom na Veliki petak.

"Izlazak bez sporazuma ne znači da nema više obveza. Sva ta pitanja neće nestati. Postojat će strogi uvjeti za ponovnu izgradnju povjerenja i za početak pregovora o tome kako dalje", kaže Juncker i dodaje da će nastojati "do zadnjeg trenutka" izbjeći scenarij izlaska bez sporazuma.