Britanci poslali policajke da trče u civilnoj odjeći. 18 muškaraca uhićeno jer su ih uznemiravali...

Piše 24sata,
Britanci poslali policajke da trče u civilnoj odjeći. 18 muškaraca uhićeno jer su ih uznemiravali...
Foto: LBC (Screenshot)

"Dobacuju nam, trube nam, zure u nas... To je toliko uobičajeno, ali to je uznemiravanje!", poručuje jedna od policajki koja je sudjelovala u akciji...

Ovaj projekt je osmišljen zbog zaštite žena na javnim mjestima. Rezultirao je s 18 uhićenja zbog kaznenih djela poput uznemiravanja, seksualnog napada i krađe, poručuje policija u Surreyju koja je nedavno provela dosta originalnu akciju.

Poslali su policajke, u civilu, u odjeći za trčanje, da joggiraju popularnim rutama. Trčale su kroz područja označena kao 'žarišta uznemiravanja', a njihove kolegice i kolege čekale su sa strane u slučaju da moraju reagirati. I morali su reagirati više puta, piše LBC.

"Jednoj našoj policajki trubili su i dobacivali u roku deset minuta. Zatim je nakon pola sata drugo vozilo stalo kraj nje. Muškarac je trubio i gestikulirao. Pa onda opet... To je toliko čest problem. Netko tko neprimjereno bulji, viče... Čak i kad to nije kazneno djelo, to može imati ogroman utjecaj i spriječiti žene da rade nešto jednostavno poput trčanja. Moramo se zapitati - hoće li doći do eskalacije? Je li ta osoba seksualni prijestupnik", poručuju iz policije...

- Dobacuju nam, trube nam, zure u nas... To je toliko uobičajeno, ali to je uznemiravanje! - kaže policajka Abby Hayward, jedna od trkačica u civilu. 

- Porast nasilja nad ženama je stvaran, to je užasno. Događa se jer su samo izašle trčati - dodala je policajka, piše Telegraph.

Kaže kako su neki počinitelji uhićeni, drugi educirani...

- Takvo ponašanje ili je uvod u nešto ozbiljnije, ili posljedica neznanja - kaže policajka za kraj. 

Mnogi su pohvalili ovu policijsku akciju, ali stigle su i kritike...

Operaciju je kritizirao Free Speech Union, nazvavši je “bizarnim socijalno-psihološkim eksperimentima”  dodajući da bi se policija trebala usredotočiti na provođenje postojećih zakona...

