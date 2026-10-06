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Sukob eskalira

Britanija bi mogla protjerati izraelske diplomate ako Izrael zatvori konzulat u Jeruzalemu

Piše HINA,
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Britanija bi mogla protjerati izraelske diplomate ako Izrael zatvori konzulat u Jeruzalemu
Foto: Jamal Awad
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Ujedinjeno Kraljevstvo razmatra drastične mjere protiv izraelskih diplomata u Londonu, ukoliko dođe do zatvaranja britanskog konzulata u Jeruzalemu, što bi dodatno pogoršalo odnose između dviju zemalja.

Ujedinjeno Kraljevstvo razmatra protjerivanje izraelskih diplomata ako Izrael ovog tjedna provede naredbu o zatvaranju britanskog konzulata u istočnom Jeruzalemu, što je kulminacija spora oko sankcija usmjerenih protiv izraelskih naselja, navode četiri anonimna izvora. Izrael je 8. rujna naložio Velikoj Britaniji da u roku od 30 dana zatvori konzulat u istočnom Jeruzalemu i povuče svoje diplomate iz grada. Odluka je uslijedila nakon što je Britanija najavila uvođenje zabrane trgovine robom proizvedenom u izraelskim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali.

Rok od 30 dana koji je Britanija dobila za zatvaranje konzulata istječe u četvrtak. 

Britanija razmatra protjerivanje izraelskih diplomata iz veleposlanstva u Londonu kao odgovor na potencijalno zatvaranje konzulata, rekli su izvori koji su željeli ostati anonimni.

Unatoč trenutačnim napetostima, Ujedinjeno Kraljevstvo i Izrael bliski su gospodarski, sigurnosni i obavještajni partneri.

Britansko i izraelsko ministarstvo vanjskih poslova odbili su komentirati slučaj. 

Izvor: Ujedinjeno Kraljevstvo i dalje se nada da će izbjeći zatvaranje

Peti izvor, koji je također želio ostati anoniman, rekao je da se Britanija i dalje nada postizanju dogovora koji bi spriječio zatvaranje konzulata.

Ako se konzulat ipak zatvori, izvor dodaje kako se ne očekuje da će London poduzeti ikakve korake prije izraelskih izbora 27. listopada, ako uopće išta i poduzme.

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Nakon što je Britanija objavila sankcije, izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar optužio je London za uplitanje u ovomjesečne izbore.

Britanska objava sankcija i odgovor Izraela označavaju najnižu točku u odnosima ovih nekada nepokolebljivih saveznika.

Britanija je u više navrata kritizirala Izrael zbog njegovih akcija u ratu u Gazi te zbog napada izraelskih doseljenika na Palestince. Izraelska vlada optužila je vladajuću britansku Laburističku stranku za neprijateljski stav prema Izraelu.

Agencija Reuters je u ponedjeljak izvijestila da je glavni britanski savjetnik za nacionalnu sigurnost, Jonathan Powell, prošlog tjedna u tajnosti posjetio Izrael u pokušaju da očuva konzulat otvorenim, no dogovor nije postignut.

Rješenje s dvije države

Pri objavi sankcija, Britanija je poručila da postupci Izraela potkopavaju mogućnost rješenja s dvije države - ideje o palestinskoj državi koja mirno koegzistira uz Izrael. Vlada premijera Benjamina Netanyahua otvoreno odbacuje ideju o palestinskoj državnosti.

Britanija, koja je prošle godine priznala Državu Palestinu, navela je kao razlog projekte širenja naselja koje podržava izraelska vlada te sve učestalije napade doseljenika na Palestince na Zapadnoj obali.

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Britanske sankcije trebale bi stupiti na snagu sljedeće godine.

Ovaj incident dodatno je naglasio rastuću frustraciju među dugogodišnjim saveznicima Izraela zbog njegovih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, teritoriju koji je Izrael zauzeo u ratu 1967. godine.

Gotovo sve zemlje i sva tijela UN-a smatraju ta naselja nelegalnima prema međunarodnom pravu, što Izrael osporava.

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