Britanci večeras izlaze iz EU: Koje promjene nas čekaju?

Velikoj Britaniji je trebao jedan referendum, dva parlamentarna izbora, tri premijera i četiri godine političkih muka u cijeloj EU da konačno ostvare Brexit i ono što većinu zanima je - što će se dogoditi kada Britanija u petak u ponoć službeno prestane biti članica Europske unije.

U subotu ujutro će se bez neke ceremonije s jarbola ispred EU parlamenta spustiti britanska zastava i stavit će se u muzej-kuću Europske povijesti gdje će biti izložena s još nekoliko izložbenih primjeraka vezanih uz Brexit. Na prvi pogled sve će ostati isto, nekih vidljivih pokazatelja da je Velika Britanija napustila EU neće baš biti, ali ipak će se neke stvari promijeniti.

Ono što sigurno većinu zanima je kako od 1. veljače raditi ili putovati u Veliku Britaniju? Za nas se, barem do kraja 2020. godine neće ništa promijeniti - Hrvati, kao i ostali građani Europske unije mogu nastaviti raditi, putovati i školovati se u Velikoj Britaniji kao i do sada. Ukoliko živite u Velikoj Britaniji i namjeravate tamo živjeti i narednih godina, do lipnja 2021. godine morate podnijeti zahtjev za boravak u državi ili će se u suprotnom smatrati da u Britaniji boravite ilegalno.

Do kraja ove godine možemo po istim pravilima primjerice naručivati stvari preko interneta iz Velike Britanije, slati novce tamo ili netko vama otamo slati novce u Hrvatsku, a ista prava zadržavaju i Britanci, koji žive, rade i studiraju se u zemljama Europske unije.

Ukratko, svaka vaša veza ili posao koji ste obavljati u Velikoj Britaniji do daljnjega će ostati nepromijenjena. Kako će to izgledati nakon 31. prosinca 2020. se tek treba dogovoriti i tada će zapravo nastupiti najveće promjene.

Naime, kad se Britanci oporave od mamurluka od slavlja u noći sa petka na subotu, počinje period komplicirane tranzicije, koja će trajati do kraja ove godine. Britanija večeras u ponoć izlazi iz Europske unije, ali do kraja godine je čeka prijelazni period, odnosno do 31. prosinca 2020. do kada s Unijom mora riješiti i dogovoriti sve birokratske, trgovinske, sigurnosne, prometne, kulturne, obrazovne i ostale dogovore.

Foto: Reuters Najveći i najkompliciraniji posao bit će postizanje trgovinskog sporazuma i dok se taj dogovor, kao i svi ostali dogovori ne postignu, Velika Britanija mora poštivati pravila Europske unije. Koliko će postizanje tog trgovinskog sporazuma biti teško govori i činjenica da su brojni analitičari uvjereni da će se rok za dogovor produžiti i nakon 31. prosinca 2020. godine.

Po tom pitanju Boris Johnson voli 'pokazivati mišiće', ali europski establishment je poprilično iscrpljen nakon četiri godine i Johnson više nije u takvoj prednosti kao ranije, pa će kako godina bude prolazila ipak morati biti fleksibilniji i ostaviti prostora za slobodnu trgovinu između Velike Britanije i Europske unije.

Britanci su jako zagrijani za dogovor po principu "nula tarifa, nula kvota", jer ipak u Europi imaju tržište od 450 milijuna ljudi, ali nešto se pita i Ursulu von der Leyen, predsjednicu Europske komisije, koja je već javno upozorila da za takav dogovor treba više vremena od 11 mjeseci.

Najveća točka prijepora je izlov ribe i nakon Brexita europski ribari više neće imati automatsko pravo izlova u britanskim vodama. U utorak je britanski parlament već krenuo u proceduru donošenja novog zakona o ribarstvu i ribari iz Europske unije, koji su do sada bez ikakvih problema mogli loviti ribu u britanskim vodama će ubuduće morati dobiti dozvolu.

Foto: Press Asociation/Pixsell Izlov ribe će biti jedna od ključnih stvari preko koje će se lomiti dogovor o trgovinskom sporazumu i Britanci će tako prvi put nakon 1973. godine početi kontrolirati ribare koji ulaze u njihove vode. Trenutno je situacija takva da 60 posto izlovljene ribe u britanskim vodama izlovljavaju ribari iz EU, a velike ribarske nacije već su najavile da će tražiti iste uvjete kao i do sada, jer izlov ribe u britanskim vodama smatraju svojim povijesnim pravom.

Kada se ovako na jedno mjesto stavi sve o čemu će se pregovarati i koliko će vremena, truda i živaca trebati da se sve dogovori uz što manje posljedica, nije ni čudno da su se lideri Europske unije borili da do Brexita ne dođe. Osim njih, razloga za žaljenjem što su Britanci okrenuli leđa Uniji imaju i zemlje zapadnog Balkana.

Naime, zemlje u regiji su izgubile dosta važnog saveznika, koji se zalagao za proširenje Unije i uključivanje balkanskih zemalja u europske integracije. Odlaskom Britanije svoj utjecaj će ojačati zemlje koje se tome jako protive, poput Francuske i Nizozemske. BiH, Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija morat će u Bruxellesu tražiti novog partnera koji će gurati agendu širenja EU, ali nije ostao neki izbor koji bi mogao biti dovoljno utjecajan i koji bi mogao parirati Francuskoj.

Vratimo se još malo na promjene. Dok će građani Europske unije vidljive promjene čekati do kraja godine, Britanci su ih već dočekali. Moraju mijenjati sve svoje dokumente, jer im na svim dokumentima stoji oznaka Europske unije, pa se tako vraćaju plave britanske putovnice.

Foto: FRANCOIS LENOIR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Većinu dokumenata neće morati mijenjati dok ne isteknu, ali vozačke dozvole, osobne iskaznice i svi ostali dokumenti koji u zaglavlju imaju oznaku Europske unije će se mijenjati. Teško je trenutno procijeniti koliko će promjena dokumenata koštati, jer može trajati godinama, ali zato su poznati neki drugi troškovi.

Brexit je, prema procjeni Bloomberga, Veliku Britaniju do sada koštao 170 milijardi dolara, a do kraja godine taj iznos će narasti na 200 milijardi. To je više nego što je Velika Britanija uplatila u europsku blagajnu zadnjih 47 godina. To je financijska šteta koja je pogodila Veliku Britaniju otkako je izglasan Brexit, što je za posljedicu imalo gospodarsku nesigurnost i odlazak brojnih kompanija u druge zemlje radi mogućih poslovnih gubitaka koje bi Brexit mogao donijeti. Svaka naredna godina izvan Europske unije Veliku Britaniju će koštati oko četiri milijarde dolara.

Foto: Press Asociation/Pixsell Nevolje za Britance tu ne staju. Oni će od 1. siječnja 2021. za putovanja u EU morati dobiti potvrdu ETIAS (European Travel Information and Authorisation System). To nije viza, ali će im ta potvrda trebati, koštat će šest funti i vrijedit će nekoliko godina i zapravo je ono što je u Americi ESTA (Electronic System for Travel Authorisation), što popunjavamo kada putujemo u Ameriku. Također će morati izvaditi međunarodne vozačke dozvole kao budu htjeli voziti auto u Europskoj uniji, a vraća im se i roaming, što znači da ćemo i mi biti u roamingu prilikom boravka u Velikoj Britaniji.

